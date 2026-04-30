BREAKING: USDJPY ร่วงแรง ฉุดความสงสัยแทรกแซงค่าเงิน❓

คู่เงิน USDJPY ปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง ลักษณะคล้ายกับเหตุการณ์แทรกแซงก่อนหน้านี้ของกระทรวงการคลัง แม้ว่ายังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากโตเกียวในขณะนี้ก็ตาม ตลาดมองว่าการแข็งค่าของเยนที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่มีปัจจัยมหภาคชัดเจน มักเป็นสัญญาณของการแทรกแซงจากภาครัฐ
อย่างไรก็ตาม ยังต้องใช้ความระมัดระวัง เนื่องจากการแทรกแซงดังกล่าวอาจไม่ยั่งยืนเมื่อพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานในปัจจุบัน เงินเยนยังคงเผชิญแรงกดดันเชิงโครงสร้างจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น สถานการณ์นโยบายดอกเบี้ยที่ยากลำบากของ Bank of Japan และความไม่แน่นอนด้านการคลังของรัฐบาลญี่ปุ่น
ตัวอย่างในปี 2024 แสดงให้เห็นว่า แม้จะมีการแทรกแซง ค่าเงินเยนก็แข็งค่าได้เพียงชั่วคราว ก่อนที่ USDJPY จะฟื้นตัวกลับขึ้นมาอย่างรวดเร็วอีกครั้ง ดังนั้น หากการเคลื่อนไหวในวันนี้เกิดจากการแทรกแซงจริง ตลาดจะจับตาอย่างใกล้ชิดว่าผลกระทบจะยั่งยืนกว่าครั้งก่อนหรือไม่
Market Wrap: UK100 พุ่งทะยานหลัง BoE 🇬🇧 🚀 ความคึกคักในตลาดเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่ ECB Lagarde กำลังแถลง 🇪🇺 📈
Cocoa futures พุ่งขึ้นประมาณ 4% 📈 ทำให้ตลาดเริ่มตั้งคำถามว่า “จุดต่ำสุดได้เกิดขึ้นแล้วหรือยัง?”
BREAKING: European Central Bank คงอัตราดอกเบี้ยตามคาด 📌 EURUSD กลับลงต่ำกว่า 1.1700 📉 🇪🇺