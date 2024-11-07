BREAKING: USDSEK พุ่งขึ้นหลังจากธนาคาร Riksbank ตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ย

สวีเดน การตัดสินใจของธนาคาร Riksbank อัตราจริง: 2.75% คาดการณ์: 2.75% ก่อนหน้านี้: 3.5%
ธนาคาร Riksbank อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมและในช่วงครึ่งแรกของปี 2025 สอดคล้องกับที่รายงานในเดือนกันยายน - ธนาคาร Riksbank รายงาน
ก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน ข้อมูล CPI ของสวีเดนได้รับการเผยแพร่: ดัชนีราคาผู้บริโภค (M/M) ของสวีเดน ต.ค. P: 0.2% (คาดการณ์ 0.1%; ก่อนหน้า 0.2%)
- ดัชนีราคาผู้บริโภค (Y/Y): 1.6% (คาดการณ์ 1.5%; ก่อนหน้า 1.6%)
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