ข่าวเด่นวันนี้

19 พฤศจิกายน 2025

​​​​​​ยุโรป

  • ตลาดยุโรปวันนี้ แรงขายครองตลาด

  • DAX (เยอรมัน) ร่วง เกือบ 1.8%, FTSE (อังกฤษ) ลดลง เกือบ 1.3%, WIG20 (โปแลนด์) ร่วงกว่า 1.7%

  • หุ้น Imperial Brands พุ่งกว่า 2% หลังยอดขายบุหรี่เพิ่มขึ้น

  • นักลงทุนเริ่มฟื้นความเชื่อมั่นช่วงบ่าย: US500 ปรับตัวลงเพียง -0.2% จากเกือบ -1.1% หลังเปิดตลาด

หุ้นสหรัฐ

  • Microsoft & Amazon กดดันตลาดเทคโนโลยี

    • Rothschild & Co Redburn ปรับ downgrade เป็น neutral จาก buy

    • Target Microsoft ลดเหลือ $500/หุ้น, Amazon คง $250/หุ้น

    • เหตุผลหลัก: การลงทุนใน AI สูงเกินไป

  • Home Depot ร่วงเกือบ 4% หลังปรับลดเป้ารายได้ทั้งปี สะท้อน ความต้องการอ่อนตัวในเศรษฐกิจสหรัฐ

  • Nvidia ลดกว่า 1% ก่อนประกาศผลประกอบการพรุ่งนี้

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐ

  • US Core Durable Goods (Oct): +0.3% MoM vs คาด +0.4%

  • US Durable Goods YoY (Rev.): 2.9%

  • US Factory Orders MoM: +1.4%

  • NAHB Housing Market Index: 38 vs คาด 37

ทองคำ & เงิน

  • ทองคำ +0.6% ฟื้นตัวจากแนวรับ EMA 50 วัน

  • เงิน พุ่งกว่า 1%

  • US Dollar Index ปรับขึ้นเล็กน้อย, EUR/USD ดีดกลับ 1.158 จาก 1.157

ข่าวเศรษฐกิจ – การลงทุนและ AI

  • Trump ประกาศซาอุดีอาระเบียลงทุน $600 พันล้าน ในสหรัฐ (อาจถึง $1 ล้านล้าน)

  • สหรัฐพิจารณา จำกัดการส่งออกชิป AI ไปซาอุ และ เจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์พลเรือน

  • ส่วนหนึ่งของเงินลงทุน $600 พันล้าน อาจสนับสนุน โครงสร้างพื้นฐาน AI

น้ำมัน & ก๊าซธรรมชาติ

  • WTI ขึ้นต่อเนื่อง 4 วัน ทำราคาประมาณ $65/บาร์เรล

  • NATGAS (Henry Hub) ฟื้นตัวแรงจาก 4.22 → 4.38 ภายใน 3 ชั่วโมง

คริปโตเคอร์เรนซี

  • Bitcoin ร่วงต่ำสุด $90,000 ก่อนฟื้นกลับเหนือ $93,000

  • Ethereum ดีดจาก $2,930 → $3,150

โกโก้

  • ราคาพยายาม ทรงตัวหลังปรับลดหนัก: ตั้งแต่ 1 ก.ย. ลดเกือบ 35%

  • Trump administration ยกเลิกภาษี 10% สำหรับสินค้าโภคภัณฑ์ที่สหรัฐฯ ไม่ผลิต (รวมโกโก้)

  • โกโก้บราซิลยังโดนภาษี 40% ทำให้ผลกระทบเชิงบวกจำกัด

  • Ivory Coast ส่งออก 516,787 ตัน (ลด 6% YoY)

  • อุปทานดีใน West Africa: ต้นไม้แข็งแรง, ฝักโตเร็ว, สภาพแห้งเหมาะสม

  • Mondelez รายงานฝักสูงกว่า 5 ปี เฉลี่ย 7%

  • การบดโกโก้: เอเชีย -17%, ยุโรป -4.8%, อเมริกาเหนือ +3.2% (บิดเบือนจากผู้รายงานใหม่)

