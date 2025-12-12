Ferrari ร่วงลงใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 2 ปี 📉

หุ้น Ferrari (RACE.IT) ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 2 ปี (23 เดือน) ลงแตะ 312.90 ยูโร หลังจากถูกปรับลดคำแนะนำจากนักวิเคราะห์อีกครั้ง
Oddo BHF ปรับลดเรตติ้งเป็นครั้งที่สองในสัปดาห์เดียว จาก Outperform ลงเป็น Neutral พร้อมลดราคาเป้าหมายจาก 430 ยูโรเหลือ 340 ยูโร สาเหตุสำคัญมาจากการเปิดตัวรุ่น F80 ที่ล่าช้ากว่าคาด โดยลดคาดการณ์การส่งมอบในปี 2026 จาก 250 คันเหลือ 200 คัน นอกจากนี้ Oddo ยังปรับลดประมาณการ EBIT ปี 2026 ลง 3.4% บ่งชี้ว่าผลประกอบการอาจต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้
ก่อนหน้านี้ Morgan Stanley ก็ได้ปรับลดคำแนะนำต่อ Ferrari และลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 367 ดอลลาร์ โดยชี้ว่าการเติบโตของปริมาณการผลิตจะถูกจำกัดจนถึงปี 2030 แม้กลยุทธ์รักษาความพิเศษของแบรนด์จะเป็นเรื่องดีในระยะยาว แต่ก็หมายถึงการเติบโตที่ช้าลงในระยะสั้น
การเติบโตของรายได้ Ferrari คาดว่าจะต่ำกว่า 5% ในสามไตรมาสข้างหน้า สาเหตุมาจากการส่งมอบที่ชะลอตัวและความล่าช้าของรุ่นใหม่ Morgan Stanley ยังเน้นความไม่แน่นอนรอบรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกของแบรนด์ รวมถึงความกังวลเกี่ยวกับมูลค่าคงเหลือ (residual values) ซึ่งกำลังกดดันตัวคูณมูลค่า (valuation multiples)
ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน หุ้น Ferrari ร่วงลงราว 25% นักวิเคราะห์ได้ปรับลดประมาณการกำไรลง และค่าประเมินมูลค่าหุ้นปรับตัวลดลงจากระดับสูงสุดในปีก่อน
Jefferies ปรับลดราคาเป้าหมายจาก 345 ยูโรเหลือ 310 ยูโร โดยยังคงเรตติ้ง Hold เนื่องจากหุ้นกำลังซื้อขายใกล้ระดับต่ำสุดในรอบปี หลังร่วงลงกว่า 20% ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา การปรับลดนี้สะท้อนประมาณการปี 2026 ที่แก้ไขใหม่ โดยคำนึงถึงการเปิดตัวรุ่นใหม่หลายรุ่นในปีหน้า ซึ่งคาดว่าจะทำให้การส่งมอบลดลงชั่วคราวและกดดันมาร์จิ้นจากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายที่สูงขึ้น
Jefferies ปัจจุบันคาดการณ์การเติบโตที่ 6.7% และ EPS ที่ 9.32 ยูโรในปี 2026 ต่ำกว่าฉันทามติของตลาดที่คาด 8.2% และ 10.05 ยูโร
Ferrari เพิ่งได้รับวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนมูลค่า 350 ล้านยูโร เพื่อใช้ในกิจกรรมองค์กรทั่วไปและเงินทุนหมุนเวียน โดยจัดทำร่วมกับธนาคาร 12 แห่ง
มุมมองนักวิเคราะห์ต่อ Ferrari ยังคงผสมผสานกัน
Morgan Stanley: ปรับลดคำแนะนำเป็น Equalweight ชี้ว่าการเติบโตของปริมาณการผลิตถูกจำกัดจนถึงปี 2030
UBS: ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 563 ดอลลาร์ คงคำแนะนำ Buy มองว่าเป้าหมายการเติบโตของ Ferrari ยังตั้งไว้แบบอนุรักษ์นิยมเกินไป
Goldman Sachs: เริ่มคอบเวอร์ด้วยคำแนะนำ Buy คาด Ferrari จะทำผลงานเหนือฉันทามติในปี 2026–2027 จากราคาขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น
Morgan Stanley (ยุโรป): เริ่มคอบเวอร์หุ้นลิสต์ยุโรปของ Ferrari ด้วยเรตติ้ง Equalweight และราคาเป้าหมาย 367 ยูโร
