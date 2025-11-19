ปฏิทินเศรษฐกิจ: Nvidia และรายงานประชุม Fed (FOMC Minutes) คือจุดโฟกัสสำคัญวันนี้

🌐 ตลาดการเงินผันผวน รอผลประกอบการ Nvidia และรายงานประชุม Fed
บรรยากาศในตลาดยังแกว่งตัวผสมผสาน ขณะที่นักลงทุนจับตาสองปัจจัยสำคัญที่สุดของวัน — ผลประกอบการไตรมาสของ Nvidia และ รายงานการประชุม FOMC ล่าสุด ซึ่งอาจกำหนดทิศทางความเชื่อมั่นของตลาดสำหรับช่วงที่เหลือของสัปดาห์ และอาจยาวกว่านั้น
🧩 1) Nvidia: จุดชี้เป็นชี้ตายของกระแส AI
ในช่วงที่ตลาดหุ้นเผชิญแรงขายและดัชนีต่าง ๆ ร่วงลงสู่แนวรับสำคัญ ผลประกอบการของ Nvidia จะเป็นตัวกำหนดว่า
➡️ ความกังวลต่อหุ้นกลุ่ม AI นั้น มีน้ำหนักจริงหรือไม่,
หรือบริษัทจะยังคงโชว์ตัวเลขที่แข็งแกร่งพอจะ พาตลาดกลับมาฟื้นตัว ได้อีกครั้ง
🏦 2) รายงานประชุม FOMC: ไม่เปลี่ยนแนวโน้ม แต่รอดู “น้ำเสียง”
แม้รายงานการประชุมเฟดน่าจะ ไม่เปลี่ยนความคาดหวังว่าเฟดจะคงดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม, แต่นักลงทุนยังคงรอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ
-
มุมมองเศรษฐกิจของเจ้าหน้าที่
-
สัญญาณความกังวลด้านเงินเฟ้อ
-
ความเอนเอียงของนโยบายในระยะต่อไป
🇬🇧🇪🇺 3) สายตาจับตาเงินเฟ้ออังกฤษและยูโรโซน
ยุโรปยังเป็นจุดสำคัญของวัน โดยอังกฤษและยูโรโซนจะรายงานตัวเลขเงินเฟ้อเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นข้อมูลที่อาจส่งผลต่อคาดการณ์การลดดอกเบี้ยของสองธนาคารใหญ่ (BoE และ ECB)
🗓️ ปฏิทินเศรษฐกิจสำคัญ (เวลายุโรป CET)
🇬🇧 08:00 — สหราชอาณาจักร: เงินเฟ้อเดือนตุลาคม
-
Core CPI (YoY): คาด 3.4% (เดิม 3.5%)
-
RPI (YoY): คาด 4.3% (เดิม 4.5%)
-
PPI Output (MoM): คาด 0.1% (เดิม 0.0%)
-
PPI Input (YoY): คาด 0.7% (เดิม 0.8%)
-
CPI (YoY): คาด 3.5% (เดิม 3.8%)
-
CPI (MoM): คาด 0.4% (เดิม 0.0%)
🇪🇺 09:00 — ยูโรโซน
ประชุม ECB ว่าด้วยนโยบายการเงิน
🇪🇺 11:00 — ยูโรโซน: เงินเฟ้อเดือนตุลาคม
-
Core CPI (YoY): คาด 2.4% (เท่าเดิม)
-
Core CPI (MoM): คาด 0.3% (เดิม 0.1%)
-
CPI (YoY): คาด 2.1% (เดิม 2.2%)
-
CPI (MoM): คาด 0.2% (เดิม 0.1%)
🇺🇸 16:30 — สหรัฐฯ: รายงานน้ำมันดิบจาก EIA
(API เมื่อวานชี้ว่าคงคลังเพิ่มแรง)
-
Crude Inventories: คาด -1.9M (ก่อนหน้า +6.4M)
-
Cushing stocks: ก่อนหน้า -0.346M
-
Gasoline stocks: ก่อนหน้า -0.945M
-
Refinery Utilization: ก่อนหน้า 3.4%
🇺🇸 20:00 — สหรัฐฯ
-
คำกล่าวของ Williams (FOMC)
-
รายงานประชุม FOMC รอบล่าสุด
ข่าวเด่น: PMI ยูโรโซนออกมาต่ำกว่าคาด!
คริปโตตื่นตระหนก: บิตคอยน์ร่วง 4.5%
ปฏิทินเศรษฐกิจ: วันสำคัญที่อัดแน่นด้วยข้อมูลและถ้อยแถลงจากผู้กำหนดนโยบาย
สรุปข่าวเช้า