🛢️⬇️ Brent crude oil ลดลงมากกว่า 11%

การร่วงลงของราคาครั้งใหญ่: ปฏิกิริยาต่อความเป็นไปได้ของสันติภาพที่ใกล้เข้ามา
ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ได้กระตุ้นแรงขายอย่างรุนแรงในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ โดย Brent crude oil ปรับตัวลดลงอย่างหนักต่ำกว่าระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล คิดเป็นการลดลงเกือบ 12% ขณะที่ WTI crude oil ลดลงเกือบ 13% หลุดระดับ 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ปัจจัยสำคัญที่กระตุ้นการเคลื่อนไหวครั้งนี้มาจากรายงานของ Axios ซึ่งระบุถึงการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MoU) แบบหนึ่งหน้า ระหว่างทั้งสองฝ่าย
รายงานจาก Bloomberg ซึ่งอ้างแหล่งข่าวระดับสูงของสหรัฐฯ ระบุว่า ทั้งสองฝ่ายมีแนวโน้มที่จะผ่อนคลายมาตรการปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซ และอิหร่านจะยอมระงับการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมเพิ่มเติม
อย่างไรก็ตาม สหรัฐฯ ย้ำว่าข้อตกลงนิวเคลียร์ฉบับเต็มจะถูกเจรจาในระยะถัดไป ดังนั้น หากสันติภาพเกิดขึ้นจริงภายในระยะเวลาอันใกล้ ก็ยังไม่สามารถตัดความเป็นไปได้ว่า ความผันผวนในตลาดน้ำมันจะยังไม่สิ้นสุดลงในทันที
การเคลื่อนไหวขาลงในปัจจุบันสอดคล้องกับสถานการณ์ในระดับ “โซน 90” ซึ่งอาจหมายความว่าจุดเลวร้ายที่สุดอาจผ่านไปแล้ว แต่ความผันผวนยังมีแนวโน้มอยู่ในระดับสูง
แหล่งที่มา: Bloomberg Finance LP, xStation5
ความคืบหน้าทางการทูต: สัญญาณจากวอชิงตันและเตหะราน
ข้อมูลจากระบบข่าวสารและถ้อยแถลงของนักการเมืองระบุว่าการเจรจาอยู่ใน “ระยะที่ก้าวหน้าอย่างมาก”
- Donald Trump และ “Project Freedom”: ประธานาธิบดีประกาศผ่าน Truth Social ว่ามีความคืบหน้าในการเจรจา และมีการหยุดชั่วคราวของปฏิบัติการคุ้มกันเรือผ่านช่องแคบ Hormuz เพื่อเปิดทางให้ข้อตกลงสำเร็จ
- ยุติ “Epic Fury”: Marco Rubio ประกาศยุติปฏิบัติการทางทหาร “Epic Fury” โดยระบุว่าได้บรรลุเป้าหมายแล้ว
- ท่าทีจากอิหร่าน: กองทัพเรือ IRGC ระบุว่าจะรับประกันความปลอดภัยในการเดินเรือผ่านช่องแคบ Hormuz ซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญของการขนส่งน้ำมันโลก แม้ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องค่าธรรมเนียม
นี่คือข้อตกลงสุดท้าย หรือเพียงความหวังรอบใหม่?
แม้ภาพรวมจะเต็มไปด้วยความหวัง แต่สถานการณ์ยังไม่ชัดเจนว่าเป็น “จุดจบของความขัดแย้ง” หรือเพียงช่วงทดสอบ
- ช่วงเวลา 48 ชั่วโมงชี้ชะตา: สหรัฐฯ คาดว่าอิหร่านจะตอบกลับข้อเสนอใหม่ภายใน 2 วัน
- ปัญหาด้านโลจิสติกส์: แม้จะเปิดช่องแคบ Hormuz ได้ทันที แต่ยังมีเรือพาณิชย์กว่า 1,550 ลำติดค้างอยู่ในพื้นที่ การกลับสู่ภาวะปกติของตลาดน้ำมันอาจใช้เวลาราวครึ่งปี และก๊าซอาจนานกว่านั้น
- ประเด็นนิวเคลียร์ถูกเลื่อนไป: รายงานใหม่ระบุว่าข้อตกลงนิวเคลียร์ฉบับเต็มจะถูกเจรจาในภายหลัง ดังนั้นข้อตกลงปัจจุบันเน้นเพียงการยุติความขัดแย้งและการเปิดเส้นทางการค้าเป็นหลัก
Brent crude oil กำลังปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว และกำลังทดสอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 ช่วง (50-session average)
หากแนวรับเชิงเทคนิคนี้ถูกทำลายลงได้จริง แนวโน้มขาลงอาจเปิดทางต่อไปสู่โซน 80–85 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลได้
อย่างไรก็ตาม ในมุมมองภาพรวม อาจยังเร็วเกินไปที่จะสรุปว่าสงครามสิ้นสุดลงและสันติภาพได้เริ่มต้นขึ้นจริง เนื่องจากความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงมีอยู่สูง
แหล่งที่มา: xStation5
