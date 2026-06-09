📊 Morning Briefing: ตลาดกลับมาเป็นบวกอีกครั้ง (09.06.2026)
ความตึงเครียดระหว่างอิสราเอลและอิหร่านช่วงสุดสัปดาห์ ทำให้ข้อตกลงหยุดยิงที่เปราะบางถูกตั้งคำถามอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ภายใต้แรงกดดันจากสหรัฐฯ ทั้งสองฝ่ายได้ยุติการโจมตีเพิ่มเติม ซึ่งช่วยลดความกังวลของตลาด และหนุนให้สินทรัพย์เสี่ยงฟื้นตัวบางส่วน
📈 ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
ดัชนีหลักของสหรัฐฯ ปิดบวกเมื่อคืนที่ผ่านมา:
🟢 S&P 500: +0.3%
🟢 Nasdaq Composite: +0.9%
🇪🇺 ตลาดยุโรป
ภาพรวมเคลื่อนไหวผสมกัน แต่ความเสียหายยังน้อยกว่าช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมา
🟢 FTSE MIB (อิตาลี): +0.6%
🟢 FTSE 100 (อังกฤษ): +0.1%
🟢 WIG20 (โปแลนด์): +0.6%
🔴 DAX (เยอรมนี): -0.6%
🔴 CAC40 (ฝรั่งเศส): -0.2%
🔴 IBEX 35 (สเปน): -0.7%
🌍 ภูมิรัฐศาสตร์
วิกฤตระหว่างอิสราเอลและอิหร่านที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายนเริ่มคลี่คลาย
▪️ อิสราเอลยังคงสงวนสิทธิ์ในการปฏิบัติการในเลบานอนใต้ หาก Hezbollah กลับมาโจมตีอีกครั้ง
▪️ อิหร่านประกาศว่าจะตอบโต้ หากอิสราเอลกลับมาโจมตีทางอากาศในเลบานอน
🛢️ สินค้าโภคภัณฑ์
ราคาพลังงานพุ่งเกือบ 4% ช่วงเปิดตลาดวันจันทร์ ก่อนจะย่อลงเกือบทั้งหมด
🔸 Brent crude: เหนือ $93/บาร์เรล
🔸 WTI crude: ใกล้ $90/บาร์เรล
🔸 TTF Gas: ต่ำกว่า €50/MWh
🔸 NATGAS: ประมาณ $3.15
โลหะมีค่าทรงตัว:
🟢 Gold: ~$4,347/oz
🟢 Silver: ~$68.5
📈 ข้อมูลเศรษฐกิจ
🇪🇺 ยุโรป
▪️ คำสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรมเยอรมนีเดือนเมษายนหดตัว -3.8% MoM แย่กว่าคาด
▪️ ตลาดจับตาการประชุม ECB และแถลงของ Christine Lagarde วันพฤหัสฯ นี้
▪️ อย่างไรก็ตาม ตัวเลขผลผลิตอุตสาหกรรมเช้านี้ออกมาดีกว่าคาด ลดลงเพียง -0.5% YoY
🇨🇳 จีน
▪️ ส่งออกเดือนพฤษภาคมพุ่ง +14.1% YoY
▪️ นำเข้าเพิ่ม +27.4% YoY
▪️ ดุลการค้ายังเกินดุล ช่วยหนุนค่าเงินหยวน
🇺🇸 สหรัฐฯ
▪️ คาดการณ์เงินเฟ้อ 1 ปีข้างหน้าจากผลสำรวจ New York Fed ลดลงจาก 3.6% → 3.5%
▪️ ตลาดรอ CPI สหรัฐฯ วันพุธนี้
🌏 ตลาดเอเชีย
🟢 KOSPI: +8%
ฟื้นตัวแรงหลังร่วงหนักวันก่อนหน้า ความผันผวนสูงจาก leveraged ETF ที่อิง Samsung และ SK Hynix
🟢 Nikkei 225: +1.9%
🟢 Hang Seng: +0.4%
🟢 Shanghai Composite: +0.7%
💱 ค่าเงิน
G10:
🟢 NZD: +0.7%
🟢 SEK: +0.5%
🟢 EUR: +0.2%
🔴 NOK อ่อนค่า จากราคาพลังงานที่ย่อตัว
EM:
🟢 KRW +3.2% จากแรงซื้อกลับในตลาดหุ้นเกาหลีใต้
🟢 ZAR และ HUF แข็งค่า จากความกังวลการปิดช่องแคบฮอร์มุซระยะยาว
₿ คริปโต
Bitcoin: ~$63,360
Ethereum: ~$1,689
ทั้งสองยังเคลื่อนไหวใกล้จุดต่ำสุดระยะสั้น
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Michał Jóźwiak
Financial Markets Analyst at XTB
Economic Calendar: จับตาเงินเฟ้อสหรัฐฯ
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