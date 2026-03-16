08:32 · 16 มีนาคม 2026

BREAKING: เงินเฟ้อ PCE เป็นไปตามคาด ขณะที่การเติบโตของ GDP ชะลอตัว! 🔥🚨

13.03.2026 – ข้อมูลเงินเฟ้อ PCE ของสหรัฐฯ (มกราคม):

  • Core PCE MoM: 0,4% (คาดการณ์: 0,4%; ก่อนหน้า: 0,4%)

  • Core PCE YoY: 3,1% (คาดการณ์: 3,1%; ก่อนหน้า: 3,0%)

  • PCE MoM: 0,3% (คาดการณ์: 0,3%; ก่อนหน้า: 0,4%)

  • PCE YoY: 2,8% (คาดการณ์: 2,9%; ก่อนหน้า: 2,9%)

ข้อมูล GDP (ไตรมาส 4):

  • GDP QoQ: 0,7% (คาดการณ์: 1,4%; ก่อนหน้า: 4,4%)

  • GDP Prices: 3,8% (คาดการณ์: 3,7%; ก่อนหน้า: 3,7%)

คำสั่งซื้อสินค้าคงทน (Durable Goods Orders – มกราคม):

  • MoM: 0,0% (คาดการณ์: 1,1%; ก่อนหน้า: -0,9%)

  • ไม่รวมหมวดกลาโหม: 0,5%

โดยภาพรวม ตัวเลข PCE ออกมาตรงตามคาด ซึ่งอาจช่วยลดความตึงเครียดในตลาดได้บ้าง แต่ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน ยังไม่มีเหตุผลมากพอที่จะเฉลิมฉลอง

Core PCE ยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยขยับขึ้นมาอยู่ที่ 3,1% YoY และ 0,4% MoM ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นก่อนสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ/อิหร่าน

ในขณะที่ PCE ทั่วไป เริ่มแสดงสัญญาณชะลอตัวเล็กน้อย แต่ตัวเลขที่สะท้อนภาพเศรษฐกิจได้ชัดเจนกว่าคือ GDP และคำสั่งซื้อสินค้า

การเติบโตของ GDP ออกมาต่ำกว่าคาดอย่างมาก เหลือเพียง 0,7% หรือประมาณครึ่งหนึ่งของที่ตลาดคาดไว้ ขณะเดียวกัน ข้อมูลคำสั่งซื้อสินค้าคงทนก็ออกมาต่ำกว่าคาดเช่นกัน สะท้อนแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ

หลังการประกาศข้อมูล ดอลลาร์อ่อนค่าลงเล็กน้อย เนื่องจากตลาดกังวลต่อสัญญาณการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ

