📉 ตลาดหุ้นเอเชีย–แปซิฟิกอ่อนตัวลงเป็นส่วนใหญ่
-
Nikkei 225 (ญี่ปุ่น): -0.12%
-
Hang Seng (ฮ่องกง): -0.45%
-
Shanghai Composite: ทรงตัว
-
S&P/ASX 200 (ออสเตรเลีย): ลดลงเล็กน้อย
ฟิวเจอร์สยุโรปและสหรัฐฯ ส่งสัญญาณเปิดตลาดในแดดลบ โดยแรงกดดันชัดเจนกว่าในฟิวเจอร์สยุโรป
🌏 ข้อมูลเศรษฐกิจจากซีกโลกใต้ (Antipodes)
-
นิวซีแลนด์ PPI ออกมาต่ำกว่าคาด
-
ค่าแรงออสเตรเลีย โตตามคาด แต่ภาคเอกชนเริ่มเห็นสัญญาณอ่อนแรง
ในภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (risk-off) สกุลเงิน AUD และ NZD อ่อนค่าหนักที่สุด ขณะที่ เยนและยูโร ได้รับแรงหนุน
🇯🇵 ญี่ปุ่น: มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ + การเมืองการเงิน
-
นายกฯ Sanae Takaichi ประกาศแพ็กเกจกระตุ้นเศรษฐกิจ มูลค่ากว่า 20 ล้านล้านเยน พร้อมงบประมาณเสริมขนาดใหญ่
-
ผู้ว่า BOJ “Ueda” พบรัฐมนตรีการคลังเพื่อหารือนโยบาย ท่ามกลางแรงกดดันจาก เงินเยนอ่อนค่าเร็ว
-
ความตึงเครียดกลับมา หลังมีรายงานว่า จีนอาจกลับมาห้ามนำเข้าอาหารทะเลจากญี่ปุ่น
🇺🇸🤝🇸🇦 สหรัฐฯ – ซาอุดีอาระเบีย เซ็นข้อตกลงสำคัญหลายด้าน
ครอบคลุมการป้องกันประเทศ, การค้า, เทคโนโลยี และความร่วมมือเชิงกลยุทธ์
-
ซาอุฯ เตรียมซื้อ รถถังสหรัฐฯ ~300 คัน และอาจรวมถึง F-35 ในอนาคต
-
เซ็นสัญญาร่วมด้าน พลังงานนิวเคลียร์ วัตถุดิบสำคัญ และ AI
→ ช่วยเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของสหรัฐฯ และขยายพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์
🇺🇸 FED Watch: Trump ส่งสัญญาณเลือกประธานเฟดคนใหม่แล้ว
แม้ยังไม่เปิดเผยชื่อ แต่ รมว.คลัง Scott Bessent กำลังสัมภาษณ์ผู้สมัคร
รายชื่อที่ถูกจับตา:
-
Kevin Hassett (ผอ. NEC)
-
Kevin Warsh (อดีตบอร์ดเฟด)
🛢️ สินค้าโภคภัณฑ์ & โลหะมีค่า
-
OIL.WTI -0.2% หลัง API รายงานสต๊อกน้ำมันเพิ่มมากกว่าคาด
-
ทองคำ +0.67%, เงิน +1.42% ฟื้นตัวแรงในเช้าวันนี้
-
คริปโตอ่อนตัวต่อ Bitcoin กลับมาทดสอบระดับ $90,000 อีกครั้งหลังดีดขึ้นไม่นาน
📌 สิ่งที่ตลาดจับตาในวันนี้
-
ผลประกอบการ Nvidia (ชี้นำหุ้นเทค)
-
เงินเฟ้อ UK CPI
-
คำกล่าวของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลาง
-
รายงาน FOMC Minutes
-
ความคืบหน้ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของญี่ปุ่น
-
ข่าวภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะสถานการณ์ยูเครน
สรุปข่าวเช้า