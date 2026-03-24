ตลาดเด่นวันนี้ - ความไม่แน่นอนดัน ราคาน้ำมัน Brent

- ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์: ราคาน้ำมันยัง ผันผวนสูง ขณะที่ตลาดกำลังประเมิน คำขาด 5 วันของ Trump ท่ามกลางการโจมตีของ Israel และการตอบโต้ของ Iran
- แนวรับสำคัญ: Brent สามารถ ปกป้องระดับ 95 ดอลลาร์ได้สำเร็จ ทำให้แนวโน้มขาขึ้นของปี 2026 ยังคงอยู่ แม้จะมีการแกว่งตัว 10% ล่าสุด
- สัญญาณตลาด: แม้การ backwardation จะสะท้อน อุปทานตึงตัว
- → แต่หาก calendar spreads ลดลง 1–2 ดอลลาร์ จะเป็นสัญญาณของ การกลับตัวแนวโน้มอย่างชัดเจน
เกิดอะไรขึ้นกับน้ำมัน?
ราคาน้ำมัน Brent crude ลดการขาดทุนลงในช่วงการซื้อขายเมื่อวาน แม้ก่อนหน้านั้นราคาปรับตัวลง ประมาณ -10% ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่บ่อยนักในตลาดนี้
- การปรับตัวลงรุนแรงเกิดขึ้นหลัง Donald Trump ระบุว่าการเจรจาข้อตกลงกับ Iran กำลังดำเนินอยู่และคาดว่าจะบรรลุข้อตกลงในเร็ว ๆ นี้
- Trump ยกเลิกการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลังงาน ให้เวลาพิเศษ 5 วัน แก่ Iran ในการสรุปการเจรจา
- แม้ Tehran ปฏิเสธอย่างเป็นทางการว่าไม่มีการเจรจาเกิดขึ้น แต่ พลวัตปัจจุบันเริ่มสะท้อนรูปแบบเดียวกับการเจรจาการค้ากับจีนปีที่ผ่านมา
การเจรจาสันติภาพเกิดขึ้นจริงหรือไม่?
- แม้ Trump จะระงับการโจมตีอเมริกันต่อสถานีพลังงานสำคัญ
- การโจมตีทางอากาศของ Israel ยังดำเนินต่อในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมา โดยเน้นไปที่ โครงสร้างพื้นฐานก๊าซ
- Iran ตอบโต้ด้วยการโจมตีคืนต่อ Israel และประเทศในภูมิภาค เช่น Bahrain และ UAE
- Wall Street Journal รายงานว่าประเทศในอ่าวเปอร์เซียกำลังพิจารณาการมีส่วนร่วมเชิงลึกในความขัดแย้ง
- Saudi Arabia อนุญาตให้สหรัฐฯ ใช้ฐานทัพอากาศ และกำลังพิจารณา ใช้กำลังทหารโดยตรง
- UAE มุ่งเน้นไปที่ โจมตีฐานการเงินและเศรษฐกิจของ Iran
- แม้ Iran ปฏิเสธอย่างเป็นทางการ แต่สื่อรายงานว่า การเจรจาเกิดขึ้นผ่าน “ช่องทางลับ” โดย Pakistan เสนอเป็นตัวกลาง
- ความเสี่ยงคือ Trump อาจ มองสัญญาณการคลี่คลายเกินจริง ซึ่งอาจมาจาก ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งของ Iran ขณะที่กลุ่มแข็งกร้าวยังคงคัดค้านสันติภาพ
- เหตุการณ์นี้สะท้อนถึงปี 2025 เมื่อ Trump ประกาศความก้าวหน้ากับจีนหลังจากทั้งสองฝ่ายขึ้นภาษีเกิน 100% แม้ Beijing ปฏิเสธในตอนแรก แต่ ข้อตกลงลดภาษีเหลือ 30% ได้ลงนามในสองสัปดาห์ต่อมา
- ปัจจุบัน Iran ต้องการ การยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรทั้งหมด, ชดเชยทางการเงิน และสหรัฐฯ ถอนตัวออกจากภูมิภาค
- ในขณะที่ Washington ยืนยันให้ ระงับโครงการนิวเคลียร์ของ Iran อย่างสิ้นเชิง
สถานการณ์ตลาด
- ราคาน้ำมัน Brent crude ปัจจุบันอยู่ที่ ประมาณ 100 USD ต่อบาร์เรล ในสัญญาเดือนพฤษภาคม
- ขณะที่สัญญาเดือนเมษายนยังคง สูงกว่าระดับนี้อย่างมีนัยสำคัญ
- หลังการหยุดขายเมื่อวาน การปรับตัวขึ้นวันนี้ ยังจำกัด
- ด้วย เส้นตาย 5 วันจากสหรัฐฯ ความผันผวนอาจ ลดลงชั่วคราว
- อย่างไรก็ตาม Israel ยังไม่ได้ถอนกำลังจากปฏิบัติการทางทหารต่อ Iran
ในด้านเทคนิค
- แนวรับสำคัญที่ 95 USD ต่อบาร์เรล ยังคงแข็งแรง
→ ตรงกับ Fibonacci retracement 38.2%
→ ระดับนี้เคยเป็นจุดที่ราคามี ปฏิกิริยาสำคัญหลายครั้ง
- ปัจจุบัน เส้นแนวโน้มขาขึ้น ที่ลากจากจุดต่ำสุดปลายกุมภาพันธ์และ 10 มกราคม ยังไม่ถูกทำลาย
- Forward curve ยังคงอยู่ในสภาพ backwardation ชัดเจน
- Calendar spreads ถึงสิ้นปียังสูงอยู่ (แต่ต่ำกว่าระดับสุดขั้วในปี 2022)
- หาก calendar spreads ลดลงประมาณ 1–2 ดอลลาร์
→ จะเป็นสัญญาณของ จุดสูงสุดที่แท้จริง
→ และอาจนำไปสู่ การปรับตัวลงลึกขึ้นในสัปดาห์ข้างหน้า
- นอกจากนี้ ราคาฟอร์เวิร์ดต้นปี 2027 ยังคง เหนือ 80 USD ต่อบาร์เรล
→ สูงกว่าระดับก่อนเกิดความขัดแย้งอย่างชัดเจน
Source: Bloomberg Finance LP
