น้ำมันดิบเบรนท์ (Brent) ต่ำกว่าระดับ $80 แล้ว!

- ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ (Brent) ปรับตัวลดลงมากกว่า 5% หลังมีรายงานว่า Iran จะกลับเข้าสู่ตลาดน้ำมันในทันที
- ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ (Brent) ปรับตัวลดลงมากกว่า 5% หลังมีรายงานว่า Iran จะกลับเข้าสู่ตลาดน้ำมันในทันที
ตลาดน้ำมัน
วันนี้ตลาด “ทองคำดำ” เผชิญแรงขายอย่างรุนแรง โดยราคาน้ำมันดิบ Brent หลุดระดับจิตวิทยา $80 ต่อบาร์เรล ลงไปอยู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม ขณะที่น้ำมัน WTI (OIL.WTI) ร่วงเกือบ 6% ลงมาทดสอบบริเวณ $75
แรงกดดันหลักมาจากรายงานความคืบหน้าใหม่ของการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ซึ่งทำให้ “risk premium” ทางภูมิรัฐศาสตร์หายไปอย่างรวดเร็วจากตลาด
ปัจจัยกดดันหลักที่ทำให้ตลาดเทขาย
- ไม่มีช่วงเปลี่ยนผ่านสำหรับเตหะราน: รายงานระบุว่า รัฐบาลของ Donald Trump ตกลงให้อิหร่านกลับมาส่งออกน้ำมันได้ทันที พร้อมการยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐฯ แบบฉับพลัน ซึ่งอาจทำให้อุปทานใหม่ไหลเข้าสู่ตลาด
- การปลดล็อกช่องแคบฮอร์มุซ: การขนส่งน้ำมันผ่านเส้นทางยุทธศาสตร์นี้มีแนวโน้มกลับมาปกติ ความเสี่ยงด้านซัพพลายสะดุดแทบเป็นศูนย์ แม้กระบวนการกวาดทุ่นระเบิดยังอาจใช้เวลาอีกหลายเดือน
- การตอบสนองของวอลล์สตรีท: สถาบันการเงินขนาดใหญ่ เช่น Goldman Sachs, Citi และ Morgan Stanley ได้ปรับลดคาดการณ์ราคาน้ำมันสำหรับครึ่งหลังปี 2026 และปี 2027 แล้ว โดยบางรายมองไปถึงระดับ $70 ภายในสิ้นปีนี้
นักลงทุนกำลังจับตาการลงนามข้อตกลงอย่างเป็นทางการในสวิตเซอร์แลนด์วันศุกร์นี้ (19 มิถุนายน) ซึ่งอาจทำให้ตลาดยังคงผันผวนสูงมาก การหลุดระดับ $80 ของ Brent ยังเปิดทางเทคนิคไปสู่แนวรับถัดไปที่ต่ำลง
ขณะเดียวกัน สหรัฐฯ อาจเปิดทางให้อิหร่านกลับเข้าสู่ตลาดน้ำมันและมีการปลดล็อกเงินทุนบางส่วน ซึ่งอาจช่วยลดความตึงเครียดและนำไปสู่ภาวะ “ปกติ” ของการค้าโลกด้านพลังงาน
อย่างไรก็ตาม ยังมีความไม่แน่นอนสูง เนื่องจากหลายประเด็นระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านยังไม่ถูกแก้ไข โดยเฉพาะเรื่องนิวเคลียร์ อีกทั้งอิสราเอลยังคงมีท่าทีไม่เห็นด้วย ซึ่งอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สามารถทำให้ข้อตกลงทั้งหมดล้มได้ในทันที
น้ำมัน Brent ปรับตัวลงต่ำกว่าระดับ $80 ต่อบาร์เรล และทดสอบจุดต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม ซึ่งเป็นเพียง 2 วันหลังจากตลาดเปิดทำการภายหลังการเริ่มต้นของสงครามในอิหร่าน ในช่วงเวลานั้น ช่องแคบฮอร์มุซยังไม่ได้ถูกปิดอย่างสมบูรณ์
แนวรับสำคัญอยู่ที่ค่าเฉลี่ย 200 วัน (200-session average) ถัดลงไปคือโซนบริเวณ $73–75 ต่อบาร์เรล
แม้ว่าตลาดในขณะนี้จะมีมุมมองเชิงบวกต่อข้อตกลงอย่างมาก แต่ควรตระหนักว่าการกลับสู่ภาวะปกติอาจต้องใช้เวลาเป็นเดือน และอาจต้องอาศัยระดับราคาที่สูงกว่าปัจจุบัน
แหล่งที่มา: xStation5
การพุ่งขึ้นของ SpaceX ยังคงต่อเนื่อง ขณะที่ราคาน้ำมันร่วงต่ำกว่า $80
การขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางญี่ปุ่น (Bank of Japan) หมายถึงอะไรต่อค่าเงินเยน?
Nasdaq ใกล้จุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 🔼 กำลังก่อตัวเป็นรูปแบบ Double Top หรือไม่?
ข่าวเด่นวันนี้ 17 มิ.ย.