อ่านเพิ่มเติม
08:27 · 5 ธันวาคม 2025

ยอดค้าปลีกยูโรโซนออกมาคละเคล้า ➡️ ปฏิกิริยา EURUSD ยังไม่ผันผวนมาก

EUR/USD
ฟอเร็ก
-
-

ยูโรโซน – ยอดค้าปลีก (ตุลาคม)

  • ยอดค้าปลีกปรับฤดูกาล (MoM): 0% (คาดการณ์ 0.1%, ครั้งก่อน 0.1%)

  • ยอดค้าปลีกปรับวันทำงาน (YoY): 1.5% (คาดการณ์ 1.3%, ครั้งก่อน 1.2%)

ในเดือนตุลาคม ยอดค้าปลีกของยูโรโซนแทบไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบรายเดือน อยู่ที่ 0% ต่ำกว่าคาดเล็กน้อยที่ 0.1% และเท่ากับครั้งก่อน ส่วนในมิติรายปี ยอดขายเพิ่มขึ้น 1.5% สูงกว่าทั้งตัวเลขคาดการณ์ที่ 1.3% และตัวเลขครั้งก่อนที่ 1.2% สะท้อนการเติบโตของการใช้จ่ายในระดับปานกลางทั่วทั้งภูมิภาค ขณะที่ผลการดำเนินงานระยะสั้นยังทรงตัวโดยรวม

อย่างไรก็ตาม คู่เงิน EURUSD แทบไม่ตอบสนองต่อการประกาศข้อมูลครั้งนี้

Source: xStation5

5 ธันวาคม 2025, 16:23

ตลาดเด่น: CHN.cash
5 ธันวาคม 2025, 15:43

ข่าวเด่น: คำสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรมเยอรมนีเดือนตุลาคมออกมาสูงกว่าคาด ส่งผลให้ EURUSD ขยับขึ้น 📌
5 ธันวาคม 2025, 15:42

ปฏิทินเศรษฐกิจ: รายงาน PCE (ประกาศล่าช้า) คือไฮไลต์สำคัญของวันนี้ 🔎
5 ธันวาคม 2025, 15:41

สรุปข่าวเข้า

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก