11:41 · 12 ธันวาคม 2025

เอ็นวีเดียขยับขึ้นเล็กน้อยจากความเป็นไปได้ในการได้รับออเดอร์จาก ByteDance และ Alibaba 📈

  • ByteDance และ Alibaba เดินหน้าอย่างรวดเร็วในการสอบถามเกี่ยวกับชิป H200 ของ Nvidia หลังประธานาธิบดีทรัมป์ส่งสัญญาณว่าการส่งออกไปจีนจะได้รับอนุญาต นี่เป็นสัญญาณที่ชัดเจนครั้งแรกว่าบริษัทแพลตฟอร์มชั้นนำของจีนต้องการกลับเข้าสู่ระบบนิเวศของ Nvidia
  • ทั้งสองบริษัทกำลังเตรียมคำสั่งซื้อขนาดใหญ่โดยขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากปักกิ่ง แต่ในเวลาเดียวกันก็แสดงความกังวลเรื่องความพร้อมของซัพพลาย ชิป H200 ยังคงขาดแคลนอย่างมากเนื่องจาก Nvidia ให้ความสำคัญกับ Blackwell และสายผลิตภัณฑ์ Rubin รุ่นใหม่
  • ชิป H200 มีประสิทธิภาพสูงกว่า H20 ซึ่งเป็นรุ่นที่เคยได้รับอนุญาตเกือบหกเท่า ทำให้ภูมิทัศน์การแข่งขันในตลาดการเทรน AI ของจีนเปลี่ยนไปอย่างฉับพลัน ชิปในประเทศยังคงล้าหลังในการประมวลผลงานเทรนโมเดล ส่งผลให้ Nvidia ยังคงมีความสำคัญเชิงกลยุทธ์
  • ปักกิ่งยังไม่ได้ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการต่อสัญญาณไฟเขียวด้านการส่งออกครั้งนี้ ข้อจำกัดใหม่เกี่ยวกับการซื้อชิป Nvidia โดยศูนย์ข้อมูลที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐและบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของจีนยิ่งเพิ่มความไม่แน่นอนให้กับสถานการณ์
  • หน่วยงานกำกับดูแลของจีนได้ขอให้บริษัทต่าง ๆ รวมถึง Alibaba, ByteDance และ Tencent ประเมินความต้องการ H200 ที่เป็นไปได้ คาดว่าจะมีการตัดสินใจจากปักกิ่งในเร็ว ๆ นี้
  • แม้จะอยู่ภายใต้แรงกดดันทางการเมือง แต่หลายสถาบันของจีน ตั้งแต่มหาวิทยาลัยชั้นนำไปจนถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องกับด้านความมั่นคง reportedly พยายามจัดหาชิป H200 ผ่านช่องทางตลาดสีเทา แสดงให้เห็นถึงความต้องการประมวลผลสมรรถนะสูงที่รุนแรง
  • ตลาดคาดหวังว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ของจีนจะซื้อ H200 อย่างเงียบ ๆ เนื่องจากโมเดล AI ชั้นนำในประเทศยังพึ่งพาฮาร์ดแวร์ของ Nvidia อยู่มาก อีกทั้งแรงกดดันการแข่งขันกับ Huawei และ Cambricon ในงานเทรนโมเดลยังคงสูง
  • ซัพพลายเชนของ Nvidia ยังคงตึงตัว การผลิต H200 ยังคงอยู่ในปริมาณจำกัด ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่ฉุดรายได้ในระยะสั้น แม้ว่าตลาดจีนจะกลับมาเปิดเป็นโอกาสเชิงพาณิชย์ก็ตาม
  • กระทรวงการต่างประเทศจีนแสดงท่าทีเป็นกลาง โดยระบุว่าประเทศให้ความสำคัญกับความร่วมมือกับสหรัฐฯ และปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเพิ่มเติม
 

12 ธันวาคม 2025, 16:53

