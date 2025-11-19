ข่าวเด่นวันนี้

-
ตลาดยุโรปวันนี้ แรงขายครองตลาด
-
DAX (เยอรมัน) ร่วง เกือบ 1.8%, FTSE (อังกฤษ) ลดลง เกือบ 1.3%, WIG20 (โปแลนด์) ร่วงกว่า 1.7%
-
หุ้น Imperial Brands พุ่งกว่า 2% หลังยอดขายบุหรี่เพิ่มขึ้น
-
นักลงทุนเริ่มฟื้นความเชื่อมั่นช่วงบ่าย: US500 ปรับตัวลงเพียง -0.2% จากเกือบ -1.1% หลังเปิดตลาด
หุ้นสหรัฐ
-
Microsoft & Amazon กดดันตลาดเทคโนโลยี
-
Rothschild & Co Redburn ปรับ downgrade เป็น neutral จาก buy
-
Target Microsoft ลดเหลือ $500/หุ้น, Amazon คง $250/หุ้น
-
เหตุผลหลัก: การลงทุนใน AI สูงเกินไป
-
-
Home Depot ร่วงเกือบ 4% หลังปรับลดเป้ารายได้ทั้งปี สะท้อน ความต้องการอ่อนตัวในเศรษฐกิจสหรัฐ
-
Nvidia ลดกว่า 1% ก่อนประกาศผลประกอบการพรุ่งนี้
ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐ
-
US Core Durable Goods (Oct): +0.3% MoM vs คาด +0.4%
-
US Durable Goods YoY (Rev.): 2.9%
-
US Factory Orders MoM: +1.4%
-
NAHB Housing Market Index: 38 vs คาด 37
ทองคำ & เงิน
-
ทองคำ +0.6% ฟื้นตัวจากแนวรับ EMA 50 วัน
-
เงิน พุ่งกว่า 1%
-
US Dollar Index ปรับขึ้นเล็กน้อย, EUR/USD ดีดกลับ 1.158 จาก 1.157
ข่าวเศรษฐกิจ – การลงทุนและ AI
-
Trump ประกาศซาอุดีอาระเบียลงทุน $600 พันล้าน ในสหรัฐ (อาจถึง $1 ล้านล้าน)
-
สหรัฐพิจารณา จำกัดการส่งออกชิป AI ไปซาอุ และ เจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์พลเรือน
-
ส่วนหนึ่งของเงินลงทุน $600 พันล้าน อาจสนับสนุน โครงสร้างพื้นฐาน AI
น้ำมัน & ก๊าซธรรมชาติ
-
WTI ขึ้นต่อเนื่อง 4 วัน ทำราคาประมาณ $65/บาร์เรล
-
NATGAS (Henry Hub) ฟื้นตัวแรงจาก 4.22 → 4.38 ภายใน 3 ชั่วโมง
คริปโตเคอร์เรนซี
-
Bitcoin ร่วงต่ำสุด $90,000 ก่อนฟื้นกลับเหนือ $93,000
-
Ethereum ดีดจาก $2,930 → $3,150
โกโก้
-
ราคาพยายาม ทรงตัวหลังปรับลดหนัก: ตั้งแต่ 1 ก.ย. ลดเกือบ 35%
-
Trump administration ยกเลิกภาษี 10% สำหรับสินค้าโภคภัณฑ์ที่สหรัฐฯ ไม่ผลิต (รวมโกโก้)
-
โกโก้บราซิลยังโดนภาษี 40% ทำให้ผลกระทบเชิงบวกจำกัด
-
Ivory Coast ส่งออก 516,787 ตัน (ลด 6% YoY)
-
อุปทานดีใน West Africa: ต้นไม้แข็งแรง, ฝักโตเร็ว, สภาพแห้งเหมาะสม
-
Mondelez รายงานฝักสูงกว่า 5 ปี เฉลี่ย 7%
-
การบดโกโก้: เอเชีย -17%, ยุโรป -4.8%, อเมริกาเหนือ +3.2% (บิดเบือนจากผู้รายงานใหม่)
