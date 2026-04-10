BREAKING: University of Michigan – ผู้บริโภคอ่อนแอลง เงินเฟ้อคาดการณ์สูงขึ้น 🚨

10.04 - ข้อมูล University of Michigan (เดือนเมษายน):
- Michigan 1-Year Inflation Expectations: 4.8% (คาดการณ์: 4.2% | ครั้งก่อน: 3.8%)
- Michigan 5-Year Inflation Expectations: 3.4% (คาดการณ์: 3.4% | ครั้งก่อน: 3.2%)
- Michigan Consumer Expectations: 46.1 (ครั้งก่อน: 51.7)
- Michigan Consumer Sentiment: 47.6 (คาดการณ์: 51.6 | ครั้งก่อน: 53.3)
- Michigan Current Conditions: 50.1 (ครั้งก่อน: 55.8)
ข้อมูลจาก University of Michigan ชี้ให้เห็นว่าภาพรวมผู้บริโภคในเดือนเมษายนอ่อนแอลงอย่างชัดเจน
ความคาดหวังเงินเฟ้อระยะสั้นปรับตัวขึ้นแรงเหนือคาดการณ์ สะท้อนว่าครัวเรือนยังคงกังวลต่อแรงกดดันด้านราคาที่อาจกลับมาอีกครั้ง ขณะที่ความคาดหวังระยะยาวก็ขยับขึ้นเล็กน้อยตามที่ตลาดประเมินไว้
ในขณะเดียวกัน ทั้งดัชนีความเชื่อมั่นหลักและมุมมองอนาคตของผู้บริโภคปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยความเชื่อมั่นผู้บริโภคออกมาต่ำกว่าคาดอย่างมาก
ภาวะปัจจุบันก็อ่อนตัวลงเช่นกัน ตอกย้ำว่าครัวเรือนเริ่มระมัดระวังมากขึ้นท่ามกลางความกังวลเงินเฟ้อที่กลับมา
โดยรวมแล้ว รายงานนี้สะท้อนภาพเศรษฐกิจในลักษณะ “stagflation-like” มากขึ้น คือเงินเฟ้อคาดการณ์ปรับสูงขึ้น ขณะที่ความเชื่อมั่นและความแข็งแกร่งของผู้บริโภคลดลงอย่างต่อเนื่อง
