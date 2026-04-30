BREAKING: United States GDP ออกมาต่ำกว่าคาดเล็กน้อย ขณะที่ Core PCE ปรับตัวสูงขึ้น 🗽 ค่าเงินดอลลาร์ตอบสนองต่อข้อมูลเศรษฐกิจดังกล่าว

ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงหลังจากการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดที่สะท้อนภาพ “แรงกดดันด้านราคายังเพิ่มขึ้น” ในขณะที่การเติบโตของเศรษฐกิจออกมาต่ำกว่าที่คาดเล็กน้อย
ข้อมูลจาก United States แสดงให้เห็นว่า GDP ขยายตัว 2.0% QoQ (annualized) ต่ำกว่าคาดที่ 2.3% และลดลงจากครั้งก่อนที่ 0.5% อย่างไรก็ตาม ดัชนีราคาของ GDP (GDP Price Index) และตัวเลขเงินเฟ้อ PCE ยังอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง
ภาพรวมเงินเฟ้อ (PCE)
- PCE Price Index YoY: 3.5% (คาด 3.5%, ก่อนหน้า 2.8%)
- Core PCE YoY: 3.2% (คาด 3.2%, ก่อนหน้า 3.0%)
- Core PCE MoM: 0.3% (คาด 0.3%, ก่อนหน้า 0.4%)
- PCE MoM: 0.7% (คาด 0.7%, ก่อนหน้า 0.4%)
ภาพรวมสะท้อนว่าแรงกดดันเงินเฟ้อพื้นฐานยัง “เหนียวแน่น” แม้บางส่วนจะชะลอลงเล็กน้อยในเชิงรายเดือน
รายได้และการใช้จ่ายผู้บริโภค
- Personal Income MoM: 0.6% (สูงกว่าคาด 0.3%)
- Consumer Spending MoM: 0.9% (ตามคาด)
- Real Personal Consumption: 0.2% (ต่ำกว่าคาด 0.3%)
สะท้อนว่า รายได้เพิ่มขึ้น แต่กำลังซื้อจริงเริ่มอ่อนตัวลงเล็กน้อย
ตลาดแรงงาน
- Initial Jobless Claims: 189K (ต่ำกว่าคาด → แรงงานยังแข็งแรง)
- Continuing Claims: ลดลง
- Employment Cost Index: 0.9% (สูงกว่าคาด)
ตลาดแรงงานยังคง “ตึงตัว” และมีแรงกดดันด้านต้นทุนค่าจ้างเพิ่มขึ้น
ปฏิกิริยาตลาด
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐปรับตัวอ่อนลงเล็กน้อย แม้ตัวเลขเงินเฟ้อจะยังอยู่ในระดับสูง เนื่องจากตลาดให้น้ำหนักกับการชะลอตัวของ GDP มากกว่าในระยะสั้น
อย่างไรก็ตาม โครงสร้างข้อมูลโดยรวมยังสะท้อนภาพ “เศรษฐกิจชะลอ แต่เงินเฟ้อยังเหนียว” ซึ่งทำให้การตัดสินใจของ Federal Reserve ยังคงมีความซับซ้อน และลดความคาดหวังต่อการผ่อนคลายนโยบายในระยะใกล้ลงอย่างมีนัยสำคัญ
Source: xStation5
🔵 ECB Conference (LIVE)
BREAKING: European Central Bank คงอัตราดอกเบี้ยตามคาด 📌 EURUSD กลับลงต่ำกว่า 1.1700 📉 🇪🇺
BREAKING: เศรษฐกิจยูโรโซนชะลอตัวกว่าคาด EURUSD ไร้ทิศทาง
ปฏิทินเศรษฐกิจ: เทศกาลธนาคารกลางกำลังคึกคักเต็มที่