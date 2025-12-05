อ่านเพิ่มเติม
08:29 · 5 ธันวาคม 2025

ข่าวเด่น: ตัวเลขปลดพนักงานในรายงาน Challenger ของสหรัฐฯ ลดลงเมื่อเทียบกับก่อนหน้า 🔎

ตัวเลขปลดพนักงานสหรัฐฯ จากรายงาน Challenger อยู่ที่ 71.321K (ครั้งก่อน 153.074K)
ดัชนี USDIDX ยังคงอ่อนค่าต่อเนื่องในวันนี้ แต่ดีดขึ้นเล็กน้อยหลังการเผยแพร่รายงาน Challenger

รายงาน Challenger ประจำเดือนพฤศจิกายนสะท้อนภาพตลาดแรงงานสหรัฐฯ ที่ผสมผสานกัน: ยอดปลดพนักงานลดลงอย่างเห็นได้ชัดในภาพรายเดือน แต่ยังคงอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับแนวโน้มในอดีต บ่งชี้ว่าภาคธุรกิจยังคงเตรียมรับมือกับภาวะเศรษฐกิจและการปรับโครงสร้างเชิงลึก

ยอดปลดพนักงานลดลงในเดือนพฤศจิกายน — แต่ยังอยู่ในระดับสูงทางประวัติศาสตร์

  • ยอดปลดพนักงานเดือนพฤศจิกายนลดลง 53% จากระดับสูงผิดปกติของเดือนตุลาคมที่ 153,074 ราย

  • แม้จะลดลง แต่ยอดเดือนพฤศจิกายนยังคงเป็นระดับสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2022

  • และยังเป็นเดือนที่ 8 ของปีที่ยอดปลดพนักงาน “สูงกว่า” ช่วงเดียวกันของปีก่อน

  • โดยปกติแล้ว เดือนพฤศจิกายนแทบไม่เคยมีตัวเลขปลดพนักงานเกิน 70,000 ราย – และเคยเกิดขึ้นเพียง สองครั้ง ตั้งแต่ปี 2008

แม้การลดลงจะเป็นสัญญาณเชิงบวก แต่แนวโน้มโดยรวมยังอยู่ในระดับสูง สะท้อนความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการชะลอตัวในหลายอุตสาหกรรม

ตัวเลขสะสมตั้งแต่ต้นปีสูงที่สุดนับตั้งแต่ช่วงโควิด

  • นายจ้างประกาศปลดพนักงานสะสมปีนี้ที่ 1.17 ล้านราย เพิ่มขึ้น 54% YoY

  • เป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2020

  • และเป็นเพียงครั้งที่ 6 ตั้งแต่ปี 1993 ที่ยอดสะสมเกิน 1.1 ล้านรายภายในเดือนพฤศจิกายน

ช่วงเวลาที่มีตัวเลขเปรียบเทียบได้ใกล้เคียงกันคือช่วงเศรษฐกิจถดถอย: 2001, 2002, 2009 และ 2020

แม้เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะยังไม่เข้าสู่ภาวะถดถอย แต่สเกลของการปลดพนักงานสะท้อน “พฤติกรรมก่อนเข้าสู่ภาวะถดถอย” โดยบริษัทต่างๆ ลดต้นทุนเชิงรุกเพื่อรักษากำไร

อุตสาหกรรมที่นำคลื่นการปลดพนักงาน

📡 โทรคมนาคม: +268% YoY

  • 15,139 รายในเดือนพฤศจิกายน ส่วนใหญ่จาก Verizon

  • มากที่สุดนับตั้งแต่ต้นปี 2020

  • YTD: 38,035 ราย

💻 เทคโนโลยี – ยังคงเป็นผู้นำการปลดพนักงานภาคเอกชน

  • 12,377 รายในเดือนพฤศจิกายน

  • YTD: 153,536 ราย (+17% YoY)
    สะท้อนการลดความซ้ำซ้อน การควบคุมต้นทุน และการปรับโครงสร้างจาก AI

🛍️ ค้าปลีก: +139% YoY

ได้รับแรงกดดันจากอุปสงค์ผู้บริโภคที่อ่อนตัว ความไม่แน่นอนด้านภาษีนำเข้า และพฤติกรรมการซื้อของที่เปลี่ยนไป

🏛️ องค์กรไม่แสวงกำไร: +409% YoY

ถูกกระทบหนักจากการลดงบสนับสนุนของภาครัฐและเงินบริจาคที่ลดลง

🥩 อุตสาหกรรมอาหาร (ผู้แปรรูปเนื้อวัว): +26% YoY

ปรับกำลังการผลิตจากแนวโน้มด้านเกษตรและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง

แรงกดดันด้านการปรับโครงสร้างเกิดขึ้นทั้งในอุตสาหกรรมเชิงวัฏจักร (ค้าปลีก, อาหาร) และอุตสาหกรรมที่กำลังเปลี่ยนโครงสร้าง (เทคโนโลยี, โทรคมนาคม, Non-profit)

เหตุผลสำคัญที่ทำให้บริษัทต้องปลดพนักงาน

  • Restructuring: 20,217 รายในเดือนพฤศจิกายน; YTD: 128,255

  • Closings: 17,140 รายในเดือนพฤศจิกายน; YTD: 178,531

  • Market/Economic Conditions: 15,755 รายในเดือนพฤศจิกายน; YTD: 245,086

  • Artificial Intelligence:

    • 6,280 รายในเดือนพฤศจิกายน

    • 54,694 รายสะสมปีนี้ เกิดจาก “การทดแทนแรงงานด้วย AI โดยตรง”

  • DOGE (Department of Government Efficiency):

    • 293,753 ราย YTD — เป็นสาเหตุอันดับ 1 ของการปลดพนักงาน

    • เพิ่มอีก 20,976 รายจากผลกระทบทางอ้อมของการลดงบประมาณ

ปัจจัยขับเคลื่อนการปลดพนักงานส่วนใหญ่เกิดจาก นโยบายภาครัฐและเทคโนโลยี มากกว่าปัจจัยเศรษฐกิจเพียวๆ บ่งชี้การปรับโครงสร้างแรงงานที่ลึกมากขึ้น

แผนการจ้างงานใหม่ลดลงต่ำที่สุดในรอบกว่า 10 ปี

  • บริษัทต่างๆ ประกาศแผนจ้างงานใหม่เพียง 497,151 ตำแหน่ง จนถึงเดือนพฤศจิกายน ลดลง 35% YoY

  • เป็นแนวโน้มการจ้างงานที่อ่อนแอที่สุดนับตั้งแต่ปี 2010

  • การจ้างงานช่วงเทศกาลก็อยู่ในระดับต่ำที่สุดตั้งแต่เริ่มบันทึกข้อมูลในปี 2012

  • และไม่มีการประกาศรับพนักงานเพิ่มในเดือนพฤศจิกายนเลย

บ่งชี้ว่าบริษัทไม่ได้แค่ลดคน — แต่ยัง “ชะลอการจ้างงานใหม่” ซึ่งมักเป็นสัญญาณล่วงหน้าของแรงงานที่กำลังอ่อนแอมากขึ้น

 

Source: xStation5

5 ธันวาคม 2025, 15:43

ข่าวเด่น: คำสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรมเยอรมนีเดือนตุลาคมออกมาสูงกว่าคาด ส่งผลให้ EURUSD ขยับขึ้น 📌
5 ธันวาคม 2025, 15:42

ปฏิทินเศรษฐกิจ: รายงาน PCE (ประกาศล่าช้า) คือไฮไลต์สำคัญของวันนี้ 🔎
5 ธันวาคม 2025, 15:41

สรุปข่าวเข้า
5 ธันวาคม 2025, 08:30

ข่าวเด่น: ยอดขอสวัสดิการว่างงานต่ำกว่าคาด! 🚨 EURUSD ร่วงลงต่อเนื่อง 📉

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก