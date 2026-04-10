BREAKING: ข้อมูล PCE ของสหรัฐฯ ออกมาตรงตามคาด EURUSD แทบไม่ตอบสนองต่อข่าวดังกล่าว!

ข้อมูลสำคัญ:
- การใช้จ่ายส่วนบุคคลของสหรัฐฯ (รายเดือน): 0.4% (คาดการณ์: 0.5%, ครั้งก่อน: 0.4%)
- PCE (รายเดือน): 0.4% (คาดการณ์: 0.4%, ครั้งก่อน: 0.4%)
- PCE Core (รายเดือน): 0.4% (คาดการณ์: 0.4%, ครั้งก่อน: 0.4%)
- PCE (รายปี): 3% (คาดการณ์: 3%, ครั้งก่อน: 2.8%)
- PCE Core (รายปี): 2.8% (คาดการณ์: 2.8%, ครั้งก่อน: 3.1%)
- รายได้ส่วนบุคคลของสหรัฐฯ (รายเดือน): -0.1% (คาดการณ์: 0.3%, ครั้งก่อน: 0.4%)
ทำไมข้อมูลนี้จึงสำคัญ:
PCE (Personal Consumption Expenditures) เป็นตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงของการใช้จ่ายผู้บริโภค และเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่สำคัญของสหรัฐฯ ส่วน PCE Core ซึ่งไม่รวมราคาอาหารและพลังงาน สะท้อน “เงินเฟ้อพื้นฐาน” และเป็นตัวเลขที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ให้ความสำคัญอย่างมากในการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ย การใช้จ่ายผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นบ่งชี้ถึงอุปสงค์ในเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ขณะที่การชะลอตัวหรือทรงตัวสะท้อนการเติบโตที่ปานกลางและแรงกดดันเงินเฟ้อที่ลดลง
สถานการณ์ปัจจุบัน:
ข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์ของสหรัฐฯ แสดงภาพรวมการบริโภคและเงินเฟ้อที่ผสมผสาน แต่โดยรวมยังคงมีเสถียรภาพ ตัวเลขเหล่านี้ถูกประกาศก่อนที่ความขัดแย้งกับอิหร่านจะทวีความรุนแรง และก่อนที่ราคาน้ำมันจะปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นจึงยังไม่สะท้อนผลกระทบจากปัจจัยเหล่านี้ต่อเศรษฐกิจ
การใช้จ่ายส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบรายเดือน ต่ำกว่าคาดเล็กน้อยที่ 0.5% ขณะที่ PCE และ PCE Core อยู่ที่ 0.4% m/m สะท้อนแรงกดดันเงินเฟ้อในระดับปานกลาง เมื่อเทียบรายปี PCE ปรับขึ้นเป็น 3% ขณะที่ PCE Core ลดลงเล็กน้อยเหลือ 2.8% y/y ส่วนรายได้ส่วนบุคคลลดลง 0.1% m/m ต่ำกว่าคาดการณ์ ซึ่งอาจกดดันการใช้จ่ายในอนาคต
โดยรวม ข้อมูลสะท้อนว่ากิจกรรมผู้บริโภคยังคงทรงตัวและเงินเฟ้ออยู่ในระดับปานกลาง อย่างไรก็ตาม ตัวเลขชุดถัดไปจะมีความสำคัญอย่างมากในการประเมินผลกระทบจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นต่อเศรษฐกิจ รวมถึงทิศทางนโยบายการเงินในอนาคต
Source: xStation5
ข่าวเด่นวันนี้ 10 เม.ย.
Intel กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นต่อเนื่อง 📈
📊 Chart of the Day: ทองคำหมดแรง ท่ามกลางความไม่แน่นอนจากสงครามและนโยบาย 🟡 (09.04.2026)
ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตัวเลข PCE ที่ล่าช้า ยังสามารถขยับตลาดได้หรือไม่? (09.04.2026)