GDP สหรัฐฯ ผิดหวัง ขณะที่ EURUSD ยังหาทิศทางไม่เจอ

14:30 CET | สหรัฐฯ ประกาศตัวเลข GDP และ Core PCE
- GDP ไตรมาส 2/2026 (ประมาณการครั้งแรก, QoQ Annualized): 1.5% (คาดการณ์ 2.0%, ก่อนหน้า 2.1%)
- Core PCE Price Index (YoY): 3.3% (ตรงกับคาดการณ์, ก่อนหน้า 3.4%)
- Core PCE Price Index (MoM): 0.1% (คาดการณ์ 0.2%, ก่อนหน้า 0.3%)
- Real Personal Consumption (MoM): 0.3% (คาดการณ์ 0.4%, ก่อนหน้า 0.3%, ปรับทบทวนเป็น 0.4%)
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ในไตรมาส 2 ปี 2026 ขยายตัวเพียง 1.5% (Annualized) ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 2.0% สะท้อนการชะลอตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยผลกระทบจากสงครามอิหร่านได้กดดันความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของโลก
ข้อมูลจาก BEA ระบุว่า การชะลอตัวมีสาเหตุหลักมาจาก การส่งออกที่ลดลง การใช้จ่ายภาครัฐที่อ่อนแอลง และการลงทุนของภาคธุรกิจที่ชะลอตัว ขณะที่การใช้จ่ายของผู้บริโภค (Personal Consumption) ก็ออกมาต่ำกว่าคาด เนื่องจากผู้บริโภคสหรัฐฯ ยังคงเผชิญแรงกดดันจากราคาพลังงานที่อยู่ในระดับสูง
ด้าน Core PCE ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ให้ความสำคัญ แม้ตัวเลขรายปีจะออกมาตรงตามคาด แต่ ตัวเลขรายเดือนเพิ่มขึ้นเพียง 0.1% ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 0.2% สะท้อนว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อในระยะสั้นเริ่มผ่อนคลายลง ซึ่งอาจช่วยสนับสนุนมุมมองว่าความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อกำลังลดลงในช่วงนี้
การบริโภคภาคเอกชนยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจสหรัฐฯ
การใช้จ่ายของภาคเอกชนยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่สนับสนุนการเติบโตของ GDP สหรัฐฯ แม้เศรษฐกิจโดยรวมจะเริ่มชะลอตัวก็ตาม
ที่มา: Macrobond, XTB Research
บทวิเคราะห์ทางเทคนิค: EURUSD (กรอบเวลา M30)
หลังจากเคลื่อนไหวในกรอบแคบช่วงสั้น ๆ คู่เงิน EURUSD กลับมาฟื้นตัวและสามารถยืนเหนือ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 10 ช่วง (EMA10 - สีเหลือง) ได้อีกครั้ง โดยได้รับแรงหนุนจากกระแสเชิงบวกหลังการประชุม Fed
ขณะนี้ EURUSD กำลังทดสอบแนวต้านสำคัญบริเวณ 1.1480 เป็นครั้งแรกในรอบสองสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม ฝั่งผู้ซื้อ (Bull) อาจเผชิญความท้าทายในการผลักดันราคาไปสู่ระดับจิตวิทยาที่ 1.1500 เนื่องจากดัชนี RSI ในระยะสั้นยังคงเคลื่อนไหวใกล้เขต Overbought
ในระยะสั้น การยืนเหนือระดับ 1.1450 จะเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาโมเมนตัมเชิงบวกหลังการประชุม FOMC เนื่องจากระดับดังกล่าวสอดคล้องกับทั้ง เส้น EMA 30 ช่วง (สีม่วงอ่อน) และ ระดับ Fibonacci Retracement 23.6% ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวรับสำคัญของราคาในปัจจุบัน
Source: xStation5
🛢️ ความตึงเครียดพุ่งสูง แต่น้ำมันยังไม่ไปต่อ
Economic Calendar: ปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนตลาดวันนี้
สรุปตลาดเช้า: ตลาดพยายามฟื้นตัว หลังผลประกอบการ Big Tech และมติ Fed
ข่าวเด่นวันนี้ 30 ก.ค.