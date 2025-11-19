อ่านเพิ่มเติม
ปฏิทินเศรษฐกิจ: Nvidia และรายงานประชุม Fed (FOMC Minutes) คือจุดโฟกัสสำคัญวันนี้

🌐 ตลาดการเงินผันผวน รอผลประกอบการ Nvidia และรายงานประชุม Fed

บรรยากาศในตลาดยังแกว่งตัวผสมผสาน ขณะที่นักลงทุนจับตาสองปัจจัยสำคัญที่สุดของวัน — ผลประกอบการไตรมาสของ Nvidia และ รายงานการประชุม FOMC ล่าสุด ซึ่งอาจกำหนดทิศทางความเชื่อมั่นของตลาดสำหรับช่วงที่เหลือของสัปดาห์ และอาจยาวกว่านั้น

🧩 1) Nvidia: จุดชี้เป็นชี้ตายของกระแส AI

ในช่วงที่ตลาดหุ้นเผชิญแรงขายและดัชนีต่าง ๆ ร่วงลงสู่แนวรับสำคัญ ผลประกอบการของ Nvidia จะเป็นตัวกำหนดว่า
➡️ ความกังวลต่อหุ้นกลุ่ม AI นั้น มีน้ำหนักจริงหรือไม่,
หรือบริษัทจะยังคงโชว์ตัวเลขที่แข็งแกร่งพอจะ พาตลาดกลับมาฟื้นตัว ได้อีกครั้ง

🏦 2) รายงานประชุม FOMC: ไม่เปลี่ยนแนวโน้ม แต่รอดู “น้ำเสียง”

แม้รายงานการประชุมเฟดน่าจะ ไม่เปลี่ยนความคาดหวังว่าเฟดจะคงดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม, แต่นักลงทุนยังคงรอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ

  • มุมมองเศรษฐกิจของเจ้าหน้าที่

  • สัญญาณความกังวลด้านเงินเฟ้อ

  • ความเอนเอียงของนโยบายในระยะต่อไป

🇬🇧🇪🇺 3) สายตาจับตาเงินเฟ้ออังกฤษและยูโรโซน

ยุโรปยังเป็นจุดสำคัญของวัน โดยอังกฤษและยูโรโซนจะรายงานตัวเลขเงินเฟ้อเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นข้อมูลที่อาจส่งผลต่อคาดการณ์การลดดอกเบี้ยของสองธนาคารใหญ่ (BoE และ ECB)

🗓️ ปฏิทินเศรษฐกิจสำคัญ (เวลายุโรป CET)

🇬🇧 08:00 — สหราชอาณาจักร: เงินเฟ้อเดือนตุลาคม

  • Core CPI (YoY): คาด 3.4% (เดิม 3.5%)

  • RPI (YoY): คาด 4.3% (เดิม 4.5%)

  • PPI Output (MoM): คาด 0.1% (เดิม 0.0%)

  • PPI Input (YoY): คาด 0.7% (เดิม 0.8%)

  • CPI (YoY): คาด 3.5% (เดิม 3.8%)

  • CPI (MoM): คาด 0.4% (เดิม 0.0%)

🇪🇺 09:00 — ยูโรโซน

ประชุม ECB ว่าด้วยนโยบายการเงิน

🇪🇺 11:00 — ยูโรโซน: เงินเฟ้อเดือนตุลาคม

  • Core CPI (YoY): คาด 2.4% (เท่าเดิม)

  • Core CPI (MoM): คาด 0.3% (เดิม 0.1%)

  • CPI (YoY): คาด 2.1% (เดิม 2.2%)

  • CPI (MoM): คาด 0.2% (เดิม 0.1%)

🇺🇸 16:30 — สหรัฐฯ: รายงานน้ำมันดิบจาก EIA

(API เมื่อวานชี้ว่าคงคลังเพิ่มแรง)

  • Crude Inventories: คาด -1.9M (ก่อนหน้า +6.4M)

  • Cushing stocks: ก่อนหน้า -0.346M

  • Gasoline stocks: ก่อนหน้า -0.945M

  • Refinery Utilization: ก่อนหน้า 3.4%

🇺🇸 20:00 — สหรัฐฯ

  • คำกล่าวของ Williams (FOMC)

  • รายงานประชุม FOMC รอบล่าสุด

