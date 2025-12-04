ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ และยอดขายปลีกยูโรโซนอยู่ในความสนใจ

หลังจากการเผยแพร่ข้อมูล ISM ภาคการผลิตและบริการในสัปดาห์นี้ ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จะค่อนข้างเบา วันนี้ความสนใจจะมุ่งไปที่ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน ซึ่งจะให้ภาพใหม่เกี่ยวกับสภาพตลาดแรงงานสหรัฐฯ ในยุโรป นักลงทุนรอคอยตัวเลขยอดขายปลีก ซึ่งคาดว่าจะเติบโตแข็งแกร่งกว่าการอ่านครั้งก่อน
ปฏิทินเศรษฐกิจมหภาค
8:00 น. GMT – สวิตเซอร์แลนด์: อัตราการว่างงาน คาดการณ์ 3% เท่ากับครั้งก่อน (ปรับฤดูกาลแล้ว)
8:30 น. GMT – Eurozone PMI (ครั้งก่อน):
Eurozone: 44
เยอรมนี: 42.8
ฝรั่งเศส: 39.8
อิตาลี: 50.7
9:30 น. GMT – สหราชอาณาจักร: Construction PMI 44.6 เทียบกับ 44.1 ครั้งก่อน
10:00 น. GMT – Eurozone ยอดขายปลีก
แบบปีต่อปี: คาดการณ์ 1.3% เทียบกับ 1% ครั้งก่อน
แบบเดือนต่อเดือน: 0% เทียบกับ 0.1% ครั้งก่อน
12:30 น. GMT – สหรัฐฯ รายงาน Challenger: 153.07k ครั้งก่อน
13:30 น. GMT – สหรัฐฯ ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเริ่มต้น: คาดการณ์ 220k เทียบกับ 216k ครั้งก่อน
ผู้ขอรับสวัสดิการต่อเนื่อง: คาดการณ์ 1.962 ล้าน เทียบกับ 1.960 ล้าน ครั้งก่อน
15:00 น. GMT – แคนาดา Ivey PMI 52.4 ครั้งก่อน
15:30 น. GMT – สหรัฐฯ การเปลี่ยนแปลงการเก็บก๊าซธรรมชาติ: -18 bcf เทียบกับ -11 bcf ครั้งก่อน
ผู้บรรยายจากธนาคารกลาง
12:45 น. GMT – ธนาคารอังกฤษ: Mann
13:00 น. GMT – ธนาคารกลางยุโรป: Cipollone
15:00 น. GMT – ธนาคารกลางยุโรป: Lane
17:00 น. GMT – ธนาคารกลางสหรัฐฯ: Bowman
18:00 น. GMT – ธนาคารกลางยุโรป: de Guindos
ข่าวเด่น: คำสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรมเยอรมนีเดือนตุลาคมออกมาสูงกว่าคาด ส่งผลให้ EURUSD ขยับขึ้น 📌
ปฏิทินเศรษฐกิจ: รายงาน PCE (ประกาศล่าช้า) คือไฮไลต์สำคัญของวันนี้ 🔎
สรุปข่าวเข้า
ข่าวเด่น: ยอดขอสวัสดิการว่างงานต่ำกว่าคาด! 🚨 EURUSD ร่วงลงต่อเนื่อง 📉