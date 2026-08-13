  
15:29 · 13 สิงหาคม 2026

Chart of the Day: GBPUSD ร่วง หลัง GDP อังกฤษชะลอตัว! ไซด์เวย์นี้จะยังไปต่อ?

เงินปอนด์ยุติช่วงขาขึ้น หลังการเปิดเผยข้อมูล GDP ล่าสุดของสหราชอาณาจักร การเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัด แม้ตัวเลขเดือนมิถุนายนจะสะท้อนว่าผู้บริโภคยังค่อนข้างแข็งแกร่ง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอังกฤษยังเคลื่อนไหวไม่มากนัก แต่ GBP/USD ซึ่งติดอยู่ในกรอบการสะสมแรง กลับมีปัจจัยให้กลับมาปรับตัวลงอีกครั้ง หลังราคาดีดตัวจากแนวต้านระยะสั้น

Technical Analysis: GBPUSD (D1)

GBP/USD ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้ม ไซด์เวย์อย่างชัดเจน โดยส่วนหนึ่งสะท้อนความไม่แน่นอนด้านนโยบายการเงินของทั้งสองประเทศ ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันยังอยู่ใกล้ระดับเดียวกับช่วงต้นปี

หลังจากเมื่อวานราคาทะลุระดับสูงสุดในกรอบล่าสุดที่ 1.3545 ขณะนี้ GBP/USD กำลังทดสอบระดับ Fibonacci retracement 23.6% ที่ 1.3480 ซึ่งสอดคล้องกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 10 วัน (EMA10; สีเหลือง) การที่ราคายังยืนเหนือกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (EMA10, EMA30 และ EMA100 ที่ 1.3400–1.3470) จะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการรักษาการฟื้นตัวในช่วงที่ผ่านมา และเพิ่มโอกาสในการทะลุออกจากกรอบไซด์เวย์

ค่า RSI (14) ที่ 58.2 ยังเปิดทางให้ราคาปรับตัวขึ้นได้ แต่การขาดแรงหนุนจากปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคเชิงบวกก็หมายความว่ายังไม่มีแรงส่งเพียงพอสำหรับการปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรง โดยแนวต้านสำคัญยังอยู่ที่จุดสูงสุดล่าสุด 1.3545 ขณะที่แนวรับสำคัญอยู่ที่ 1.3440 (Fibonacci 38.2%)

Source: xStation5

อะไรคือปัจจัยขับเคลื่อน GBP/USD วันนี้?

  • GDP อังกฤษชะลอตัว: การเติบโตของ GDP สหราชอาณาจักรชะลอลงมาอยู่ที่ 0.4% ในไตรมาส 2 จาก 0.6% ในไตรมาส 1 อย่างไรก็ตาม ตัวเลขเดือนมิถุนายนออกมาดีกว่าคาด โดยเศรษฐกิจขยายตัว 0.3% เทียบกับคาดการณ์ว่าจะหดตัว 0.1%
  • เศรษฐกิจขยายตัวโดยมีภาคบริการเป็นแรงขับเคลื่อน: การเติบโตส่วนใหญ่มาจากภาคบริการที่เพิ่มขึ้น 0.5% โดยได้แรงหนุนจากภาคสารสนเทศและการสื่อสารที่เติบโต 2.7% ขณะที่ผลผลิตภาคก่อสร้างเพิ่มขึ้น 0.3% ส่วนการผลิตภาคอุตสาหกรรมทรงตัวในไตรมาสดังกล่าว
  • ผู้บริโภคยังแข็งแกร่ง แต่แรงกดดันข้างหน้ากำลังเพิ่มขึ้น: ความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจอังกฤษในช่วงที่ผ่านมาได้รับแรงหนุนหลักจากการใช้จ่ายของผู้บริโภค ซึ่งได้แรงส่งจากสภาพอากาศที่สดใสและบรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลโลก ช่วยสนับสนุนธุรกิจค้าปลีกขนาดเล็ก ธุรกิจบริการและโฆษณา อย่างไรก็ตาม ความแข็งแกร่งดังกล่าวอาจเริ่มลดลงเมื่อผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางและการปรับขึ้นเพดานราคาพลังงาน 13% เริ่มกดดันงบประมาณของครัวเรือนมากขึ้น

หมายเหตุ: ต้นฉบับใช้คำว่า “industrial production remained flat across the quarter” ซึ่งแปลเป็น “การผลิตภาคอุตสาหกรรมทรงตัวในไตรมาสดังกล่าว” เพื่อให้ตรงกับบริบทเศรษฐกิจและภาษาข่าวการเงินมากที่สุดครับ

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