ชาติอ่าวอาหรับเร่งหาทางเลี่ยงช่องแคบฮอร์มุซ แข่งกับเวลา

แม้จะเริ่มดำเนินโครงการทันที แต่การเพิ่มศักยภาพการส่งออกผ่านเส้นทางทางเลือกอย่างมีนัยสำคัญ น่าจะเกิดขึ้นได้เร็วที่สุดในปี 2027 ขณะที่การปรับโครงสร้างระบบขนส่งของภูมิภาคอย่างสมบูรณ์อาจต้องใช้เวลาจนถึง ช่วงปลายทศวรรษนี้
แม้น้ำมันและเชื้อเพลิงประเภทอื่นจะสามารถใช้ประโยชน์จากเส้นทางส่งออกทางเลือกทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้ แต่ ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ของกาตาร์ ยังคงถูกตัดขาดจากตลาดโลก และโอกาสในการพัฒนาเส้นทางส่งออกทางเลือกยังมีจำกัด
ปัจจุบัน มีเพียง ซาอุดีอาระเบีย และ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ที่มีเส้นทางส่งออกซึ่งสามารถหลีกเลี่ยงช่องแคบฮอร์มุซได้จริง โดยมีศักยภาพการขนส่งรวมประมาณ 6–7 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งช่วยบรรเทาผลกระทบด้านอุปทานได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งหมด
แม้ในกรณีที่ ช่องแคบฮอร์มุซถูกปิดอย่างสมบูรณ์ ก็ยังมีเส้นทางทางเลือกที่สามารถรองรับการส่งออกจากอ่าวเปอร์เซียได้ประมาณ 40% ของปริมาณเดิม
ในทางปฏิบัติ หมายความว่า จากเดิมที่ประเทศในอ่าวเปอร์เซียเป็นแหล่งผลิต น้ำมัน เชื้อเพลิง และวัตถุดิบสำหรับปุ๋ย คิดเป็นประมาณ 20–30% ของอุปทานโลก จะมีอุปทานที่หายไปจากตลาดจริงเพียงประมาณ 15% เท่านั้น แม้จะยังส่งผลกระทบในเชิงลบต่ออุปทานโลก แต่ก็ ไม่รุนแรงเท่าที่หลายฝ่ายกังวล
นอกจากนี้ ยังควรกล่าวเพิ่มเติมว่า ช่องแคบฮอร์มุซไม่เคยถูกปิดลงอย่าง “สมบูรณ์” จริง ๆ เนื่องจากวิธีการโจมตีเรือของอิหร่านในปัจจุบันยังค่อนข้างจำกัด เมื่อรวมกับ ค่าระวางเรือที่พุ่งสูงขึ้นอย่างมาก ทำให้กัปตันเรือบางส่วนเลือกที่จะฝ่าการปิดกั้นและยอมรับความเสี่ยงที่จะถูกโจมตี
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ที่สงครามกับอิหร่านยืดเยื้อเป็นเวลานาน เริ่มมีความเป็นไปได้มากขึ้น
หากสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริง ประเทศในอ่าวเปอร์เซียจะไม่สามารถพึ่งพา การเดินเรือที่มีความเสี่ยงสูง และ เส้นทางส่งออกทางเลือกที่มีข้อจำกัดและกำลังรับภาระเกินขีดความสามารถ ได้อีกต่อไป
พวกเขาจำเป็นต้องเร่งหาทางออกที่มีความมั่นคงมากขึ้น เพื่อรักษาความต่อเนื่องของการส่งออกพลังงานในระยะยาว
สิ่งที่จำเป็นคือ โครงการขนาดใหญ่ ใช้เงินลงทุนมหาศาล และมีความทะเยอทะยานมากพอที่จะเปลี่ยนสมดุลอำนาจในภูมิภาคได้อย่างแท้จริง และต้องเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียอาจเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีโอกาสประสบความสำเร็จมากที่สุดสำหรับโครงการลักษณะนี้
🇦🇪 UAE ใกล้บรรลุความคืบหน้ามากที่สุด
โครงการที่ก้าวหน้าที่สุดกำลังดำเนินการโดย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE)
ปัจจุบัน ท่อส่งน้ำมัน Habshan–Fujairah สามารถลำเลียงน้ำมันประมาณ 1.5–2 ล้านบาร์เรลต่อวัน จากแหล่งผลิตไปยังท่าเรือที่อยู่นอกช่องแคบฮอร์มุซได้
ขณะนี้กำลังมีการก่อสร้างท่อส่งเส้นที่สอง ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อ เพิ่มกำลังการขนส่งเกือบสองเท่า โดยในเดือนพฤษภาคม บริษัท ADNOC ระบุว่า การลงทุนดังกล่าวดำเนินการไปแล้วประมาณ 50% และคาดว่าจะเปิดใช้งานเต็มรูปแบบได้เร็วที่สุดในปี 2027
นี่ถือเป็นโครงการที่ตรงไปตรงมาและง่ายที่สุดเมื่อเทียบกับแผนอื่น ๆ ในภูมิภาค การเพิ่มกำลังส่งออกอีกประมาณ 1.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน ถือเป็นปริมาณที่มีนัยสำคัญ และจะช่วยปรับปรุงสถานการณ์ด้านอุปทานได้อย่างมาก
อย่างไรก็ตาม ท่าเรือดังกล่าวยังอยู่ในระยะที่อาวุธนำวิถีและโดรนของอิหร่านสามารถเข้าถึงได้ ซึ่งอาจส่งผลต่อปริมาณการขนส่งในอนาคต
UAE ยังมีแผนสร้างท่อส่งสำหรับ น้ำมันเบนซิน ดีเซล และเชื้อเพลิงเครื่องบิน รวมถึงขยายท่าเรือบริเวณชายฝั่งตะวันออก
ทางการ UAE มีความมั่นใจค่อนข้างสูง และเริ่มพูดถึงเป้าหมายในการ ลดการพึ่งพาช่องแคบฮอร์มุซให้เหลือศูนย์
อย่างไรก็ตาม เป้าหมายดังกล่าวไม่ควรถูกตีความผิด เพราะการหลีกเลี่ยงช่องแคบฮอร์มุซในบริบทของตะวันออกกลาง สามารถทำได้และมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ คำถามสำคัญมีเพียงเรื่องของระยะเวลาเท่านั้น
สำหรับ UAE การลดการพึ่งพาช่องแคบฮอร์มุซเป็นเรื่องของ หลายปี ไม่ใช่เพียงไม่กี่ไตรมาส
🇸🇦 East-West Pipeline ของซาอุดีอาระเบีย
ซาอุดีอาระเบียมี East-West Pipeline ซึ่งเชื่อมแหล่งน้ำมันทางตะวันออกเข้ากับท่าเรือ Yanbu บนทะเลแดง
ระบบนี้ถือเป็นเส้นทางทางเลือกที่สำคัญที่สุดแทนช่องแคบฮอร์มุซ โดยมีความสามารถตามทฤษฎีประมาณ 7 ล้านบาร์เรลต่อวัน แต่ในทางปฏิบัติสามารถรองรับได้ประมาณ 4–5 ล้านบาร์เรลต่อวัน
ริยาดกำลังพิจารณาเพิ่มกำลังการส่งออกอีก 1–2 ล้านบาร์เรลต่อวัน
อย่างไรก็ตาม นี่เป็นโครงการที่มีขนาดแตกต่างออกไป เพราะ East-West Pipeline มีความยาวมากกว่า 1,000 กิโลเมตร และพาดผ่านใจกลางทะเลทรายอาหรับ ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมโหดร้ายที่สุดในโลก
ระยะเวลาที่เป็นไปได้สำหรับการเพิ่มกำลังการผลิตในเส้นทางนี้อยู่ระหว่าง ปี 2029–2031
เส้นทางนี้ก็ยังมีความเสี่ยงด้านความมั่นคงเช่นกัน เนื่องจากในเยเมน กลุ่ม ฮูตี (Houthis) ซึ่งได้รับความร่วมมือจากอิหร่าน ยังคงมีศักยภาพในการคุกคามการขนส่งทางทะเลผ่านทะเลแดงและอ่าวเอเดน
ภัยคุกคามจากฮูตีถือว่ามีนัยสำคัญ แต่ยังต่ำกว่าภัยคุกคามจากอิหร่านอย่างมาก และจากการปิดกั้นของอิหร่าน กลุ่มดังกล่าวอาจเผชิญความยากลำบากมากขึ้นในการรักษาปฏิบัติการของตน
🇰🇼🇮🇶 สถานการณ์ยากลำบากของอิรักและคูเวต
ประเทศที่เผชิญแรงกดดันมากที่สุดคือ อิรักและคูเวต
คูเวต
คูเวตไม่มีเส้นทางส่งออกอิสระที่สามารถหลีกเลี่ยงช่องแคบฮอร์มุซได้
ในช่วงที่เกิดการปิดกั้น ประเทศจำเป็นต้องลดการผลิตให้เหลือเพียงระดับที่ตอบสนองตลาดภายในประเทศ และยกเลิกสัญญาบางส่วนโดยอ้างเหตุสุดวิสัย (Force Majeure)
อิรัก
อิรักอยู่ในสถานการณ์ที่ดีกว่า เพราะมีทางเลือกบางส่วน แต่ยังไม่มีเส้นทางใดสามารถทดแทนท่าเรือ Basra ได้อย่างรวดเร็ว
ท่อส่ง Kirkuk–Ceyhan ไปยังตุรกี มีความสามารถตามทฤษฎีเกือบ 1.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน แต่การใช้งานจริงยังต่ำ เนื่องจากติดปัญหาทางเทคนิคและการเมือง
ปัจจุบัน อิรักส่งออกน้ำมันทางถนนประมาณ 50,000 บาร์เรลต่อวัน ซึ่งเป็นเส้นเลือดสำคัญต่อรายได้ของรัฐบาล แต่ถือว่าเล็กมากเมื่อเทียบกับขนาดตลาดโลก
ประเทศเริ่มก่อสร้างท่อส่งหลัก Basra–Haditha ที่ออกแบบให้รองรับได้ 2.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน
อย่างไรก็ตาม Haditha ตั้งอยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดิน และการส่งออกเต็มรูปแบบยังต้องเชื่อมต่อเพิ่มเติมไปยัง ตุรกี ซีเรีย หรือจอร์แดน
ดังนั้น ผลกระทบต่อตลาดจริงจากโครงการนี้น่าจะเกิดขึ้นได้เร็วที่สุดประมาณ ปี 2029 และจะเห็นผลเต็มที่ในช่วง ปี 2030–2032
🇶🇦 กาตาร์ไม่มีทางเลือกอื่น
สถานการณ์ของ กาตาร์ ถือว่ายากที่สุด
กาตาร์เลือกกลยุทธ์มุ่งเน้นการส่งออก ก๊าซธรรมชาติ เพื่อสร้างความได้เปรียบในตลาดและเพิ่มอัตรากำไร ซึ่งก่อนเกิดสงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน กลยุทธ์นี้ประสบความสำเร็จอย่างมาก
แต่ในปัจจุบัน กลยุทธ์ดังกล่าวกลับกลายเป็นภาระขนาดใหญ่
การสร้างท่อส่งก๊าซไปยัง ทะเลแดง โอมาน หรือฟูไจราห์ จะไม่เพียงพอที่จะทดแทนโครงสร้างส่งออก LNG ที่มีอยู่
กาตาร์จำเป็นต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่ทั้งหมด ได้แก่
- โรงแปรรูปและทำให้ก๊าซเป็นของเหลว (LNG Liquefaction Facilities)
- ถังเก็บก๊าซอุณหภูมิต่ำ (Cryogenic Storage Tanks)
- ท่าเรือสำหรับเรือขนส่ง LNG โดยเฉพาะ
การลงทุนประเภทนี้มีต้นทุนสูงกว่าและใช้เวลานานกว่าโครงสร้างพื้นฐานทั่วไปมาก
ปัจจุบัน โครงการทั้งหมดของกาตาร์ยังอยู่เพียงในขั้นตอนการวางแผน
⚖️ สมดุลใหม่ของภูมิภาค
ภายในสิ้นปี 2026 แม้จะอยู่ในกรณีที่ดีที่สุด การเพิ่มขึ้นของกำลังการส่งออกผ่านเส้นทางทางเลือกก็ยังถือว่า มีขนาดเล็กมาก
ในช่วงครึ่งหลังของปี 2027 กำลังการผลิตเพิ่มเติมอาจเพิ่มขึ้นประมาณ 1.5–3 ล้านบาร์เรลต่อวัน
ส่วนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หรือ “การปฏิวัติ” อย่างแท้จริง อาจเกิดขึ้นได้ในช่วง ปี 2028–2030 โดยคาดว่าศักยภาพการส่งออกที่ไม่ต้องผ่านช่องแคบฮอร์มุซอาจเพิ่มขึ้นได้ประมาณ 6 ล้านบาร์เรลต่อวัน
ดังนั้น ท่าทีและการสื่อสารของประเทศในอ่าวเปอร์เซียจึงสะท้อนให้เห็นถึง ความกังวลที่แท้จริง ซึ่งในตัวมันเองอาจเป็นสัญญาณว่า ปฏิบัติการทางทหารในอิหร่านยังไม่น่าจะยุติลงในเร็ว ๆ นี้
แรงกดดันไม่ได้กระจายอย่างเท่าเทียมกัน:
- ซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) กำลังดำเนินกลยุทธ์ระยะยาว เพื่อเพิ่มความสามารถในการรับมือและลดความเสี่ยงจากการโจมตีของอิหร่าน
- กาตาร์ ยังคงอยู่ในขั้นตอนการวิเคราะห์ทางเลือกต่าง ๆ
- ขณะที่ คูเวตและอิรัก กำลังเผชิญสถานการณ์ที่เรียกได้ว่าเป็นการต่อสู้เพื่อความอยู่รอด
Kamil Szczepański
นักวิเคราะห์ตลาดการเงิน, XTB
รับ Welcome Bonus 10% เมื่อเริ่มเทรดกับ XTB
รับ Welcome Bonus 10% เมื่อเริ่มเทรดกับ XTB
เริ่มต้นง่าย ๆ เพียงเปิดบัญชีและฝากเงินครั้งแรก ก็รับโบนัสสูงสุด 10 USD เข้าบัญชีเทรดของคุณโดยตรง พร้อมเทรด ฟอเร็กซ์ ทองคำ ดัชนีและสินทรัพย์อื่น ๆ อีกมากมาย
ข่าวเด่นวันนี้ 15 ก.ค.
Warsh ตอบคำถามต่อสภาคองเกรส: เสถียรภาพเงินเฟ้อคือกุญแจสำคัญของ Fed
Warsh ส่งสัญญาณสู้เงินเฟ้อเต็มที่ แต่ยังไม่แตะอัตราดอกเบี้ย?
ถึงเวลาทดสอบความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐฯ