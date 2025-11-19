สรุปข่าวเช้า

อ่านเพิ่มเติม
19 พฤศจิกายน 2025

📉 ตลาดหุ้นเอเชีย–แปซิฟิกอ่อนตัวลงเป็นส่วนใหญ่

  • Nikkei 225 (ญี่ปุ่น): -0.12%

  • Hang Seng (ฮ่องกง): -0.45%

  • Shanghai Composite: ทรงตัว

  • S&P/ASX 200 (ออสเตรเลีย): ลดลงเล็กน้อย

ฟิวเจอร์สยุโรปและสหรัฐฯ ส่งสัญญาณเปิดตลาดในแดดลบ โดยแรงกดดันชัดเจนกว่าในฟิวเจอร์สยุโรป

🌏 ข้อมูลเศรษฐกิจจากซีกโลกใต้ (Antipodes)

  • นิวซีแลนด์ PPI ออกมาต่ำกว่าคาด

  • ค่าแรงออสเตรเลีย โตตามคาด แต่ภาคเอกชนเริ่มเห็นสัญญาณอ่อนแรง

ในภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (risk-off) สกุลเงิน AUD และ NZD อ่อนค่าหนักที่สุด ขณะที่ เยนและยูโร ได้รับแรงหนุน

🇯🇵 ญี่ปุ่น: มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ + การเมืองการเงิน

  • นายกฯ Sanae Takaichi ประกาศแพ็กเกจกระตุ้นเศรษฐกิจ มูลค่ากว่า 20 ล้านล้านเยน พร้อมงบประมาณเสริมขนาดใหญ่

  • ผู้ว่า BOJ “Ueda” พบรัฐมนตรีการคลังเพื่อหารือนโยบาย ท่ามกลางแรงกดดันจาก เงินเยนอ่อนค่าเร็ว

  • ความตึงเครียดกลับมา หลังมีรายงานว่า จีนอาจกลับมาห้ามนำเข้าอาหารทะเลจากญี่ปุ่น

🇺🇸🤝🇸🇦 สหรัฐฯ – ซาอุดีอาระเบีย เซ็นข้อตกลงสำคัญหลายด้าน

ครอบคลุมการป้องกันประเทศ, การค้า, เทคโนโลยี และความร่วมมือเชิงกลยุทธ์

  • ซาอุฯ เตรียมซื้อ รถถังสหรัฐฯ ~300 คัน และอาจรวมถึง F-35 ในอนาคต

  • เซ็นสัญญาร่วมด้าน พลังงานนิวเคลียร์ วัตถุดิบสำคัญ และ AI
    → ช่วยเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของสหรัฐฯ และขยายพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์

🇺🇸 FED Watch: Trump ส่งสัญญาณเลือกประธานเฟดคนใหม่แล้ว

แม้ยังไม่เปิดเผยชื่อ แต่ รมว.คลัง Scott Bessent กำลังสัมภาษณ์ผู้สมัคร
รายชื่อที่ถูกจับตา:

  • Kevin Hassett (ผอ. NEC)

  • Kevin Warsh (อดีตบอร์ดเฟด)

🛢️ สินค้าโภคภัณฑ์ & โลหะมีค่า

  • OIL.WTI -0.2% หลัง API รายงานสต๊อกน้ำมันเพิ่มมากกว่าคาด

  • ทองคำ +0.67%, เงิน +1.42% ฟื้นตัวแรงในเช้าวันนี้

  • คริปโตอ่อนตัวต่อ Bitcoin กลับมาทดสอบระดับ $90,000 อีกครั้งหลังดีดขึ้นไม่นาน

📌 สิ่งที่ตลาดจับตาในวันนี้

  • ผลประกอบการ Nvidia (ชี้นำหุ้นเทค)

  • เงินเฟ้อ UK CPI

  • คำกล่าวของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลาง

  • รายงาน FOMC Minutes

  • ความคืบหน้ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของญี่ปุ่น

  • ข่าวภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะสถานการณ์ยูเครน

