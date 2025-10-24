อ่านเพิ่มเติม
10:33 · 24 ตุลาคม 2025

หุ้น BYND.US (Beyond Meat) หลังร่วงหนัก แต่ Short Squeeze ยังมีลุ้น?

ประเด็นหลัก

  • Short Interest หุ้น Beyond Meat พุ่งสู่ 109% เพิ่มจาก 82% เมื่อวานนี้ ตามข้อมูลของ Ortex

  • ความเป็นไปได้ของ Short Squeeze ยังมี หากเกิด แรงซื้อกลับและความเชื่อมั่นนักลงทุนกลับมา

  • ราคาหุ้นวันนี้ปรับลง เหลือ 3 ดอลลาร์ จาก 7 ดอลลาร์เมื่อวานนี้

ตามข้อมูลจาก Ortex ปัจจุบัน หุ้น Beyond Meat (BYND.US) มี Short Interest อยู่ที่ 109% ของ Free Float เพิ่มขึ้นจาก 82% เมื่อวานนี้ หมายความว่า นักลงทุนสายหมี (Bearish) ได้ ยืมหุ้นและขายมากกว่าจำนวนหุ้นที่มีอยู่จริงใน Free Float นี่เป็นสถานการณ์ หายากและรุนแรงมาก สะท้อนถึงความ มองโลกในแง่ลบอย่างรุนแรงต่อธุรกิจของบริษัท แต่ก็มีความเสี่ยงเกิด Short Squeeze หากราคาหุ้นปรับตัวขึ้น นักลงทุน Short ต้องซื้อหุ้นกลับเพื่อปิดสถานะ ในสภาวะนี้ อาจเกิดการเด้งกลับอีกครั้ง ได้ หาก ปริมาณการซื้อหุ้น BYND.US เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ แต่ในขณะเดียวกัน สถานะการเงินของบริษัทยังยากลำบาก หากไม่มี การปรับปรุงพื้นฐานอย่างจริงจัง จะเป็นเรื่องยากที่ ความเชื่อมั่นของนักลงทุนรายย่อยเพียงอย่างเดียว จะพลิกแนวโน้มได้อย่างถาวร

 

ที่มา: xStation5

24 ตุลาคม 2025, 11:15

