ตลาดเด่นวันนี้: USDNOK (09.06.2026)

การปรับตัวขึ้นของราคาสินค้าโภคภัณฑ์พลังงานในวันจันทร์เป็นเพียงระยะสั้น และส่งผลกดดันเพิ่มเติมต่อสกุลเงินนอร์เวย์ คู่ USDNOK กำลังเคลื่อนเข้าใกล้ระดับ 9.50 ซึ่งเป็นระดับที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา นอกเหนือจากประเด็นข่าวจากตะวันออกกลางแล้ว ข้อมูลเงินเฟ้อเดือนพฤษภาคมของทั้งนอร์เวย์และสหรัฐฯ ที่จะประกาศในวันพรุ่งนี้จะเป็นปัจจัยหลักที่ตลาดให้ความสนใจสำหรับคู่นี้
ภูมิรัฐศาสตร์
การปะทะกันระหว่างอิสราเอลและอิหร่านในช่วงสุดสัปดาห์ทำให้เกิดข้อสงสัยต่อข้อตกลงหยุดยิงที่ยังเปราะบางในภูมิภาคนี้ ภายใต้แรงกดดันจากวอชิงตัน ทั้งสองฝ่ายได้หยุดการโจมตีเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ยังคงมีความไม่แน่นอนสูง ซึ่งอาจทำให้ความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์พลังงานหลักยังอยู่ในระดับสูงต่อไป
ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค
ตัวเลขที่คาดว่าจะประกาศในวันพรุ่งนี้ชี้ว่า เงินเฟ้อพื้นฐาน (core inflation) ของนอร์เวย์จะทรงตัวที่ 3.2% ขณะที่เงินเฟ้อทั่วไป (headline CPI) มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 3.1% หากตัวเลขออกมาสูงกว่าคาด อาจเพิ่มความคาดหวังว่าธนาคารกลางนอร์เวย์ (Norges Bank) จะเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม
ทั้งนี้ ธนาคารกลางได้ปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2023 ไปแล้วในเดือนพฤษภาคม เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังเงินเฟ้อที่ปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว การเติบโตของค่าจ้างที่ยังอยู่ในระดับสูง และความเหนียวแน่นของเงินเฟ้อพื้นฐาน
ขณะเดียวกัน ดัชนี CPI ของสหรัฐฯ คาดว่าจะขยับขึ้นเป็น 4.2% ส่วนเงินเฟ้อพื้นฐาน (core CPI) คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 2.9% นักลงทุนได้สะท้อนการคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ในปี 2026 เข้าไปในราคาเรียบร้อยแล้ว แต่หากแรงกดดันด้านราคายังคงเพิ่มขึ้น อาจทำให้ความเป็นไปได้ของการขึ้นดอกเบี้ยเกิดขึ้นเร็วขึ้น อาจเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
แผนภูมิ 1: USDNOK (01.07.2025 - 09.06.2026)
แหล่งที่มา: xStation, 09.06.2026
หลังจากทำจุดต่ำสุดใหม่ในระดับ 9.13 ตลาดได้เกิดการรีบาวด์อย่างแข็งแกร่งและมีแรงซื้อเข้ามาอย่างชัดเจน (demand-driven rebound) โดยแนวต้านทางเทคนิคสำคัญสองระดับแรกถูกทะลุขึ้นไปแล้ว ขณะนี้ราคากำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้ระดับ Fibonacci retracement 50% ซึ่งอาจเป็นจุดทดสอบสำคัญของแนวโน้มขาขึ้นในรอบนี้
แรงโมเมนตัมของการปรับตัวขึ้นสะท้อนผ่านอินดิเคเตอร์ทางเทคนิค โดย RSI อยู่บริเวณประมาณ 67 จุด ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดกำลังค่อย ๆ เข้าสู่โซน overbought และอาจทำให้เกิดช่วงพักตัวระยะสั้นของโมเมนตัมขาขึ้น
ระดับสำคัญที่ต้องจับตา:
กรณีขาขึ้น: หากแรงซื้อสามารถพยุงราคาให้อยู่เหนือระดับ Fibonacci 50% ที่เพิ่งทดสอบได้ เป้าหมายถัดไปของตลาดอาจอยู่ที่ระดับ 9.56 ซึ่งเป็นจุดที่ Fibonacci 61.8% และเส้น EMA 100 มาบรรจบกัน
กรณีขาลง: ในทางกลับกัน หากราคาถูกปฏิเสธที่แนวต้านปัจจุบัน อาจนำไปสู่การกลับเข้าสู่แนวโน้มหลัก และมีโอกาสทดสอบแนวรับระดับต่ำลงอีกครั้ง
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Michał Jóźwiak นักวิเคราะห์ตลาดการเงิน จาก XTB
Economic Calendar: จับตาเงินเฟ้อสหรัฐฯ
Morning Briefing: ตลาดกลับมาเป็นบวกอีกครั้ง
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