ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ และยอดขายปลีกยูโรโซนอยู่ในความสนใจ

หลังจากการเผยแพร่ข้อมูล ISM ภาคการผลิตและบริการในสัปดาห์นี้ ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จะค่อนข้างเบา วันนี้ความสนใจจะมุ่งไปที่ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน ซึ่งจะให้ภาพใหม่เกี่ยวกับสภาพตลาดแรงงานสหรัฐฯ ในยุโรป นักลงทุนรอคอยตัวเลขยอดขายปลีก ซึ่งคาดว่าจะเติบโตแข็งแกร่งกว่าการอ่านครั้งก่อน

ปฏิทินเศรษฐกิจมหภาค

  • 8:00 น. GMT – สวิตเซอร์แลนด์: อัตราการว่างงาน คาดการณ์ 3% เท่ากับครั้งก่อน (ปรับฤดูกาลแล้ว)

  • 8:30 น. GMT – Eurozone PMI (ครั้งก่อน):

    • Eurozone: 44

    • เยอรมนี: 42.8

    • ฝรั่งเศส: 39.8

    • อิตาลี: 50.7

  • 9:30 น. GMT – สหราชอาณาจักร: Construction PMI 44.6 เทียบกับ 44.1 ครั้งก่อน

  • 10:00 น. GMT – Eurozone ยอดขายปลีก

    • แบบปีต่อปี: คาดการณ์ 1.3% เทียบกับ 1% ครั้งก่อน

    • แบบเดือนต่อเดือน: 0% เทียบกับ 0.1% ครั้งก่อน

  • 12:30 น. GMT – สหรัฐฯ รายงาน Challenger: 153.07k ครั้งก่อน

  • 13:30 น. GMT – สหรัฐฯ ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเริ่มต้น: คาดการณ์ 220k เทียบกับ 216k ครั้งก่อน

    • ผู้ขอรับสวัสดิการต่อเนื่อง: คาดการณ์ 1.962 ล้าน เทียบกับ 1.960 ล้าน ครั้งก่อน

  • 15:00 น. GMT – แคนาดา Ivey PMI 52.4 ครั้งก่อน

  • 15:30 น. GMT – สหรัฐฯ การเปลี่ยนแปลงการเก็บก๊าซธรรมชาติ: -18 bcf เทียบกับ -11 bcf ครั้งก่อน

ผู้บรรยายจากธนาคารกลาง

  • 12:45 น. GMT – ธนาคารอังกฤษ: Mann

  • 13:00 น. GMT – ธนาคารกลางยุโรป: Cipollone

  • 15:00 น. GMT – ธนาคารกลางยุโรป: Lane

  • 17:00 น. GMT – ธนาคารกลางสหรัฐฯ: Bowman

  • 18:00 น. GMT – ธนาคารกลางยุโรป: de Guindos

5 ธันวาคม 2025, 15:43

ข่าวเด่น: คำสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรมเยอรมนีเดือนตุลาคมออกมาสูงกว่าคาด ส่งผลให้ EURUSD ขยับขึ้น 📌
5 ธันวาคม 2025, 15:42

ปฏิทินเศรษฐกิจ: รายงาน PCE (ประกาศล่าช้า) คือไฮไลต์สำคัญของวันนี้ 🔎
5 ธันวาคม 2025, 15:41

สรุปข่าวเข้า
5 ธันวาคม 2025, 08:30

ข่าวเด่น: ยอดขอสวัสดิการว่างงานต่ำกว่าคาด! 🚨 EURUSD ร่วงลงต่อเนื่อง 📉

