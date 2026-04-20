⚫Brent Oil อยู่เหนือระดับ $90/บาร์เรล

- ความตึงเครียดรอบใหม่และราคาพุ่งขึ้น: ราคาน้ำมันดิบเบรนท์พุ่งขึ้นเกือบ 6% ทะลุระดับ 90 ดอลลาร์ หลังช่องแคบฮอร์มุซถูกปิดกั้นอีกครั้ง และเกิดการโจมตีตอบโต้กันระหว่างเรือพาณิชย์
- ข้อตกลงหยุดยิงและการทูตตกอยู่ในความเสี่ยง: โอกาสในการขยายเวลาหยุดยิงลดลงอย่างมาก หลังอิหร่านกล่าวหาสหรัฐฯ ว่าละเมิดข้อตกลง และปฏิเสธการเจรจารอบใหม่ที่มีกำหนดจัดขึ้นในอิสลามาบัด
- วิกฤตอุปทานและแรงเก็งกำไร: ปริมาณการผลิตน้ำมันราว 13 ล้านบาร์เรลต่อวันถูกตัดออกจากตลาด ขณะที่ส่วนต่างระหว่างราคาสปอตและฟิวเจอร์สสะท้อนถึงแรงตึงเครียดรุนแรงในตลาดน้ำมัน
หลังจากช่วงที่ตลาดมีความหวังเล็กน้อยเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดน้ำมันดิบโลกกลับเข้าสู่ภาวะตึงเครียดอย่างรุนแรงอีกครั้ง โดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวขึ้นเกือบ 6% ในช่วงเช้าวันจันทร์ ทะลุระดับ 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล การเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงนี้เป็นการลบการปรับตัวลงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน อับบาส อารักชี ประกาศเปิดช่องแคบฮอร์มุซสำหรับการขนส่งทางเรืออีกครั้ง
ในปัจจุบัน สถานการณ์พื้นฐานของตลาดยังคงอยู่ในภาวะยากลำบากอย่างยิ่ง โดยคาดว่ากำลังการผลิตน้ำมันจากภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียสูงถึงราว 13 ล้านบาร์เรลต่อวันยังคงถูกตัดออกจากตลาดโลก และการแก้ไขปัญหาคอขวดด้านการขนส่งอาจต้องใช้เวลาอีกหลายสัปดาห์ หรืออาจยาวนานเป็นเดือน
แม้ดูเหมือนว่าสถานการณ์เลวร้ายที่สุดอาจผ่านพ้นไปแล้ว แต่ตลาดน้ำมันยังคงตึงตัวอย่างมาก ซึ่งสะท้อนจากส่วนต่างราคาน้ำมันในตลาดฟิวเจอร์สและน้ำมันกายภาพที่แตกต่างกันถึงหลักสิบ หรือแม้กระทั่งหลายสิบดอลลาร์
Dated Brent และ Brent สัญญาเดือนใกล้ (front-month) บนตลาด ICE ส่วนกราฟด้านล่างแสดงส่วนต่างระหว่าง Dated Brent และ ICE ขณะที่เส้นสีชมพูแสดงส่วนต่างระหว่าง Dated Brent และค่า Fair Value Brent ของ Bloomberg Source: Bloomberg Finance LP
การปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งและเหตุการณ์ปะทะทางทหาร
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้แนวโน้มราคากลับมาเป็นขาขึ้น คือการที่อิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งแทบจะทันที หลังจากเพิ่งมีการประกาศเปิดเส้นทางการเดินเรือเมื่อ 24 ชั่วโมงก่อนหน้า โดยในด้านหนึ่งมีรายงานการโจมตีเรือที่เกี่ยวข้องกับบริษัทตะวันตก และในอีกด้านหนึ่ง กองทัพเรือสหรัฐฯ ได้เข้าปฏิบัติการโจมตีและยึดเรือของอิหร่าน
เพื่อตอบโต้ อิหร่านได้ประกาศระงับการเดินเรืออย่างเป็นทางการ และรองประธานาธิบดี โมฮัมหมัด เรซา อาเรฟ ได้เตือนผ่านแพลตฟอร์ม X ว่า โลกไม่ควรคาดหวังความปลอดภัยแบบไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการส่งออกของตน ในขณะที่การขายน้ำมันของอิหร่านถูกปิดกั้น อิหร่านย้ำว่าเสถียรภาพของราคาพลังงานขึ้นอยู่กับการยุติแรงกดดันทางเศรษฐกิจและการทหารต่อประเทศอย่างถาวร นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากความเป็นไปได้ที่ความขัดแย้งจะลุกลามไปยังโครงสร้างพื้นฐานพลังงานในซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
แนวโน้มการทูตและข้อตกลงหยุดยิง
ความเป็นไปได้ในการขยายเวลาหยุดยิง 2 สัปดาห์ซึ่งจะหมดอายุในวันอังคารนี้ลดลงอย่างมาก และถูกประเมินว่าอยู่ในระดับต่ำในปัจจุบัน โฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่าน อิสมาอิล บาเกอี กล่าวหาอย่างเป็นทางการว่าสหรัฐฯ ขาดความจริงใจในการเจรจาทางการทูต โดยมองว่าการปิดท่าเรือและการยึดเรือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างชัดเจน นอกจากนี้ อิหร่านยังปฏิเสธข้อเสนอของรัฐบาลทรัมป์ในการเจรจาสันติภาพรอบใหม่ที่มีกำหนดจัดขึ้นในอิสลามาบัดในสัปดาห์นี้
อย่างไรก็ตาม ช่องทางการสื่อสารยังไม่ได้ถูกปิดลงทั้งหมด ประธานาธิบดีอิหร่าน มาซูด เปเซชเคียน ระบุว่าสงครามไม่เป็นผลดีต่อฝ่ายใด และควรลดความตึงเครียดผ่านช่องทางการทูต ขณะเดียวกัน นักวิเคราะห์บางส่วนมองว่าแรงกดดันทางเศรษฐกิจที่สูงมากต่อทั้งสองฝ่ายอาจบีบให้ต้องกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาในที่สุด โดยมองว่าความตึงเครียดในปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของเกมต่อรองเพื่อให้ได้ข้อตกลงที่ดีกว่า แต่ในระยะสั้น ตลาดยังอยู่ในโหมดหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (risk-off) ซึ่งสะท้อนจากการปรับตัวลงของหุ้นและพันธบัตร ขณะที่ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้น
มีการระบุว่าการเจรจาอาจเริ่มได้ในวันนี้ แต่ในความเป็นจริงมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ ก่อนที่ข้อตกลงหยุดยิงจะหมดอายุลง โดยอิหร่านระบุว่าสหรัฐฯ ได้ละเมิดข้อตกลงดังกล่าวแล้ว ในตอนแรกคาดว่า รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ JD Vance จะเข้าร่วมการเจรจา แต่รายงานล่าสุดระบุว่ายังไม่แน่ชัดว่าจะเข้าร่วมหรือไม่เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย ขณะเดียวกัน อิหร่านยังไม่ได้ยืนยันอย่างเป็นทางการว่าจะส่งคณะผู้แทนไปยังอิสลามาบัดหรือไม่
Brent Crude Remains in a Downward Trend
ราคาน้ำมันดิบเบรนท์เปิดปรับตัวขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน ตลาดฟิวเจอร์สยังไม่ได้สะท้อนความกังวลอย่างมีนัยสำคัญต่อการยกระดับความขัดแย้ง หากช่องแคบฮอร์มุซถูกปิดอีกครั้ง ราคาควรปรับขึ้นทะลุระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ปัจจุบัน แนวต้านสำคัญอยู่บริเวณ 95 ดอลลาร์ ซึ่งสอดคล้องกับระดับ Fibonacci retracement 38.2% และขอบบนของกรอบแนวโน้มขาลง ในทางกลับกัน โซน 80–85 ดอลลาร์ควรยังคงอยู่ได้หากมีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยของการเดินเรือ และหากช่องแคบฮอร์มุซกลับมาเปิดเต็มรูปแบบ พร้อมการฟื้นตัวของการส่งออกอย่างน้อย 50% จากภูมิภาคอ่าวเปอร์เซีย ก็อาจเห็นราคากลับลงสู่ช่วง 75–80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลได้ แม้ว่านี่จะเป็นสถานการณ์เชิงบวกที่ค่อนข้างสูงก็ตาม
