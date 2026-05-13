BREAKING: วุฒิสภาไฟเขียว Warsh ตลาดยังระมัดระวัง ท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้น

วันนี้ วุฒิสภาสหรัฐฯ ได้ให้การรับรอง Kevin Warsh เข้าดำรงตำแหน่งในคณะผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve Board of Governors) ซึ่งเป็นการปูทางให้เขาเข้าสู่หนึ่งในตำแหน่งที่สำคัญที่สุดในโครงสร้างการเงินโลก และอาจรวมถึงตำแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ในอนาคตด้วย
ตลาดได้คาดการณ์สถานการณ์นี้ไว้ล่วงหน้าแล้วในระดับหนึ่ง ดังนั้นการตัดสินใจครั้งนี้จึงไม่ได้สร้างแรงกระแทกต่อราคาสินทรัพย์มากนัก อย่างไรก็ตาม ความสำคัญของเหตุการณ์นี้จะเห็นชัดขึ้นเมื่อพิจารณาในบริบทมหภาคและเงินเฟ้อโดยรวม
Warsh เข้ารับตำแหน่งในช่วงเงินเฟ้อเร่งตัว
Warsh เข้ารับบทบาทสำคัญในช่วงที่เงินเฟ้อ CPI ของสหรัฐฯ ได้เร่งตัวขึ้นอีกครั้ง และแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2023
สิ่งนี้เปลี่ยน narrative ของตลาดอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากเพียงไม่กี่เดือนก่อน นักลงทุนส่วนใหญ่เชื่อว่าเงินเฟ้อกำลังกลับเข้าสู่เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง และเปิดทางให้การผ่อนคลายนโยบายการเงิน (monetary easing) แต่สถานการณ์ดังกล่าวถูกเลื่อนออกไปอีกครั้ง ส่งผลให้ตลาดต้องเผชิญกับความเสี่ยง “ดอกเบี้ยสูงนานกว่าที่คาด”
ผลกระทบต่อตลาดการเงิน
จากมุมมองตลาด สิ่งนี้สะท้อนการกลับเข้าสู่สภาพแวดล้อมที่ “ต้นทุนเงิน” (cost of money) กลายเป็นปัจจัยหลักในการกำหนดมูลค่าสินทรัพย์อีกครั้ง
- เงินเฟ้อที่สูงขึ้น
- ผนวกกับแนวโน้มผู้นำ Fed ที่อาจมีท่าทีผ่อนคลายมากขึ้น
อาจกดดันความเสี่ยง (risk appetite) โดยเฉพาะในกลุ่มสินทรัพย์ที่อ่อนไหวต่อ discount rate และกระแสเงินสดในอนาคต เช่น หุ้นเทคโนโลยี
ในสถานการณ์นี้ ความกังวลเพิ่มขึ้นว่า Fed อาจผ่อนคลายนโยบายเร็วเกินไป แม้เงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูง ซึ่งอาจกระทบต่อความน่าเชื่อถือของเส้นทางการลดเงินเฟ้อ (disinflation path)
ประเด็นความเป็นอิสระของ Fed
อีกปัจจัยที่ตลาดเริ่มให้น้ำหนักมากขึ้นคือคำถามเกี่ยวกับ ความเป็นอิสระของ Kevin Warsh และความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหารทางการเมือง
นักลงทุนกังวลว่าเขาอาจมีแนวโน้มสอดคล้องกับความคาดหวังของทำเนียบขาวและ Donald Trump ในกระบวนการตัดสินใจของ Fed ซึ่งอาจลดทอนระดับความเป็นอิสระของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่เคยมีมาอย่างยาวนาน
ความเสี่ยงลักษณะนี้ไม่ได้ส่งผลแค่ทิศทางนโยบายการเงิน แต่กระทบโดยตรงต่อ “ความคาดการณ์ได้” (predictability) ของนโยบาย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการประเมินมูลค่าสินทรัพย์
บทสรุป
ดังนั้น ประเด็นสำคัญในขณะนี้ไม่ได้มีเพียงความเร็วในการตอบสนองของ Fed ต่อเงินเฟ้อเท่านั้น แต่รวมถึงระดับความเป็นอิสระที่ธนาคารกลางจะยังคงรักษาไว้ได้ภายใต้สภาพแวดล้อมทางการเมืองใหม่
ตลาดกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงที่ข้อมูลมหภาค โดยเฉพาะเงินเฟ้อและคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย จะกลับมาเป็นแหล่งความผันผวนหลักอีกครั้ง ขณะที่การเปลี่ยนแปลงผู้นำ Fed ยิ่งทำให้ความผันผวนดังกล่าวรุนแรงขึ้นไปอีก
