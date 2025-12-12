อ่านเพิ่มเติม
Photronics พุ่งเกือบ 50% หลังรายงานผลประกอบการไตรมาส 3 แข็งแกร่ง 📈

Photronics ปรับตัวขึ้นมากถึง 50% ในวันพุธ ซึ่งเป็นการพุ่งขึ้นระหว่างวันมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2009 หลังจากบริษัทรายงานประมาณการรายได้ไตรมาสแรกที่สูงกว่าการคาดการณ์เฉลี่ยของนักวิเคราะห์ Photronics เป็นหนึ่งในผู้ผลิต photomask สำหรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ที่สุดของโลก โดย photomask ถือเป็นส่วนสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานด้านการผลิตชิป ทั้งนี้กำไรต่อหุ้น (EPS) ออกมาสูงกว่าความคาดหวังของตลาดเกือบ 35%

ผลประกอบการไตรมาส 4 ปีงบประมาณ

  • EPS ปรับปรุง: 0.60 ดอลลาร์ เทียบกับ 0.59 ดอลลาร์ในปีก่อนหน้า (คาดการณ์ 0.45 ดอลลาร์)

  • รายได้: 215.8 ล้านดอลลาร์ ลดลง -3.1% YoY (คาดการณ์ 205.3 ล้านดอลลาร์)

  • EPS รายงาน: 1.07 ดอลลาร์ เทียบกับ 0.54 ดอลลาร์ YoY

ประมาณการไตรมาส 1 ปีงบประมาณ

  • คาดรายได้ 217–225 ล้านดอลลาร์ (Bloomberg คาด 207.3 ล้านดอลลาร์)

  • คาด EPS ปรับปรุง 0.51–0.59 ดอลลาร์ (คาดการณ์ 0.46 ดอลลาร์)

 

Source: xStation5

แม้หุ้น Photronics จะพุ่งแรงในวันนี้ แต่ระดับมูลค่าหุ้นยังคงถือว่าน่าสนใจ โดยมีอัตรา P/E อยู่ในช่วงระดับกลางที่ประมาณ 20 เท่า และอัตรา Price-to-Sales เพียง 2.5 เท่า
อัตรากำไรสุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่น เช่นเดียวกับกำไรสุทธิที่พุ่งขึ้นแตะประมาณ 62 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าสถิติเดิมในไตรมาส 3 ปี 2023 ถึงเกือบ 35%

 

Source: Bloomberg Finance L.P, XTB Research

12 ธันวาคม 2025, 16:53

