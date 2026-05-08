BREAKING: รายงาน NFP ออกมาดีกว่าที่คาดการณ์!

US: รายงาน NFP
- Non-Farm Payrolls (NFP): ตัวเลขจริง 115k (คาดการณ์ 62k; ครั้งก่อน 178k)
- การจ้างงานภาคเอกชน: ตัวเลขจริง 123k (คาดการณ์ 74k; ครั้งก่อน 186k)
- อัตราการว่างงาน: ตัวเลขจริง 4.3% (คาดการณ์ 4.3%; ครั้งก่อน 4.3%)
- ค่าจ้าง (รายเดือน m/m): ตัวเลขจริง 0.2% (คาดการณ์ 0.3%; ครั้งก่อน 0.2%)
- ค่าจ้าง (รายปี y/y): ตัวเลขจริง 3.6% (คาดการณ์ 3.8%; ครั้งก่อน 3.5%)
ทำไมข้อมูลนี้สำคัญ?
รายงาน NFP (Non-Farm Payrolls) เป็นตัวชี้วัดจำนวนการจ้างงานใหม่ในเศรษฐกิจสหรัฐฯ โดยไม่รวมภาคเกษตร ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ และถือเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญของภาวะตลาดแรงงาน
- การจ้างงานเพิ่มขึ้น → สะท้อนเศรษฐกิจแข็งแกร่ง
- การจ้างงานอ่อนตัว → อาจบ่งชี้การชะลอตัวของเศรษฐกิจ
ผลต่อ Fed และตลาดการเงิน
รายงานนี้มีผลโดยตรงต่อการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed)
- ตลาดแรงงานแข็งแกร่ง → อาจเพิ่มแรงกดดันเงินเฟ้อ → สนับสนุนท่าทีเข้มงวด (hawkish)
- ข้อมูลอ่อนแอ → เพิ่มความยืดหยุ่นให้ Fed ในการผ่อนคลายนโยบายการเงิน
นอกจากนี้ NFP ยังส่งผลต่อ:
- ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ
- ตลาดพันธบัตร
- ตลาดหุ้น
ซึ่งทั้งหมดจะตอบสนองต่อผลที่ “ดีกว่าหรือแย่กว่าคาด”
