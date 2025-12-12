เอ็นวีเดียขยับขึ้นเล็กน้อยจากความเป็นไปได้ในการได้รับออเดอร์จาก ByteDance และ Alibaba 📈

- ByteDance และ Alibaba เดินหน้าอย่างรวดเร็วในการสอบถามเกี่ยวกับชิป H200 ของ Nvidia หลังประธานาธิบดีทรัมป์ส่งสัญญาณว่าการส่งออกไปจีนจะได้รับอนุญาต นี่เป็นสัญญาณที่ชัดเจนครั้งแรกว่าบริษัทแพลตฟอร์มชั้นนำของจีนต้องการกลับเข้าสู่ระบบนิเวศของ Nvidia
- ทั้งสองบริษัทกำลังเตรียมคำสั่งซื้อขนาดใหญ่โดยขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากปักกิ่ง แต่ในเวลาเดียวกันก็แสดงความกังวลเรื่องความพร้อมของซัพพลาย ชิป H200 ยังคงขาดแคลนอย่างมากเนื่องจาก Nvidia ให้ความสำคัญกับ Blackwell และสายผลิตภัณฑ์ Rubin รุ่นใหม่
- ชิป H200 มีประสิทธิภาพสูงกว่า H20 ซึ่งเป็นรุ่นที่เคยได้รับอนุญาตเกือบหกเท่า ทำให้ภูมิทัศน์การแข่งขันในตลาดการเทรน AI ของจีนเปลี่ยนไปอย่างฉับพลัน ชิปในประเทศยังคงล้าหลังในการประมวลผลงานเทรนโมเดล ส่งผลให้ Nvidia ยังคงมีความสำคัญเชิงกลยุทธ์
- ปักกิ่งยังไม่ได้ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการต่อสัญญาณไฟเขียวด้านการส่งออกครั้งนี้ ข้อจำกัดใหม่เกี่ยวกับการซื้อชิป Nvidia โดยศูนย์ข้อมูลที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐและบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของจีนยิ่งเพิ่มความไม่แน่นอนให้กับสถานการณ์
- หน่วยงานกำกับดูแลของจีนได้ขอให้บริษัทต่าง ๆ รวมถึง Alibaba, ByteDance และ Tencent ประเมินความต้องการ H200 ที่เป็นไปได้ คาดว่าจะมีการตัดสินใจจากปักกิ่งในเร็ว ๆ นี้
- แม้จะอยู่ภายใต้แรงกดดันทางการเมือง แต่หลายสถาบันของจีน ตั้งแต่มหาวิทยาลัยชั้นนำไปจนถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องกับด้านความมั่นคง reportedly พยายามจัดหาชิป H200 ผ่านช่องทางตลาดสีเทา แสดงให้เห็นถึงความต้องการประมวลผลสมรรถนะสูงที่รุนแรง
- ตลาดคาดหวังว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ของจีนจะซื้อ H200 อย่างเงียบ ๆ เนื่องจากโมเดล AI ชั้นนำในประเทศยังพึ่งพาฮาร์ดแวร์ของ Nvidia อยู่มาก อีกทั้งแรงกดดันการแข่งขันกับ Huawei และ Cambricon ในงานเทรนโมเดลยังคงสูง
- ซัพพลายเชนของ Nvidia ยังคงตึงตัว การผลิต H200 ยังคงอยู่ในปริมาณจำกัด ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่ฉุดรายได้ในระยะสั้น แม้ว่าตลาดจีนจะกลับมาเปิดเป็นโอกาสเชิงพาณิชย์ก็ตาม
- กระทรวงการต่างประเทศจีนแสดงท่าทีเป็นกลาง โดยระบุว่าประเทศให้ความสำคัญกับความร่วมมือกับสหรัฐฯ และปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเพิ่มเติม
