ยอดค้าปลีกยูโรโซนออกมาคละเคล้า ➡️ ปฏิกิริยา EURUSD ยังไม่ผันผวนมาก

ยูโรโซน – ยอดค้าปลีก (ตุลาคม)
ยอดค้าปลีกปรับฤดูกาล (MoM): 0% (คาดการณ์ 0.1%, ครั้งก่อน 0.1%)
ยอดค้าปลีกปรับวันทำงาน (YoY): 1.5% (คาดการณ์ 1.3%, ครั้งก่อน 1.2%)
ในเดือนตุลาคม ยอดค้าปลีกของยูโรโซนแทบไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบรายเดือน อยู่ที่ 0% ต่ำกว่าคาดเล็กน้อยที่ 0.1% และเท่ากับครั้งก่อน ส่วนในมิติรายปี ยอดขายเพิ่มขึ้น 1.5% สูงกว่าทั้งตัวเลขคาดการณ์ที่ 1.3% และตัวเลขครั้งก่อนที่ 1.2% สะท้อนการเติบโตของการใช้จ่ายในระดับปานกลางทั่วทั้งภูมิภาค ขณะที่ผลการดำเนินงานระยะสั้นยังทรงตัวโดยรวม
อย่างไรก็ตาม คู่เงิน EURUSD แทบไม่ตอบสนองต่อการประกาศข้อมูลครั้งนี้
