19:43 · 8 พฤษภาคม 2026

BREAKING: รายงาน NFP ออกมาดีกว่าที่คาดการณ์!

 US: รายงาน NFP

  • Non-Farm Payrolls (NFP): ตัวเลขจริง 115k (คาดการณ์ 62k; ครั้งก่อน 178k)
  • การจ้างงานภาคเอกชน: ตัวเลขจริง 123k (คาดการณ์ 74k; ครั้งก่อน 186k)
  • อัตราการว่างงาน: ตัวเลขจริง 4.3% (คาดการณ์ 4.3%; ครั้งก่อน 4.3%)
  • ค่าจ้าง (รายเดือน m/m): ตัวเลขจริง 0.2% (คาดการณ์ 0.3%; ครั้งก่อน 0.2%)
  • ค่าจ้าง (รายปี y/y): ตัวเลขจริง 3.6% (คาดการณ์ 3.8%; ครั้งก่อน 3.5%)

 ทำไมข้อมูลนี้สำคัญ?

รายงาน NFP (Non-Farm Payrolls) เป็นตัวชี้วัดจำนวนการจ้างงานใหม่ในเศรษฐกิจสหรัฐฯ โดยไม่รวมภาคเกษตร ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ และถือเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญของภาวะตลาดแรงงาน

  • การจ้างงานเพิ่มขึ้น → สะท้อนเศรษฐกิจแข็งแกร่ง
  • การจ้างงานอ่อนตัว → อาจบ่งชี้การชะลอตัวของเศรษฐกิจ

 ผลต่อ Fed และตลาดการเงิน

รายงานนี้มีผลโดยตรงต่อการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed)

  • ตลาดแรงงานแข็งแกร่ง → อาจเพิ่มแรงกดดันเงินเฟ้อ → สนับสนุนท่าทีเข้มงวด (hawkish)
  • ข้อมูลอ่อนแอ → เพิ่มความยืดหยุ่นให้ Fed ในการผ่อนคลายนโยบายการเงิน

นอกจากนี้ NFP ยังส่งผลต่อ:

  • ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ
  • ตลาดพันธบัตร
  • ตลาดหุ้น

ซึ่งทั้งหมดจะตอบสนองต่อผลที่ “ดีกว่าหรือแย่กว่าคาด”

 
 

 

