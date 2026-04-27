⚫ ราคาน้ำมัน Brent แตะระดับสูงสุด

- น้ำมันดิบ Brent ปรับตัวขึ้นกลับมายืนเหนือระดับ $100 ต่อบาร์เรล ท่ามกลางภาวะชะงักงันของการเจรจากับอิหร่าน นับตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน
ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นตั้งแต่เปิดตลาดในวันจันทร์สุดท้ายของเดือนเมษายน โดยได้รับแรงหนุนจากความตึงเครียดที่ยังคงดำเนินอยู่ในตะวันออกกลาง แม้จะมีรายงานจาก Axios ที่ยังถูกตั้งคำถามก็ตาม สัญญาน้ำมัน Brent เดือนกรกฎาคมยังคงยืนเหนือระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่สัญญาเดือนมิถุนายนซื้อขายใกล้ระดับ 108 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเข้าใกล้ระดับปิดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา นอกจากนี้เส้นโค้งราคาล่วงหน้ายังขยับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสัญญาเดือนสิงหาคมก็แตะระดับใกล้จุดสูงสุดในพื้นที่แล้ว
การเจรจาสุดสัปดาห์ล้มเหลว
การเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่กรุงอิสลามาบัดจบลงโดยไม่มีข้อตกลง Donald Trump เรียกผู้แทนเจรจากลับ โดยอ้างว่าอีกฝ่ายไม่มีความตั้งใจในการพูดคุย ขณะเดียวกัน นายกรัฐมนตรีอิหร่านได้แสดงความเสียใจต่อเหตุพยายามลอบสังหารทรัมป์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ส่วนรัฐมนตรีต่างประเทศ Abbas Araghchi ได้พบกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงในโอมานเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นช่องแคบฮอร์มุซ
แผนของอิหร่าน: เปิดฮอร์มุซ เลื่อนการเจรจานิวเคลียร์
ตามรายงานของ Axios อิหร่านผ่านตัวกลางในปากีสถานได้ยื่นข้อเสนอต่อสหรัฐฯ เพื่อขอเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ขณะเดียวกันให้เลื่อนการเจรจาเรื่องนิวเคลียร์ออกไปในระยะหลัง ข้อเสนอดังกล่าวรวมถึงการขยายและอาจทำให้ข้อตกลงหยุดยิงมีความเป็นทางการ พร้อมทั้งยกเลิกการปิดล้อมทางทะเล
ในขณะเดียวกัน ประเด็นการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมและกรอบข้อตกลงนิวเคลียร์จะถูกแยกออกและเลื่อนออกไป ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่วอชิงตันไม่ยอมรับ ความกังวลด้านนิวเคลียร์เคยเป็นจุดเริ่มต้นของการโจมตีและความขัดแย้งที่ดำเนินอยู่ตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ (แม้จะมีข้อตกลงหยุดยิงมาแล้วราว 20 วัน)
ตลาดมองว่าข้อเสนอนี้สะท้อนว่าเตหะรานให้ความสำคัญกับการเข้าถึงเส้นทางส่งออกน้ำมันเป็นอันดับแรก สำหรับสหรัฐฯ อาจถือเป็นชัยชนะเพียงบางส่วน เพราะประเด็นนิวเคลียร์หลักยังไม่ได้รับการแก้ไข ในขณะที่โลกอาจเห็นการกลับสู่ภาวะปกติบางส่วนหากการขนส่งในอ่าวเปอร์เซียกลับมา แต่เงื่อนไขของการเปิดช่องแคบฮอร์มุซยังไม่ชัดเจน
ความน่าเชื่อถือของรายงาน Axios
Axios พึ่งพาแหล่งข่าวไม่เปิดเผยตัวตนในรัฐบาลสหรัฐฯ และภูมิภาค ซึ่งเป็นทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน บางฝ่ายวิจารณ์ว่าให้ความสำคัญกับความเร็วมากกว่าความถูกต้อง อย่างไรก็ตาม การจัดอันดับอิสระมองว่าเป็นสื่อที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือและไม่ได้มีอคติชัดเจนต่อทรัมป์
ทรัมป์ชี้ อิหร่านใกล้หมดพื้นที่เก็บน้ำมัน
ในการให้สัมภาษณ์กับ Fox News Donald Trump ระบุว่าอิหร่านเหลือเวลาเพียง “ประมาณ 3 วัน” ก่อนที่โครงสร้างพื้นฐานน้ำมันจะเริ่ม “ระเบิดจากภายใน” เนื่องจากไม่สามารถขนถ่ายน้ำมันออกได้เพราะการปิดล้อม เขากล่าวว่าคลังเก็บบนบกของอิหร่านใกล้เต็มแล้ว (ประมาณ 120 ล้านบาร์เรล) ซึ่งหากยังคงอัตราการผลิตเดิม จะเต็มภายในเวลาเพียงมากกว่าหนึ่งเดือนเล็กน้อย
วาระที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันและตลาดพลังงาน
ในช่วงการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยแรกของ Donald Trump การผลิตน้ำมันของอิหร่านลดลงจากระดับประมาณ 3.9 ล้านบาร์เรลต่อวัน เหลือเพียงราว 2 ล้านบาร์เรลต่อวัน ขณะที่การบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรที่อ่อนลงในช่วงรัฐบาลไบเดน ส่งผลให้การผลิตฟื้นตัวกลับมา และตั้งแต่ปี 2024 เป็นต้นมา การผลิตอยู่ในช่วงแกว่งตัวราว 3.3–3.4 ล้านบาร์เรลต่อวัน
ในด้านการส่งออก ช่วงรัฐบาลทรัมป์ครั้งแรก การส่งออกของอิหร่านลดลงเกือบเป็นศูนย์ อย่างไรก็ตาม อิหร่านยังคงมีความสามารถในการขนส่งบางส่วนผ่านทะเลแคสเปียน (ในรูปแบบ swap) ทำให้การส่งออกไม่น่าจะลดลงถึงศูนย์โดยสมบูรณ์
รายงานจาก Bloomberg Finance L.P. และการวิเคราะห์จาก American Enterprise Institute (Critical Threats Project) รวมถึง Energy Aspects ระบุว่า อิหร่านกำลังเข้าใกล้ระดับ “ความจุคลังเก็บน้ำมันสูงสุด” ซึ่งอาจบังคับให้ต้องลดหรือหยุดการผลิตบางแหล่ง คล้ายกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลทรัมป์สมัยแรก
อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์จาก The New York Times และผู้วิเคราะห์ของ CNN ให้มุมมองที่ต่างออกไป โดยประเมินว่าอิหร่านยังสามารถผลิตต่อได้อีก “อย่างน้อยสองสัปดาห์ขึ้นไป” หรืออาจยาวถึง “สองถึงสามเดือน” ก่อนที่ข้อจำกัดด้านคลังเก็บจะกลายเป็นปัญหารุนแรง ซึ่งสะท้อนว่าทรัมป์อาจขยายความรุนแรงของสถานการณ์มากกว่าฉันทามติของนักวิเคราะห์
ราคาและสถานะตลาดน้ำมัน
ราคาน้ำมัน Brent ในตลาดสปอตซื้อขายอยู่บริเวณ 106–108 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ใกล้ระดับปิดสูงสุดในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา
บนแพลตฟอร์ม xStation สัญญาเดือนกรกฎาคมยังเป็นสัญญาที่มีสภาพคล่องสูงที่สุด ด้วยปริมาณการซื้อขายเกือบ 80,000 สถานะ โดยซื้อขายต่ำกว่าระดับ 102 ดอลลาร์เล็กน้อย
ในขณะเดียวกัน สัญญาเดือนสิงหาคมกำลังทำจุดสูงสุดใหม่ในพื้นที่ ซึ่งไม่เคยเห็นในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา สะท้อนว่าตลาดยังคาดว่าความตึงเครียดในตลาดน้ำมันจะยืดเยื้อต่อไป
สัญญา Brent เดือนสิงหาคมซื้อขายเหนือระดับ 96 ดอลลาร์เล็กน้อย แต่ยังมีความเป็นไปได้ที่จะทดสอบระดับ 100 ดอลลาร์ในระยะถัดไป
สัญญาน้ำมันดิบ Brent เดือนสิงหาคมบนตลาด Intercontinental Exchange
ข้อมูลจาก Bloomberg Finance L.P. ระบุว่า ตลาดยังคงอยู่ในภาวะ backwardation อย่างมีนัยสำคัญ โดยราคาสัญญาระยะสั้นและราคาสปอตยังคงซื้อขายสูงกว่าสัญญาระยะยาวอย่างชัดเจน
ในช่วงที่ผ่านมา ส่วนต่างระหว่างราคาน้ำมันจริง (Dated Brent) กับสัญญาเดือนใกล้สุดเคยกว้างถึงประมาณ 15 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ก่อนจะหดตัวลงมาเหลือต่ำกว่า 10 ดอลลาร์ และล่าสุดลดลงไปอยู่ในระดับประมาณ 6–7 ดอลลาร์
อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ได้หมายความว่าตลาดไม่ตึงตัวแล้ว แต่สะท้อนว่าเส้นโค้งราคาด้านปลาย (long end of the curve) ปรับตัวสูงขึ้น ขณะเดียวกันก็มีสัญญาณของอุปสงค์ที่เริ่มลดลงบางส่วน (demand destruction)
เส้นโค้งราคาล่วงหน้า (forward curve) ในปัจจุบันอยู่ในระดับสูงกว่าเมื่อหนึ่งเดือนก่อน โดยอ้างอิงข้อมูลจาก Bloomberg Finance L.P.
ผลกระทบต่อมุมมองตลาด
ตลาดยังคงอยู่ภายใต้ความไม่แน่นอนสูง โดยแพลตฟอร์ม Polymarket ประเมินโอกาสของ “สันติภาพถาวรระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ” ไว้ต่ำกว่า 33% ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม และต่ำกว่า 50% ภายในวันที่ 30 มิถุนายน ซึ่งลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับสองสัปดาห์ก่อน
ในด้านสถาบันการเงิน Goldman Sachs ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์ราคาน้ำมันเป็น 90 ดอลลาร์ในไตรมาส 4 ปี 2026 ขณะที่สัญญาเดือนธันวาคมปัจจุบันซื้อขายอยู่บริเวณ 86 ดอลลาร์
ตลาดฟิวเจอร์สสะท้อนความคาดหวังด้านเสถียรภาพเฉพาะช่วงกลางปีหน้า โดยราคาสัญญาเคลื่อนไหวอยู่บริเวณ 75–80 ดอลลาร์
มุมมองเชิงโครงสร้างของตลาด
จากภาพปัจจัยพื้นฐานปัจจุบัน มีแนวโน้มว่าราคาน้ำมันอาจยังคงปรับตัวขึ้น โดยเฉพาะในสัญญาระยะยาว (deferred contracts) ดังนั้นการติดตามช่วง rollover ของสัญญาจึงมีความสำคัญมาก
ในทางกลับกัน หากเกิดข้อตกลงสันติภาพเร็วขึ้น อาจทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวลงอย่างรวดเร็วราว 10–20% ก่อนจะเข้าสู่การประเมินปัจจัยพื้นฐานใหม่ ซึ่งอาจนำไปสู่การฟื้นตัวอีกครั้งในภายหลัง
ความเสี่ยงด้านอุปสงค์
สถานการณ์เหล่านี้ยังไม่รวมถึงการหดตัวของอุปสงค์ครั้งใหญ่ อย่างไรก็ตาม การปรับสมดุลของตลาดภายใต้ข้อจำกัดปัจจุบัน อาจต้องใช้อุปสงค์ที่ลดลงอย่างน้อยประมาณ 5 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งถือว่าเป็นระดับสูงมาก และไม่น่าจะเกิดขึ้นในลักษณะคล้ายช่วงวิกฤต COVID-19
Brent is trading at its highest since April 13. A key resistance zone sits at $105. In the event of a correction, the first target is the $95 area, followed by the 50-period moving average near $92. Source: xStation5
