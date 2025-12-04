สรุปข่าวเช้า

- หลักฐานล่าสุดบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานสหรัฐกำลังชะลอตัวลง ทั้งจากตัวเลขการจ้างงาน ADP ที่อ่อนแอ และการลดลงของดัชนีองค์ประกอบการจ้างงานในแบบสำรวจ ISM ภาคบริการ ส่งผลให้ความคาดหวังของตลาดเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนเมื่อวานนี้ นักลงทุนจำนวนมากขึ้นเชื่อว่าเฟดอาจเดินหน้าลดดอกเบี้ยในการประชุมสุดท้ายของปี 2025 ซึ่งช่วยหนุนตลาดหุ้น แต่กดดันผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐและค่าเงินดอลลาร์ให้ปรับตัวลง
- ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนพฤศจิกายนออกมาต่ำกว่าคาด ทำให้เกิดการหดตัวรายเดือนรุนแรงที่สุดตั้งแต่ต้นปี 2023 ยิ่งตอกย้ำความกังวลว่าตลาดแรงงานกำลังสูญเสียแรงส่ง แม้ดัชนี ISM ภาคบริการจะปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย แต่ดัชนีย่อยด้านราคาจ่ายลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบเจ็ดเดือน บ่งชี้ว่าแรงกดดันเงินเฟ้อกำลังผ่อนคลายลง ตลาดจะจับตาตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐคืนนี้เวลา 20:30 น. (GMT+7) เพื่อหาภาพรวมเพิ่มเติมของตลาดแรงงาน
- แม้หุ้นเมกะแคปบางตัวจะปรับตัวอ่อน แต่ภาพรวมตลาดกว้างดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยมีหุ้นมากกว่า 350 ตัวในดัชนี S&P 500 ปิดบวก ดัชนี S&P 500 ปิดที่ 6,850 จุด เพิ่มขึ้นเป็นครั้งที่ 7 ในรอบ 8 วัน ฟิวเจอร์สดัชนีหลักสหรัฐเช้านี้เคลื่อนไหวค่อนข้างนิ่ง ในตลาดเงิน EURUSD อ่อนลงประมาณ 0.15% ขณะที่บิตคอยน์ยังทรงตัวบริเวณระดับ 93,000 ดอลลาร์
- ในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ ซีอีโอ Nvidia เจนสัน หวง แสดงความสงสัยว่าจีนจะยอมรับชิป H200 แม้สหรัฐจะผ่อนคลายข้อจำกัดการส่งออก ซึ่งสะท้อนแรงกดดันทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังเป็นปัจจัยถ่วงภาคนี้อยู่ หุ้น Microsoft ร่วงลงชั่วคราวจากรายงานความต้องการผลิตภัณฑ์ AI บางตัวอ่อนแรง แต่ภายหลังดีดกลับเมื่อผู้บริหารยืนยันว่าเป้าหมายรายได้ AI ระยะกว้างยังคงแข็งแกร่ง
- ตลาดพันธบัตรสหรัฐฟื้นตัวแรงทั่วทั้งเส้นอายุ ผลักให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตร 2 ปีลดลงต่ำกว่า 3.5% และทำให้ดอลลาร์อ่อนค่าหนักที่สุดนับตั้งแต่เดือนกันยายน
- ตลาดเอเชียตอบรับข้อมูลสหรัฐที่อ่อนแอ โดยหุ้นญี่ปุ่นโดดเด่นที่สุด ทั้ง Topix และ Nikkei 225 เพิ่มขึ้นกว่า 1.5% เนื่องจากนักลงทุนปรับมุมมองว่ามีโอกาสสูงขึ้นที่เฟดจะลดดอกเบี้ยสัปดาห์หน้า ความต้องการพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นระยะยาวแข็งแกร่งเป็นพิเศษ การประมูล JGB อายุ 30 ปีให้ผลอัตราการประมูลสูงสุดตั้งแต่ปี 2019 ต่อเนื่องจากผลการประมูล JGB อายุ 10 ปีที่ออกมาดีเมื่อต้นสัปดาห์
- ความต้องการ JGB ที่แข็งแกร่งช่วยลดความกังวลของตลาดเกี่ยวกับปัญหางบประมาณของญี่ปุ่น และกระแสคาดการณ์ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นอาจขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 19 ธันวาคม
- ทั่วภูมิภาค ดัชนีหุ้น MSCI เอเชีย-แปซิฟิกเพิ่มขึ้น 0.5% ส่วนเกาหลีใต้และไต้หวันปรับตัวลงเล็กน้อย หลังจากปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง 2 วัน ดัชนีดอลลาร์ทรงตัวหลังจากร่วงแรงเมื่อวันพุธ ขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐยังคงลดลงต่อเนื่อง
- สัญญาก๊าซธรรมชาติซื้อขายที่ระดับสูงสุดตั้งแต่ธันวาคม 2022 น้ำมันดิบเบรนท์ทรงตัวใกล้ 63 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนทองคำลดลงมากกว่า 0.3% แรงขายทำกำไรยังกดดันราคาทองแดง ซึ่งปรับลงจากจุดสูงสุดใหม่ที่ 11,530 ดอลลาร์ เหลือราว 11,450 ดอลลาร์ต่อตัน โกโก้ปรับขึ้นเพียงเล็กน้อยใกล้ 5,500 ดอลลาร์ต่อตัน ส่วนกาแฟเคลื่อนไหวแถวระดับ 372 ดอลลาร์
- ที่สหรัฐ ที่ปรึกษาของโดนัลด์ ทรัมป์ เตรียมประชุมกับผู้เจรจาระดับสูงของยูเครนในวันพฤหัสบดีที่ไมอามี ฟลอริดา เพื่อหารือสันติภาพรัสเซีย–ยูเครน ตามรายงานของ AP ทรัมป์ระบุว่า “ปูตินอยากยุติสงคราม (…) ต้องมีทั้งสองฝ่าย (…) ผมไม่สามารถบอกได้ว่าผลจะเป็นอย่างไรจากการพบกันระหว่างวิทคอฟฟ์และปูติน วิทคอฟฟ์มีการพูดคุยกับปูตินที่ค่อนข้างดี ไว้มาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป”
ข่าวเด่น: คำสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรมเยอรมนีเดือนตุลาคมออกมาสูงกว่าคาด ส่งผลให้ EURUSD ขยับขึ้น 📌
ปฏิทินเศรษฐกิจ: รายงาน PCE (ประกาศล่าช้า) คือไฮไลต์สำคัญของวันนี้ 🔎
สรุปข่าวเข้า
ข่าวเด่น: ยอดขอสวัสดิการว่างงานต่ำกว่าคาด! 🚨 EURUSD ร่วงลงต่อเนื่อง 📉