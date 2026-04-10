ตลาดเด่นวันนี้: CH50cash – หุ้นจีนเดินหน้ารุกอย่างแข็งแกร่ง (10.04.2026)

- การทะลุแนวต้านทางเทคนิค:CH50cash ได้ทะลุระดับ 15,000 จุดเป็นที่เรียบร้อย และแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม โดยแรงหนุนหลักมาจากความคาดหวังต่อสันติภาพในตะวันออกกลาง ซึ่งมีความสำคัญต่อจีนอย่างมาก เนื่องจากจีนพึ่งพาน้ำมันจากภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียถึง 50% ของการนำเข้าพลังงานทั้งหมด
- การปรับทิศทางเชิงกลยุทธ์ของดัชนี:หลังจากการปรับโครงสร้าง (rebalancing) ในเดือนมีนาคม ดัชนี China 50 ได้ลดน้ำหนักในกลุ่มธนาคารแบบดั้งเดิม และหันไปให้น้ำหนักกับกลุ่มปัญญาประดิษฐ์ (AI), เทคโนโลยี และยานยนต์ไฟฟ้า (EV) มากขึ้น เช่น CATL และ Zhongji Innolight ซึ่งทำให้ดัชนีสอดคล้องกับอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสูง
- ธีมมูลค่า (Value Play):ได้รับแรงสนับสนุนจากนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายของธนาคารกลางจีน (PBOC) และระดับมูลค่าที่น่าสนใจ (Forward P/E ต่ำกว่า 15) นักวิเคราะห์คาดว่ากำไรต่อหุ้น (EPS) จะเติบโตเป็นเลขสองหลักในปี 2026 ซึ่งจะดึงดูดเงินทุนไหลเข้า ETF ที่อิงดัชนี China 50 เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
หลังจากไตรมาสแรกของปี 2026 ที่ค่อนข้างผันผวน ดัชนี FTSE China 50 กำลังค่อย ๆ ฟื้นตัวจากการขาดทุนก่อนหน้า สัญญา CH50cash ได้ทะลุระดับ 15,000 จุด และกำลังซื้อขายอยู่ที่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม โดยเพิ่มขึ้นเกือบ 2% ในวันนี้ แรงหนุนหลักมาจากบรรยากาศเชิงบวกทั้งในวอลล์สตรีทและเอเชีย ซึ่งได้รับแรงผลักดันจากความคาดหวังต่อการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน จีนมีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมากต่อการคลี่คลายความขัดแย้งนี้ เนื่องจากไม่เพียงเป็นผู้นำเข้าน้ำมันจากอิหร่านรายใหญ่ที่สุด แต่ยังพึ่งพาน้ำมันจากภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียสูงถึง 50% ของการนำเข้าพลังงานทั้งหมด
นอกจากนี้ ยังควรสังเกตว่าดัชนีหุ้นบลูชิพ 50 อันดับแรกของจีนได้มีการปรับโครงสร้าง (rebalancing) เมื่อเดือนที่ผ่านมา หลังการปรับในเดือนมีนาคม พอร์ตได้เปลี่ยนสัดส่วนไปสู่กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมมากขึ้น ขณะที่ลดน้ำหนักของธนาคารแบบดั้งเดิมลง
องค์ประกอบหลักของดัชนี:
- Kweichow Moutai (9.41%): ผู้นำกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค และเป็นตัวชี้วัดสำคัญของอุปสงค์ภายในประเทศ
- CATL (8.73%): ยักษ์ใหญ่แบตเตอรี่ EV ระดับโลก ผู้ได้รับประโยชน์หลักจากการเปลี่ยนผ่านพลังงาน
- China Merchants Bank (4.17%): ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่สุดในตะกร้า และผู้นำด้านบริการการเงินยุคใหม่
- Zijin Mining Group (3.48%): กลุ่มเหมืองแร่ที่ได้ประโยชน์จากความต้องการทองแดงและทองคำที่พุ่งสูง
- Zhongji Innolight (3.44%): บริษัทเทคโนโลยีที่ให้โครงสร้างพื้นฐานสำหรับ AI และดาต้าเซ็นเตอร์
- China Yangtze Power (3.35%): หุ้นกลุ่มสาธารณูปโภคที่มีความมั่นคงสูง
- Ping An Insurance (3.16%): บริษัทประกันชั้นนำที่กำลังปรับโครงสร้างดิจิทัลครั้งใหญ่
- Foxconn Industrial Internet (3.08%): ผู้เล่นสำคัญในภาคเทคโนโลยี ที่เชื่อมโยงกับซัพพลายเชนโลกอย่างลึกซึ้ง
การเปลี่ยนแปลงล่าสุด: หุ้นใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามา ได้แก่ China CSSC Holdings (ต่อเรือ), Suzhou TFC Optical (ออปติกส์/AI) และ Wanhua Chemical (เคมีภัณฑ์เฉพาะทาง) ขณะที่หุ้นที่ถูกถอดออก ได้แก่ China Everbright Bank และ CRRC
ปัจจัยพื้นฐาน: นโยบาย PBOC และมูลค่าที่น่าสนใจ
การปรับตัวขึ้นครั้งนี้ได้รับแรงสนับสนุนจากนโยบายผ่อนคลายของธนาคารกลางจีน (PBOC) โดยผู้ว่าการ Pan Gongsheng ส่งสัญญาณพร้อมลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม และลดอัตราเงินสำรอง (RRR) เพื่อรักษาสภาพคล่อง ขณะเดียวกัน เพื่อควบคุมการเก็งกำไรเกินควร ตลาดหลักทรัพย์ได้เพิ่มข้อกำหนดมาร์จิ้นเป็น 100% เพื่อส่งเสริมการเติบโตที่มีเสถียรภาพมากขึ้น
นักวิเคราะห์จากสถาบันใหญ่ในสหรัฐฯ (Goldman Sachs, Bernstein) มองว่าระดับมูลค่าหุ้นยังอยู่ในระดับน่าสนใจ โดย Forward P/E อยู่ต่ำกว่า 15 และบางช่วงต่ำกว่า 10 พร้อมคาดการณ์การเติบโตของกำไรต่อหุ้น (EPS) เป็นเลขสองหลักในปี 2026
วิเคราะห์ทางเทคนิค: ระดับสำคัญ
สัญญา CH50cash อยู่ในแนวโน้มขาขึ้น และกำลังทดสอบแนวคอของรูปแบบ double bottom เป้าหมายของรูปแบบนี้อยู่บริเวณ 16,000 จุด อย่างไรก็ตาม จุดสูงสุดในเดือนมกราคมที่บริเวณ 15,700 จุด ถือเป็นแนวต้านระยะสั้นที่สำคัญ
- แนวรับ: 14,800 และ 14,950 จุด
สถานะตลาด: ข้อมูลฟิวเจอร์สล่าสุดบ่งชี้ว่านักเก็งกำไรส่วนใหญ่ถือสถานะ long และยังมีความต้องการ ETF ที่อิงดัชนีจีนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึง China 50 ETF
