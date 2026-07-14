ปฏิทินเศรษฐกิจ: Wall Street จับตารายงาน CPI สหรัฐฯ และถ้อยแถลงของ Kevin Warsh

นักลงทุนจับตารายงาน CPI สหรัฐฯ เดือนมิถุนายน และถ้อยแถลงของ Kevin Warsh (Fed Chair)
ความสนใจของนักลงทุนในวันนี้มุ่งไปที่รายงาน ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนมิถุนายนของสหรัฐฯ ซึ่งมีกำหนดประกาศเวลา 13:30 น. GMT โดยประมาณการจาก Goldman Sachs ระบุว่า รายงานดังกล่าวอาจถูกตีความว่าเป็นข้อมูลที่มีท่าที ผ่อนคลาย (Dovish) เล็กน้อย
องค์ประกอบสำคัญของเงินเฟ้ออย่าง ต้นทุนที่อยู่อาศัย (Housing costs) ยังคงชะลอตัวลง ขณะที่ภาคยานยนต์ส่งผลกดดันด้านเงินเฟ้อในระดับเล็กน้อย นอกจากนี้ ราคาน้ำมันยังปรับตัวลดลงอย่างมากจากจุดสูงสุดล่าสุด
อย่างไรก็ตาม บริการบางประเภท เช่น ค่าโดยสารเครื่องบินและโรงแรม ยังคงมีแรงกดดันด้านราคา แต่ยังไม่มากพอที่จะเปลี่ยนภาพรวมของเงินเฟ้อ
Goldman Sachs มองว่า ข้อมูลเงินเฟ้อที่ดีขึ้นในช่วงที่ผ่านมาอาจได้รับอิทธิพลจากปัจจัยตามฤดูกาล (Seasonal effects) ดังนั้น รายงานเพียงฉบับเดียวอาจยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเงินเฟ้อกำลังกลับเข้าสู่เป้าหมายของ Fed อย่างยั่งยืน
Goldman Sachs คาดการณ์ว่า:
- Headline CPI: เพิ่มขึ้น 3.8% เมื่อเทียบรายปี
- Core CPI: เพิ่มขึ้น 2.8% เมื่อเทียบรายปี
อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันได้ฟื้นตัวมากกว่า 20% จากจุดต่ำสุดล่าสุด ซึ่งอาจทำให้นักลงทุนมองว่า แม้รายงาน CPI จะออกมาดี แต่ข้อมูลดังกล่าวอาจสะท้อนสถานการณ์ในอดีตมากเกินไป
ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomic Data)
11:00 น. GMT – สหรัฐฯ
- ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจขนาดเล็ก NFIB
- คาดการณ์: 95.7
- ครั้งก่อน: 95.3
13:15 น. GMT – สหรัฐฯ
- การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานรายสัปดาห์จาก ADP
- คาดการณ์: ไม่มี
- ครั้งก่อน: 21,000 ตำแหน่ง
13:30 น. GMT – สหรัฐฯ
- CPI YoY
- คาดการณ์: 3.8%
- ครั้งก่อน: 4.2%
- CPI MoM
- คาดการณ์: -0.1%
- ครั้งก่อน: 0.5%
- Core CPI YoY
- คาดการณ์: 2.8%
- ครั้งก่อน: 2.9%
- Core CPI MoM
- คาดการณ์: 0.2%
- ครั้งก่อน: 0.2%
13:55 น. GMT – สหรัฐฯ
- Redbook Index YoY
- คาดการณ์: ไม่มี
- ครั้งก่อน: 11.5%
ผลประกอบการบริษัท (Corporate Earnings)
11:35 น. GMT
- JPMorgan Chase: ผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2026
11:40 น. GMT
- Wells Fargo: ผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2026
11:45 น. GMT
- Bank of America: ผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2026
12:25 น. GMT
- Goldman Sachs: ผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2026
13:00 น. GMT
- Citigroup: ผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2026
ถ้อยแถลงจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลาง (Central Bank Speakers)
15:00 น. GMT
- Kevin Warsh, ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed)
15:30 น. GMT
- Christopher Waller, Fed
17:40 น. GMT
- Austan Goolsbee, Fed
18:30 น. GMT
- Susan Collins, Fed
19:55 น. GMT
- Michelle Bowman, Fed
21:00 น. GMT
- Andrew Bailey, ผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ (BoE)
เหตุการณ์อื่น ๆ
21:00 น. GMT
- กำหนดเริ่มมาตรการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐฯ ต่ออิหร่าน
กราฟ EUR/USD (D1)
ราคาน้ำมันฟื้นตัวมากกว่า 20% จากจุดต่ำสุดล่าสุดบริเวณ 70 ดอลลาร์ ซึ่งช่วยสนับสนุนแรงกดดันขาลงของคู่เงิน EUR/USD และหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐให้แข็งค่าขึ้น
ปัจจุบัน EUR/USD เคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยสำคัญ 2 เส้น:
- EMA200 (เส้นสีแดง)
- EMA50 (เส้นสีส้ม)
ซึ่งสะท้อนว่าแนวโน้มระยะกลางยังคงเป็น ขาลง
Source: xStation5
Corporate earnings calendar for the full week, July 13-17, 2026
Source: XTB Research
Source: Goldman Sachs
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