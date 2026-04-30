20:28 · 30 เมษายน 2026

BREAKING: USDJPY ร่วงแรง ฉุดความสงสัยแทรกแซงค่าเงิน❓

เงินเยนญี่ปุ่นแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ทำให้ตลาดเริ่มคาดการณ์ว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้อาจเป็นผลจากการแทรกแซงค่าเงินโดยตรงจากทางการญี่ปุ่น

คู่เงิน USDJPY ปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง ลักษณะคล้ายกับเหตุการณ์แทรกแซงก่อนหน้านี้ของกระทรวงการคลัง แม้ว่ายังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากโตเกียวในขณะนี้ก็ตาม ตลาดมองว่าการแข็งค่าของเยนที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่มีปัจจัยมหภาคชัดเจน มักเป็นสัญญาณของการแทรกแซงจากภาครัฐ

อย่างไรก็ตาม ยังต้องใช้ความระมัดระวัง เนื่องจากการแทรกแซงดังกล่าวอาจไม่ยั่งยืนเมื่อพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานในปัจจุบัน เงินเยนยังคงเผชิญแรงกดดันเชิงโครงสร้างจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น สถานการณ์นโยบายดอกเบี้ยที่ยากลำบากของ Bank of Japan และความไม่แน่นอนด้านการคลังของรัฐบาลญี่ปุ่น

ตัวอย่างในปี 2024 แสดงให้เห็นว่า แม้จะมีการแทรกแซง ค่าเงินเยนก็แข็งค่าได้เพียงชั่วคราว ก่อนที่ USDJPY จะฟื้นตัวกลับขึ้นมาอย่างรวดเร็วอีกครั้ง ดังนั้น หากการเคลื่อนไหวในวันนี้เกิดจากการแทรกแซงจริง ตลาดจะจับตาอย่างใกล้ชิดว่าผลกระทบจะยั่งยืนกว่าครั้งก่อนหรือไม่

 

 

30 เมษายน 2026, 20:40

Market Wrap: UK100 พุ่งทะยานหลัง BoE 🇬🇧 🚀 ความคึกคักในตลาดเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่ ECB Lagarde กำลังแถลง 🇪🇺 📈
30 เมษายน 2026, 20:39

🔵 ECB Conference (LIVE)
30 เมษายน 2026, 20:37

Cocoa futures พุ่งขึ้นประมาณ 4% 📈 ทำให้ตลาดเริ่มตั้งคำถามว่า “จุดต่ำสุดได้เกิดขึ้นแล้วหรือยัง?”
30 เมษายน 2026, 20:32

BREAKING: European Central Bank คงอัตราดอกเบี้ยตามคาด 📌 EURUSD กลับลงต่ำกว่า 1.1700 📉 🇪🇺
