Economic Calendar: จับตาเงินเฟ้อสหรัฐฯ (09.06.2026)
ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่เริ่มผ่อนคลายลง ทำให้นักลงทุนกลับมาโฟกัสที่ข้อมูลเศรษฐกิจจากประเทศหลักอีกครั้ง แม้ช่วงต้นสัปดาห์จะไม่ได้มีตัวเลขสำคัญจำนวนมาก และข้อมูลหลักของวันนี้ก็ได้ประกาศออกมาแล้ว
Macroeconomic Data
วันจันทร์
• ตัวเลขคำสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีออกมาแย่กว่าคาดอย่างมาก โดยหดตัวถึง -3.8% MoM ในเดือนเมษายน สะท้อนภาพเศรษฐกิจยุโรปที่ยังน่ากังวล
• ตลาดจับตาการประชุม ECB และแถลงของ Christine Lagarde ในวันพฤหัสฯ หากเธอเน้นความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ ค่าเงินยูโรอาจเผชิญแรงกดดัน
• ผลสำรวจจาก New York Fed ระบุว่า คาดการณ์เงินเฟ้อ 1 ปีข้างหน้าของสหรัฐฯ ลดลงเล็กน้อยจาก 3.6% เหลือ 3.5% อย่างไรก็ตาม ตลาดกำลังรอ CPI สหรัฐฯ ในวันพุธอย่างใกล้ชิด
วันอังคาร
• ตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีออกมาดีกว่าคาดเล็กน้อย ช่วยลดแรงกังวลจากข้อมูล factory orders ก่อนหน้า โดยหดตัวเพียง -0.5% YoY
• จีนรายงานการฟื้นตัวของการค้าอย่างแข็งแกร่ง โดยการส่งออกเดือนพฤษภาคมพุ่ง +14.1% YoY ขณะที่การนำเข้าเพิ่มขึ้นถึง +27.4% YoY ส่งผลให้ดุลการค้ายังคงขยายตัว
Macroeconomic Calendar
Tuesday
Wednesday (Morning Hours)
Earnings Calendar
Europe
• Bellway PLC (BWY.LN) – BMO (ก่อนตลาดเปิด)
• Oxford Instruments (OXIG.LN) – AMC (หลังตลาดปิด)
USA
• J.M. Smucker Co. (SJM.US) – BMO (ก่อนตลาดเปิด)
• Casey’s General Stores (CASY.US) – AMC (หลังตลาดปิด)
• Cracker Barrel (CBRL.US) – AMC (หลังตลาดปิด)
3 Markets to Watch
Euro (EUR)
ค่าเงินยูโรกำลังจับตาการประชุม ECB ในวันพฤหัสฯ โดยตลาดคาดว่า ECB จะขึ้นดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกของรอบนี้ ซึ่งถูก price-in ไปแล้วเกือบทั้งหมด ดังนั้น นักลงทุนจะโฟกัสไปที่ถ้อยแถลงของ Christine Lagarde มากกว่า
US100
หลังการปรับตัวลงเมื่อวันศุกร์ ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ เริ่มฟื้นตัว อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคงกังวลต่อความเสี่ยงของการปรับฐานที่ลึกขึ้น ขณะที่สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม
Norwegian Krone (NOK)
ค่าเงินโครนนอร์เวย์ยังคงอ่อนไหวต่อ sentiment ตลาดและความผันผวนของราคาพลังงานอย่างมาก โดยเช้าวันพรุ่งนี้ ตลาดจะจับตาตัวเลขเงินเฟ้อเดือนพฤษภาคมของนอร์เวย์
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Michał Jóźwiak
Financial Markets Analyst at XTB
Morning Briefing: ตลาดกลับมาเป็นบวกอีกครั้ง
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