🚨 BREAKING: US100 ขยายตัวต่อเนื่องหลังรายงาน Axios 🚀

รายงานจาก Axios ระบุว่าความเป็นไปได้ของข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านกำลังส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อตลาดการเงินทั่วโลก US100 เร่งตัวขึ้นต่อเนื่องจากความคาดหวังต่อการลดความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง ความเชื่อมั่นของตลาดโดยรวมปรับตัวดีขึ้นทันที โดยนักลงทุนมองว่านี่เป็นสัญญาณของความเสี่ยงโลกที่ลดลง
ตามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ 2 ราย และแหล่งข่าวอีก 2 รายที่เกี่ยวข้อง ทำเนียบขาวเชื่อว่าใกล้บรรลุข้อตกลงกับอิหร่านในรูปแบบบันทึกความเข้าใจ (MoU) ความยาวหนึ่งหน้า ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อยุติข้อพิพาท และวางกรอบสำหรับการเจรจารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ ตามรายงานของ Axios
Axios รายงานอะไร?
สหรัฐฯ และอิหร่านกำลังอยู่ใกล้ “จุดเปลี่ยนครั้งประวัติศาสตร์” — เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ความขัดแย้งเริ่มต้น ทั้งสองฝ่ายใกล้ลงนามข้อตกลงเบื้องต้นที่จะนำไปสู่การยุติสงคราม
เบื้องหลังการเจรจา Jared Kushner และ Steve Witkoff กำลังดำเนินการทางการทูต ทั้งการเจรจาโดยตรงและผ่านตัวกลาง และคาดว่าอิหร่านจะตอบกลับประเด็นสำคัญภายใน 48 ชั่วโมงข้างหน้า
บันทึกความเข้าใจความยาว 1 หน้า จำนวน 14 ข้อ ระบุว่า
- อิหร่านจะระงับการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมเป็นเวลา 12–20 ปี ขึ้นอยู่กับผลการเจรจา
- แลกกับการทยอยยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ
- และการปล่อยสินทรัพย์อิหร่านที่ถูกอายัดมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ทั่วโลก
ประเด็นสำคัญอีกเรื่องคือช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันโลกเกือบ 1 ใน 5 โดยทั้งสองฝ่ายตกลงจะค่อย ๆ เปิดการเดินเรือในช่วงการเจรจา 30 วัน
จุดที่สำคัญที่สุดของข้อตกลงนี้คือรายงานที่ระบุว่าอิหร่านอาจยอมส่งออกยูเรเนียมที่มีการเสริมสมรรถนะสูงออกนอกประเทศ อาจรวมถึงสหรัฐฯ ซึ่งก่อนหน้านี้ถือเป็นข้อห้ามโดยสิ้นเชิงสำหรับเตหะราน
อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงทั้งหมดนี้ยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน เนื่องจากหลายเงื่อนไขจะมีผลก็ต่อเมื่อมีการลงนามสนธิสัญญาฉบับสุดท้าย รัฐบาลอิหร่านยังมีความเห็นแตกแยกภายใน และ Marco Rubio แม้จะมีท่าทีระมัดระวังในเชิงบวก แต่ก็ยังเรียกผู้นำบางคนของอิหร่านว่า “ไม่ปกติ” ซึ่งสะท้อนบรรยากาศการเจรจาที่ตึงเครียดและคาดเดาได้ยาก
Source: xStation
