17:20 · 24 มีนาคม 2026

ตลาดเด่นวันนี้ - ความไม่แน่นอนดัน ราคาน้ำมัน Brent

  • ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์: ราคาน้ำมันยัง ผันผวนสูง ขณะที่ตลาดกำลังประเมิน คำขาด 5 วันของ Trump ท่ามกลางการโจมตีของ Israel และการตอบโต้ของ Iran
  • แนวรับสำคัญ: Brent สามารถ ปกป้องระดับ 95 ดอลลาร์ได้สำเร็จ ทำให้แนวโน้มขาขึ้นของปี 2026 ยังคงอยู่ แม้จะมีการแกว่งตัว 10% ล่าสุด
  • สัญญาณตลาด: แม้การ backwardation จะสะท้อน อุปทานตึงตัว
  • → แต่หาก calendar spreads ลดลง 1–2 ดอลลาร์ จะเป็นสัญญาณของ การกลับตัวแนวโน้มอย่างชัดเจน

เกิดอะไรขึ้นกับน้ำมัน?
ราคาน้ำมัน Brent crude ลดการขาดทุนลงในช่วงการซื้อขายเมื่อวาน แม้ก่อนหน้านั้นราคาปรับตัวลง ประมาณ -10% ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่บ่อยนักในตลาดนี้

  • การปรับตัวลงรุนแรงเกิดขึ้นหลัง Donald Trump ระบุว่าการเจรจาข้อตกลงกับ Iran กำลังดำเนินอยู่และคาดว่าจะบรรลุข้อตกลงในเร็ว ๆ นี้
  • Trump ยกเลิกการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลังงาน ให้เวลาพิเศษ 5 วัน แก่ Iran ในการสรุปการเจรจา
  • แม้ Tehran ปฏิเสธอย่างเป็นทางการว่าไม่มีการเจรจาเกิดขึ้น แต่ พลวัตปัจจุบันเริ่มสะท้อนรูปแบบเดียวกับการเจรจาการค้ากับจีนปีที่ผ่านมา

การเจรจาสันติภาพเกิดขึ้นจริงหรือไม่?

  • แม้ Trump จะระงับการโจมตีอเมริกันต่อสถานีพลังงานสำคัญ
  • การโจมตีทางอากาศของ Israel ยังดำเนินต่อในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมา โดยเน้นไปที่ โครงสร้างพื้นฐานก๊าซ
  • Iran ตอบโต้ด้วยการโจมตีคืนต่อ Israel และประเทศในภูมิภาค เช่น Bahrain และ UAE
  • Wall Street Journal รายงานว่าประเทศในอ่าวเปอร์เซียกำลังพิจารณาการมีส่วนร่วมเชิงลึกในความขัดแย้ง
    • Saudi Arabia อนุญาตให้สหรัฐฯ ใช้ฐานทัพอากาศ และกำลังพิจารณา ใช้กำลังทหารโดยตรง
    • UAE มุ่งเน้นไปที่ โจมตีฐานการเงินและเศรษฐกิจของ Iran
  • แม้ Iran ปฏิเสธอย่างเป็นทางการ แต่สื่อรายงานว่า การเจรจาเกิดขึ้นผ่าน “ช่องทางลับ” โดย Pakistan เสนอเป็นตัวกลาง
  • ความเสี่ยงคือ Trump อาจ มองสัญญาณการคลี่คลายเกินจริง ซึ่งอาจมาจาก ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งของ Iran ขณะที่กลุ่มแข็งกร้าวยังคงคัดค้านสันติภาพ
  • เหตุการณ์นี้สะท้อนถึงปี 2025 เมื่อ Trump ประกาศความก้าวหน้ากับจีนหลังจากทั้งสองฝ่ายขึ้นภาษีเกิน 100% แม้ Beijing ปฏิเสธในตอนแรก แต่ ข้อตกลงลดภาษีเหลือ 30% ได้ลงนามในสองสัปดาห์ต่อมา
  • ปัจจุบัน Iran ต้องการ การยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรทั้งหมด, ชดเชยทางการเงิน และสหรัฐฯ ถอนตัวออกจากภูมิภาค
  • ในขณะที่ Washington ยืนยันให้ ระงับโครงการนิวเคลียร์ของ Iran อย่างสิ้นเชิง

สถานการณ์ตลาด

  • ราคาน้ำมัน Brent crude ปัจจุบันอยู่ที่ ประมาณ 100 USD ต่อบาร์เรล ในสัญญาเดือนพฤษภาคม
  • ขณะที่สัญญาเดือนเมษายนยังคง สูงกว่าระดับนี้อย่างมีนัยสำคัญ
  • หลังการหยุดขายเมื่อวาน การปรับตัวขึ้นวันนี้ ยังจำกัด
  • ด้วย เส้นตาย 5 วันจากสหรัฐฯ ความผันผวนอาจ ลดลงชั่วคราว
  • อย่างไรก็ตาม Israel ยังไม่ได้ถอนกำลังจากปฏิบัติการทางทหารต่อ Iran

ในด้านเทคนิค

  • แนวรับสำคัญที่ 95 USD ต่อบาร์เรล ยังคงแข็งแรง
    → ตรงกับ Fibonacci retracement 38.2%
    → ระดับนี้เคยเป็นจุดที่ราคามี ปฏิกิริยาสำคัญหลายครั้ง
  • ปัจจุบัน เส้นแนวโน้มขาขึ้น ที่ลากจากจุดต่ำสุดปลายกุมภาพันธ์และ 10 มกราคม ยังไม่ถูกทำลาย
  • Forward curve ยังคงอยู่ในสภาพ backwardation ชัดเจน
  • Calendar spreads ถึงสิ้นปียังสูงอยู่ (แต่ต่ำกว่าระดับสุดขั้วในปี 2022)
  • หาก calendar spreads ลดลงประมาณ 1–2 ดอลลาร์
    → จะเป็นสัญญาณของ จุดสูงสุดที่แท้จริง
    → และอาจนำไปสู่ การปรับตัวลงลึกขึ้นในสัปดาห์ข้างหน้า
  • นอกจากนี้ ราคาฟอร์เวิร์ดต้นปี 2027 ยังคง เหนือ 80 USD ต่อบาร์เรล
    → สูงกว่าระดับก่อนเกิดความขัดแย้งอย่างชัดเจน

Source: Bloomberg Finance LP

