หุ้น CD Projekt ร่วงแตะจุดต่ำสุดใหม่! นักลงทุนกำลังกังวลเรื่องอะไร?

- ราคาหุ้นของ CD Projekt ได้หลุดแนวรับสำคัญและกลับลงไปทดสอบระดับต่ำสุดในปี 2025 อีกครั้ง โดยทำผลงานได้อ่อนแอกว่า ดัชนี WIG20 อย่างชัดเจน
- หนึ่งในปัจจัยที่สร้างความกังวลให้กับนักลงทุน คือการประกาศขยายภาคเสริม ‘Songs of the Past’ สำหรับเกม The Witcher 3 ซึ่งมีกำหนดวางจำหน่ายในปี 2027 ซึ่งถือว่ายังอีกไกล ขณะที่ยังไม่มีการกำหนดวันเปิดตัวที่ชัดเจนของ The Witcher 4
- ตลาดกังวลว่ากำหนดการพัฒนาและเปิดตัวอาจถูกเลื่อนออกไปมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งอาจส่งผลให้ผลประกอบการเฉลี่ยรายปีในช่วงปี 2026–2028 ลดลง
- ปัจจัยกระตุ้นที่อาจช่วยฟื้นความเชื่อมั่นของตลาด ได้แก่ การอัปเดตเชิงบวกเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Songs of the Past, การให้แนวทางที่ชัดเจนขึ้นสำหรับ The Witcher 4 และแคมเปญโปรโมตที่เป็นไปได้สำหรับเกมที่วางขายอยู่แล้ว
- ราคาหุ้นของ CD Projekt ได้หลุดแนวรับสำคัญและกลับลงไปทดสอบระดับต่ำสุดในปี 2025 อีกครั้ง โดยทำผลงานได้อ่อนแอกว่า ดัชนี WIG20 อย่างชัดเจน
- หนึ่งในปัจจัยที่สร้างความกังวลให้กับนักลงทุน คือการประกาศขยายภาคเสริม ‘Songs of the Past’ สำหรับเกม The Witcher 3 ซึ่งมีกำหนดวางจำหน่ายในปี 2027 ซึ่งถือว่ายังอีกไกล ขณะที่ยังไม่มีการกำหนดวันเปิดตัวที่ชัดเจนของ The Witcher 4
- ตลาดกังวลว่ากำหนดการพัฒนาและเปิดตัวอาจถูกเลื่อนออกไปมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งอาจส่งผลให้ผลประกอบการเฉลี่ยรายปีในช่วงปี 2026–2028 ลดลง
- ปัจจัยกระตุ้นที่อาจช่วยฟื้นความเชื่อมั่นของตลาด ได้แก่ การอัปเดตเชิงบวกเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Songs of the Past, การให้แนวทางที่ชัดเจนขึ้นสำหรับ The Witcher 4 และแคมเปญโปรโมตที่เป็นไปได้สำหรับเกมที่วางขายอยู่แล้ว
ราคาหุ้นของ CD Projekt ได้ปรับตัวลงมาอีกครั้งมาอยู่ที่ราว 220 PLN ซึ่งใกล้ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2025 โดยบริษัทมีผลงานที่อ่อนกว่าตลาดโดยรวมอย่างชัดเจน แม้ว่าผลประกอบการไตรมาสแรกจะออกมาอยู่ในระดับค่อนข้างแข็งแกร่งก็ตาม ประเด็นความกังวลหลักในตอนนี้เริ่มมุ่งไปที่กำหนดการเปิดตัวเกม ตั้งแต่ภาคเสริม Songs of the Past สำหรับ The Witcher 3 ไปจนถึงวันวางจำหน่ายของ The Witcher 4
การประกาศกำหนดเปิดตัวภาคเสริมที่รอคอยกันอย่างมากในปี 2027 ประกอบกับการที่ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับวันเปิดตัวของเกมภาคใหม่ ได้กลายเป็นตัวกระตุ้นแรงเทขาย นักลงทุนเริ่มตั้งคำถามว่าบริษัทจะสามารถดำเนินแผนการที่ตั้งเป้าไว้อย่างทะเยอทะยานในการปล่อยเกมขนาดใหญ่หลายโปรเจกต์ภายในช่วงเวลาไม่กี่ปีได้จริงหรือไม่
ในขณะเดียวกัน ตลาดก็มีความอ่อนไหวต่อความล่าช้ามากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากมูลค่าหุ้นในปัจจุบันยังสะท้อนความคาดหวังต่อความสามารถในการทำกำไรในอนาคตค่อนข้างสูง
CD Projekt ทำผลงานต่ำกว่าดัชนี WIG20 อย่างต่อเนื่อง
ราคาหุ้นล่าสุดอยู่ที่ราว 220 zł ลดลงมากกว่า 10% ตั้งแต่ต้นปี ในขณะที่ดัชนี WIG20 โดยรวมกลับเพิ่มขึ้นเกือบ 13% สำหรับนักลงทุนจำนวนมาก สิ่งที่น่าสังเกตคือ CD Projekt อยู่ในกลุ่มหุ้นที่อ่อนแอที่สุดของดัชนี แม้จะมีประวัติยอดขายที่แข็งแกร่งของ The Witcher 3 และ Cyberpunk 2077 ก็ตาม โดยมีเพียงหุ้นของ Modivo, Dino Polska และ Kruk ที่ทำผลงานแย่กว่า ข้อมูลข้างต้นแสดงราคาหุ้นของทุกบริษัทในดัชนี WIG20 และผลการดำเนินงานในช่วงเวลาต่าง ๆ ที่มา: xStation
ความล่าช้าในการเปิดตัว: Songs of the Past และความไม่แน่นอนของ The Witcher 4
เมื่อปลายเดือนพฤษภาคม CD Projekt ได้ประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับภาคเสริมขนาดใหญ่ลำดับที่ 3 ของ The Witcher 3 คือ Songs of the Past ซึ่งพัฒนาโดยความร่วมมือกับ Fool’s Theory โดยภาคเสริมนี้มีกำหนดวางจำหน่ายในปี 2027 และจะวางจำหน่ายเฉพาะบน PC และคอนโซลเจเนอเรชันใหม่เท่านั้น โดยรายละเอียดแรกเกี่ยวกับเนื้อเรื่องและเกมเพลย์จะถูกเปิดเผยในช่วงปลายฤดูร้อนปี 2026
แม้ว่าการประกาศการผจญภัยครั้งใหม่ของ Geralt จะได้รับการตอบรับอย่างดีจากชุมชนเกมเมอร์ แต่ตลาดทุนกลับมองว่าช่วงเวลาการรอคอยที่ยาวนานเป็นปัจจัยเพิ่มความเสี่ยงของการเลื่อนแผนงานทั้งหมดของโปรเจกต์ใหญ่ CD Projekt ย้ำว่า The Witcher 4 จะไม่เปิดตัวก่อนปี 2027 การตัดสินใจนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ในปี 2026 นักลงทุนจะจับตาไปที่ GTA VI ดังนั้นการวางจำหน่ายชนกับเกมของ Rockstar อาจส่งผลลบต่อศักยภาพยอดขายของเกมใหม่ในจักรวาล Geralt of Rivia อย่างมีนัยสำคัญ
สำหรับนักลงทุน นี่หมายถึงช่วงเวลาการลงทุนด้านการผลิตที่ยาวนานขึ้น แต่มีจำนวนเกมเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่ออกสู่ตลาดค่อนข้างจำกัด ในอุตสาหกรรม AAA ซึ่งรายได้มักกระจุกตัวอยู่กับการเปิดตัวเกมแต่ละครั้ง ความล่าช้าแม้เพียงหนึ่งปีสามารถส่งผลอย่างมากต่อการประเมินมูลค่าในโมเดล DCF และการคาดการณ์กระแสเงินสด
ปฏิทินการเปิดตัว การประเมินมูลค่า และการคาดการณ์กำไร
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผู้บริหารของ CD Projekt ย้ำเป้าหมายที่จะปล่อยผลงานให้มากกว่าทศวรรษก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ตลาดก็รับรู้ดีว่าการพัฒนาเกม AAA สำหรับคอนโซลและ PC รุ่นใหม่มีต้นทุนและใช้เวลานานมาก หลังประสบการณ์การเปิดตัว Cyberpunk 2077 นักลงทุนจึงมีความอ่อนไหวต่อความเสี่ยงเรื่องการเร่งพัฒนาและปัญหาทางเทคนิคมากขึ้น ดังนั้นการประกาศรอบการพัฒนาที่ยาวขึ้นจึงแม้จะสมเหตุสมผล แต่ก็ลดความชัดเจนของกำไรในระยะสั้น
มูลค่าของบริษัท—เมื่อวัดจากอัตราส่วน P/E ล่วงหน้า 12 เดือน และ EV/EBITDA—ยังสะท้อนความคาดหวังว่าผลงานเกมและภาคเสริมในอนาคตจะประสบความสำเร็จในระดับเดียวกับ The Witcher 3 หรือ Cyberpunk เวอร์ชันรีมาสเตอร์ อย่างไรก็ตาม หากกำหนดการเปิดตัวถูกยืดออกไปและรายได้กระจายตัวในระยะเวลานานขึ้น กำไรเฉลี่ยต่อปีอาจต่ำกว่าที่คาดไว้ในกรณีมุมมองเชิงบวก
อีกหนึ่งประเด็นที่น่ากังวลคือ นโยบายเงินปันผล—นักวิเคราะห์บางรายชี้ว่าการเลื่อนจ่ายเงินปันผลและการเพิ่ม CAPEX ในโครงการใหม่ทำให้บริษัทมุ่งเน้นการนำเงินสดกลับไปลงทุนพัฒนาพอร์ตเกมมากขึ้น สำหรับนักลงทุนระยะยาวบางรายถือเป็นสัญญาณบวก แต่สำหรับผู้ที่ต้องการกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอ อาจเป็นเหตุผลให้ลดการถือครอง
อะไรจะช่วยพลิกความเชื่อมั่นต่อหุ้น CD Projekt?
แม้ราคาหุ้นจะอ่อนตัวในปัจจุบัน แต่ประวัติของ CD Projekt แสดงให้เห็นว่าจุดเปลี่ยนมักเกิดจากการเปิดเผยเกมเพลย์จริงและแคมเปญการตลาดที่ได้รับการตอบรับดีของเกมหลัก การนำเสนอ Songs of the Past ที่แข็งแกร่ง พร้อมสื่อสารชัดเจนเกี่ยวกับขนาดของภาคเสริมและความเชื่อมโยงกับ The Witcher 4 อาจช่วยลดความกังวลได้ นอกจากนี้ ตลาดยังรอความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับช่วงเวลาการเปิดตัวของภาคหลักถัดไป
ในระยะยาว การประกาศกำหนดปี 2027 ไม่จำเป็นต้องเป็นข่าวร้ายสำหรับผู้ถือหุ้น The Witcher 3 มียอดขายมากกว่า 65 ล้านชุด ทำให้เป็นหนึ่งในเกมที่ขายดีที่สุดในอุตสาหกรรม การปล่อยภาคเสริมใหม่หลังการเปิดตัว GTA VI จะช่วยให้บริษัทสามารถสร้างรายได้จากแบรนด์เดิมต่อไปผ่าน Complete Edition และชุดรวม DLC ซึ่งแฟนจำนวนมากอาจยินดีซื้ออีกครั้งบนแพลตฟอร์มใหม่ การยืดอายุ IP ที่ทำกำไรสูงจึงสามารถช่วยให้กระแสเงินสดมีเสถียรภาพระหว่างรอบการเปิดตัวเกมใหญ่แต่ละรอบ
ดังนั้น ในระยะสั้น ราคาหุ้นยังขึ้นอยู่กับผลประกอบการรายไตรมาส โดยเฉพาะยอดขายเกมเก่า การทำรายได้จาก Cyberpunk และผลของข้อตกลงลักษณะ Game Pass ต่อรายได้และมาร์จิ้น
สุดท้าย ควรตระหนักว่าอุตสาหกรรมเกมมีความผันผวนของราคาหุ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ย และขึ้นอยู่กับการเปิดตัวเกมแต่ละโปรเจกต์อย่างมาก
กราฟรายวันของหุ้น CD Projekt (CDR.PL) แสดงให้เห็นว่าราคาหุ้นของบริษัทได้เข้าสู่แนวโน้มขาลง (downtrend) โดยได้รับการยืนยันจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) และการที่ราคาปรับตัวลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2025
น่าสนใจคือ ตัวชี้วัด RSI ในช่วง 14 วันที่ผ่านมา แสดงการปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงที่สุด (หรือมีค่า RSI ต่ำที่สุดตามลำดับ) นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2025
ที่มา: xStation
Mateusz Czyżkowski
นักวิเคราะห์ตลาดการเงิน – XTB โปแลนด์
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