Morning Wrap: หุ้นสหรัฐฯ ปิดบวก ก่อนตัวเลข CPI สหรัฐฯ (14.07.2026)

- ตลาดจับตารายงานเงินเฟ้อ CPI ของสหรัฐฯ เวลา 13:30 น. GMT
- ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้น หลังตลาดเอเชียปิดในแดนบวก
- ธนาคารรายใหญ่ของสหรัฐฯ เตรียมประกาศผลประกอบการรายไตรมาสก่อนตลาดเปิด
- ตลาดจับตารายงานเงินเฟ้อ CPI ของสหรัฐฯ เวลา 13:30 น. GMT
- ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้น หลังตลาดเอเชียปิดในแดนบวก
- ธนาคารรายใหญ่ของสหรัฐฯ เตรียมประกาศผลประกอบการรายไตรมาสก่อนตลาดเปิด
- หลังตลาดเอเชียปิดในแดนบวก โดยดัชนี Nikkei, Hang Seng และ KOSPI ต่างปรับตัวเพิ่มขึ้น ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นยุโรปก็เคลื่อนไหวในแดนบวก ขณะที่ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ส่งสัญญาณเปิดตลาดแข็งแกร่ง โดย US100 ปรับขึ้นราว 0.7% และ US500 เพิ่มขึ้นประมาณ 0.5%
- ประเด็นสำคัญที่ต้องติดตามในวันนี้ ได้แก่ การประกาศผลประกอบการของ Morgan Stanley และ Goldman Sachs รวมถึงการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อ CPI ล่าสุดของสหรัฐฯ ส่วนข้อมูลเศรษฐกิจรองที่น่าสนใจ ได้แก่ ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจขนาดเล็ก NFIB และรายงาน ADP เกี่ยวกับการจ้างงาน
- ด้านสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาทองคำและโลหะเงินปรับตัวขึ้นเล็กน้อยไม่ถึง 1% ขณะที่ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) อ่อนค่าลงเล็กน้อย หลังจากก่อนหน้านี้ได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง
US500 (กราฟ M15)
Source: xStation5
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