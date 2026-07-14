  
08:19 · 14 กรกฎาคม 2026

บริษัทใดบ้างที่น่าจับตาในสัปดาห์นี้? ❓ (13.07.2026)

📊 ฤดูกาลประกาศผลประกอบการไตรมาส 2/2026 เริ่มต้นอย่างเป็นทางการ!

🏦 กลุ่มธนาคารเปิดฉากฤดูกาลประกาศงบ

  • ธนาคารยักษ์ใหญ่ของสหรัฐฯ จะเป็นกลุ่มแรกที่รายงานผลประกอบการ โดย JPMorgan, Bank of America และ Goldman Sachs มีกำหนดประกาศในวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม ก่อนตลาดเปิด
  • นอกจากนี้ นักลงทุนยังจับตา Citigroup และ Wells Fargo ขณะที่ในวันพุธจะมี Morgan Stanley, BlackRock, Bank of New York Mellon และ PNC ทยอยประกาศผลประกอบการ

💻 ยักษ์ใหญ่เทคโนโลยียุโรปและเอเชีย

  • วันพุธและวันพฤหัสบดีจะเป็นคิวของบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำจากยุโรปและไต้หวัน โดย ASML จะรายงานผลประกอบการในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม และ Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม ทั้งสองบริษัทจะประกาศก่อนตลาดเปิด
  • ส่วน Netflix จะประกาศผลประกอบการหลังตลาดปิดในวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นรายงานหลังตลาดปิดเพียงบริษัทเดียวในสัปดาห์นี้

🏥 สุขภาพ อุตสาหกรรม และภาคส่วนอื่น ๆ

  • กลุ่มเฮลธ์แคร์และอุตสาหกรรมก็มีบริษัทสำคัญที่น่าจับตาเช่นกัน โดย Johnson & Johnson จะรายงานในวันพุธ
  • จากนั้นในวันพฤหัสบดีจะมี UnitedHealth, GE Aerospace, ABB, Abbott, Intuitive Surgical, Prologis, US Bancorp และ State Street
  • ปิดท้ายสัปดาห์ในวันศุกร์ด้วย Novartis จากสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งจะประกาศผลประกอบการก่อนตลาดเปิด

🔍 สรุป: บริษัทที่น่าจับตาในสัปดาห์นี้ ได้แก่

  • อังคาร (14 ก.ค.): JPMorgan, Bank of America, Goldman Sachs, Citigroup, Wells Fargo
  • พุธ (15 ก.ค.): Morgan Stanley, BlackRock, Bank of New York Mellon, PNC, ASML, Johnson & Johnson
  • พฤหัสบดี (16 ก.ค.): TSMC, Netflix, UnitedHealth, GE Aerospace, ABB, Abbott, Intuitive Surgical, Prologis, US Bancorp, State Street
  • ศุกร์ (17 ก.ค.): Novartis

  • ธนาคารยักษ์ใหญ่: JPMorgan, Bank of America และ Goldman Sachs (วันอังคารที่ 14 ก.ค. ก่อนตลาดเปิด)
  • Netflix (วันพฤหัสบดีที่ 16 ก.ค. หลังตลาดปิด), ASML (วันพุธที่ 15 ก.ค. ก่อนตลาดเปิด) และ TSMC (วันพฤหัสบดีที่ 16 ก.ค. ก่อนตลาดเปิด)

 

สัปดาห์นี้ถือเป็นช่วงสำคัญของฤดูกาลประกาศผลประกอบการ โดยรายงานของบริษัทเหล่านี้อาจเป็นปัจจัยกำหนดทิศทางของตลาดตลอดช่วงที่เหลือของเดือนกรกฎาคม

  • Intuitive Surgical (วันพฤหัสบดีที่ 16 ก.ค.)
  • Johnson & Johnson (J&J) (วันพุธที่ 15 ก.ค.)
  • GE Aerospace (General Electric) (วันพฤหัสบดีที่ 16 ก.ค.)
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