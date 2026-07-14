  
15:03 · 14 กรกฎาคม 2026

ปฏิทินเศรษฐกิจ: Wall Street จับตารายงาน CPI สหรัฐฯ และถ้อยแถลงของ Kevin Warsh

 

นักลงทุนจับตารายงาน CPI สหรัฐฯ เดือนมิถุนายน และถ้อยแถลงของ Kevin Warsh (Fed Chair)

ความสนใจของนักลงทุนในวันนี้มุ่งไปที่รายงาน ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนมิถุนายนของสหรัฐฯ ซึ่งมีกำหนดประกาศเวลา 13:30 น. GMT โดยประมาณการจาก Goldman Sachs ระบุว่า รายงานดังกล่าวอาจถูกตีความว่าเป็นข้อมูลที่มีท่าที ผ่อนคลาย (Dovish) เล็กน้อย

องค์ประกอบสำคัญของเงินเฟ้ออย่าง ต้นทุนที่อยู่อาศัย (Housing costs) ยังคงชะลอตัวลง ขณะที่ภาคยานยนต์ส่งผลกดดันด้านเงินเฟ้อในระดับเล็กน้อย นอกจากนี้ ราคาน้ำมันยังปรับตัวลดลงอย่างมากจากจุดสูงสุดล่าสุด

อย่างไรก็ตาม บริการบางประเภท เช่น ค่าโดยสารเครื่องบินและโรงแรม ยังคงมีแรงกดดันด้านราคา แต่ยังไม่มากพอที่จะเปลี่ยนภาพรวมของเงินเฟ้อ

Goldman Sachs มองว่า ข้อมูลเงินเฟ้อที่ดีขึ้นในช่วงที่ผ่านมาอาจได้รับอิทธิพลจากปัจจัยตามฤดูกาล (Seasonal effects) ดังนั้น รายงานเพียงฉบับเดียวอาจยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเงินเฟ้อกำลังกลับเข้าสู่เป้าหมายของ Fed อย่างยั่งยืน

Goldman Sachs คาดการณ์ว่า:

  • Headline CPI: เพิ่มขึ้น 3.8% เมื่อเทียบรายปี
  • Core CPI: เพิ่มขึ้น 2.8% เมื่อเทียบรายปี

อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันได้ฟื้นตัวมากกว่า 20% จากจุดต่ำสุดล่าสุด ซึ่งอาจทำให้นักลงทุนมองว่า แม้รายงาน CPI จะออกมาดี แต่ข้อมูลดังกล่าวอาจสะท้อนสถานการณ์ในอดีตมากเกินไป

ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomic Data)

11:00 น. GMT – สหรัฐฯ

  • ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจขนาดเล็ก NFIB
  • คาดการณ์: 95.7
  • ครั้งก่อน: 95.3

13:15 น. GMT – สหรัฐฯ

  • การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานรายสัปดาห์จาก ADP
  • คาดการณ์: ไม่มี
  • ครั้งก่อน: 21,000 ตำแหน่ง

13:30 น. GMT – สหรัฐฯ

  • CPI YoY
  • คาดการณ์: 3.8%
  • ครั้งก่อน: 4.2%
  • CPI MoM
  • คาดการณ์: -0.1%
  • ครั้งก่อน: 0.5%
  • Core CPI YoY
  • คาดการณ์: 2.8%
  • ครั้งก่อน: 2.9%
  • Core CPI MoM
  • คาดการณ์: 0.2%
  • ครั้งก่อน: 0.2%

13:55 น. GMT – สหรัฐฯ

  • Redbook Index YoY
  • คาดการณ์: ไม่มี
  • ครั้งก่อน: 11.5%

ผลประกอบการบริษัท (Corporate Earnings)

11:35 น. GMT

  • JPMorgan Chase: ผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2026

11:40 น. GMT

  • Wells Fargo: ผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2026

11:45 น. GMT

  • Bank of America: ผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2026

12:25 น. GMT

  • Goldman Sachs: ผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2026

13:00 น. GMT

  • Citigroup: ผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2026

ถ้อยแถลงจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลาง (Central Bank Speakers)

15:00 น. GMT

  • Kevin Warsh, ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed)

15:30 น. GMT

  • Christopher Waller, Fed

17:40 น. GMT

  • Austan Goolsbee, Fed

18:30 น. GMT

  • Susan Collins, Fed

19:55 น. GMT

  • Michelle Bowman, Fed

21:00 น. GMT

  • Andrew Bailey, ผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ (BoE)

เหตุการณ์อื่น ๆ

21:00 น. GMT

  • กำหนดเริ่มมาตรการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐฯ ต่ออิหร่าน

กราฟ EUR/USD (D1)

ราคาน้ำมันฟื้นตัวมากกว่า 20% จากจุดต่ำสุดล่าสุดบริเวณ 70 ดอลลาร์ ซึ่งช่วยสนับสนุนแรงกดดันขาลงของคู่เงิน EUR/USD และหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐให้แข็งค่าขึ้น

ปัจจุบัน EUR/USD เคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยสำคัญ 2 เส้น:

  • EMA200 (เส้นสีแดง)
  • EMA50 (เส้นสีส้ม)

ซึ่งสะท้อนว่าแนวโน้มระยะกลางยังคงเป็น ขาลง

Source: xStation5

Corporate earnings calendar for the full week, July 13-17, 2026

Source: XTB Research

Source: Goldman Sachs

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