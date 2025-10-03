อ่านเพิ่มเติม
08:15 · 3 ตุลาคม 2025

ข่าวเด่น: รายงาน Challenger ชี้การปลดพนักงานในสหรัฐฯ พุ่งสูง

รายงานการปลดพนักงานของ Challenger (กันยายน สหรัฐฯ): -54,000 เทียบกับ -84,000 ก่อนหน้า 📉 ลดลง 25% QoQ แต่ยังคงอยู่ในระดับสูง
3 ตุลาคม 2025, 16:18

ตลาดเด่นวันนี้
3 ตุลาคม 2025, 15:55

ข่าวเด่น: PMI ยูโรโซนออกมาต่ำกว่าคาดเล็กน้อย
3 ตุลาคม 2025, 13:16

ปฏิทินเศรษฐกิจ: รายงาน NFP อาจถูกเลื่อนเผยแพร่ 🔎
3 ตุลาคม 2025, 13:14

สรุปข่าวเช้า

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก