อ่านเพิ่มเติม
10:01 · 29 ตุลาคม 2025

หุ้น Cameco ทำสถิติสูงสุดใหม่ หลังประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับสหรัฐฯ!

ประเด็นหลัก
Cameco
หุ้น
CCJ.US, Cameco Corp
-
-
Nexgen Energy
หุ้น
NXE.US, Nexgen Energy Ltd
-
-
Energy Fuels
หุ้น
UUUU.US, Energy Fuels Inc/Canada
-
-
ประเด็นหลัก
  • ความร่วมมือระหว่าง Cameco, Brookfield และ Westinghouse กับรัฐบาลสหรัฐฯ ภายใต้การบริหารของทรัมป์ อาจเกี่ยวข้องกับ สัญญามูลค่า 80 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเสริมบทบาทของ Cameco ในฐานะ ซัพพลายเออร์ยูเรเนียมสำคัญ
  • การประกาศครั้งนี้สร้าง ความตื่นตัวในตลาด และอาจนำไปสู่ การลงทุนในพลังงานนิวเคลียร์ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิตยูเรเนียมรายอื่นด้วย
  • รายละเอียดด้านการเงินของโครงการยังไม่เปิดเผย แต่การมีส่วนร่วมของรัฐบาลสหรัฐฯ ในการสร้าง โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ AP1000 และ AP300 ส่งสัญญาณเชิงนโยบายที่แข็งแกร่งต่อ การสนับสนุนพลังงานนิวเคลียร์

หุ้น Cameco Corp. ปรับตัวขึ้นราว 22% วันนี้ ทำสถิติสูงสุดใหม่ หลังประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับสหรัฐฯ ภายใต้การบริหารของทรัมป์ ความร่วมมือนี้ระหว่าง Cameco, Brookfield และ Westinghouse ถือเป็นหนึ่งใน ความเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ด้านพลังงานที่สำคัญที่สุดในรอบหลายทศวรรษของสหรัฐฯ สะท้อนถึงการเปลี่ยนทิศทางไปสู่ เทคโนโลยีนิวเคลียร์สมัยใหม่ และความพยายามฟื้นฟูอุตสาหกรรมนิวเคลียร์ในประเทศโดยใช้ ทรัพยากรยูเรเนียมในประเทศ สำหรับ Cameco นี่ไม่ใช่เพียง สัญญามูลค่า 80 พันล้านดอลลาร์ ที่เป็นไปได้ แต่ยังยืนยันบทบาทของบริษัทในฐานะ ผู้จัดหานิวเคลียร์หลักและพันธมิตรด้านเทคโนโลยี ในรอบการลงทุนใหม่ของสหรัฐฯ

ความตื่นตัวในตลาดมีเหตุผลชัดเจน เพราะโครงการนี้อาจ กระตุ้นการลงทุนระยะยาว, เพิ่มความต้องการยูเรเนียม และสร้างแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องในทั้งอุตสาหกรรมบริษัทอื่น ๆ เช่น NexGen, Denison, UEC และ Energy Fuels ก็มีโอกาสได้รับประโยชน์ เพราะตลาดคาดการณ์ ยุคฟื้นฟูพลังงานนิวเคลียร์ และความจำเป็นในการรักษาห่วงโซ่อุปทาน

รายละเอียดด้านการเงินของโครงการยังไม่เปิดเผย ขนาดของโครงการขึ้นอยู่กับการได้รับ สนับสนุนจากรัฐบาลกลางหรือการรับประกันเครดิต อย่างไรก็ตาม การมีส่วนร่วมของรัฐบาลสหรัฐฯ ในการสร้าง โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Westinghouse เป็นสัญญาณเชิงนโยบายที่ชัดเจน ยืนยันการสนับสนุนพลังงานนิวเคลียร์ในระยะยาว หากข้อตกลงแล้วเสร็จ โครงการนี้อาจเปิด เฟสการเติบโตใหม่ในอุตสาหกรรมนิวเคลียร์ โดยที่ Cameco จะมีบทบาทสำคัญทั้งในฐานะ ผู้จัดหานิวเคลียร์หลัก และส่วนหนึ่งของ ยุทธศาสตร์ความมั่นคงพลังงานของสหรัฐฯ


ที่มา: xStation5
31 ตุลาคม 2025, 09:42

Amazon พรีวิว: ทุกสายตาจับจ้องที่ AWS และกลยุทธ์ AI 🔎
31 ตุลาคม 2025, 09:40

Amazon และ Apple ทำผลงานเหนือความคาดหมาย จะช่วยพา Wall Street ปรับตัวขึ้นได้หรือไม่?
31 ตุลาคม 2025, 09:39

หุ้น Chipotle ร่วงแรงหลังประกาศผลประกอบการ ปรับตัวลดลงแบบเลขสองหลัก 📉
31 ตุลาคม 2025, 09:38

Apple ปรับขึ้นเล็กน้อยหลังรายงานผลประกอบการ 🗽 ยอดขายในจีนต่ำกว่าที่คาดการณ์

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก