📊 Chart of the Day: ทองคำหมดแรง ท่ามกลางความไม่แน่นอนจากสงครามและนโยบาย 🟡 (09.04.2026)

สัญญาทองคำเริ่มชะลอตัว แม้ว่าจะมีความพยายามเมื่อวานนี้ในการทะลุจุดสูงสุดระยะสั้นบริเวณ $4,770 ต่อออนซ์ ความผันผวนที่อยู่ในระดับต่ำของสินทรัพย์นี้-ซึ่งเคยเป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันการปรับขึ้นตลอดปี 2025-สะท้อนถึงภาวะมุมมองของตลาดที่เริ่มนิ่ง ท่ามกลางข้อตกลงหยุดยิงในตะวันออกกลางที่ยังเปราะบาง และความไม่แน่นอนเกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงินของสหรัฐฯ
หลังจากเกิดรูปแบบแท่งเทียน Inverted Hammer เมื่อวานนี้ ราคาทองคำ (GOLD) เคลื่อนไหวในลักษณะทรงตัวบริเวณ $4,720–$4,730 ขณะที่ RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง ต่ำกว่า 50 เล็กน้อย สะท้อนการขาดทิศทางที่ชัดเจน แม้ว่าตลาดนี้จะเป็นหนึ่งในตลาดที่มีความผันผวนสูงที่สุดในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา
ปัจจัยเดียวกันนี้ยังส่งผลต่อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี (TNOTE) ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะ “รอลุ้น” ก่อนการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อ PCE ในวันนี้
แหล่งที่มา: xStation5
อะไรคือปัจจัยที่ขับเคลื่อนราคาทองคำในวันนี้?
ข้อตกลงหยุดยิงที่เปราะบาง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของอิหร่านออกมากล่าวหาว่าสหรัฐฯ ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงที่มีอายุเพียง 2 สัปดาห์ โดย Mohammad Ghalibaf แสดงความไม่ไว้วางใจอย่างชัดเจนต่อสหรัฐฯ พร้อมชี้ไปที่การโจมตีของอิสราเอลในเลบานอน โดรนที่ละเมิดน่านฟ้าอิหร่าน และการไม่ยอมรับสิทธิของอิหร่านในการเสริมสมรรถนะยูเรเนียม
แม้ว่าสหรัฐฯ จะปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในเลบานอน แต่ความตึงเครียดดังกล่าวยังคงส่งผลให้ช่องแคบฮอร์มุซถูกปิดกั้นต่อเนื่อง
ความไม่ชัดเจนของ Fed และความเสี่ยงรอบด้าน
แม้ว่านักลงทุนบางส่วนจะมองว่า FOMC Minutes ล่าสุด “ล้าสมัย” แต่เนื้อหากลับสะท้อนถึงความไม่เป็นเอกฉันท์เกี่ยวกับทิศทางดอกเบี้ย ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความน่าสนใจของทองคำเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ที่ให้ดอกเบี้ย
หลังจากช็อกจากราคาพลังงาน การถกเถียงเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยได้กลับมาอีกครั้ง
อย่างไรก็ตาม แนวโน้มสาย Hawkish ถูกถ่วงด้วยความกังวลว่าตลาดแรงงานอาจทรุดตัว หากปัญหาด้านอุปทานยังยืดเยื้อ
👉 ความเสี่ยงของ Stagflation (เงินเฟ้อสูง + เศรษฐกิจชะลอ + การปลดพนักงาน) กำลังกดดัน Fed จากทั้งสองด้าน ทำให้นโยบายการเงินอยู่ในสถานการณ์ “กลืนไม่เข้าคายไม่ออก”
ตลาดยังไร้ทิศทาง (Indecision Mode)
แม้โอกาสการขึ้นดอกเบี้ยเชิงรุกของสหรัฐฯ จะลดลง แต่ตลาดกลับเข้าสู่ภาวะ “ชะงักงัน” แทน
- Swap market ให้โอกาสเพียง 25% ที่จะมีการลดดอกเบี้ย 1 ครั้ง ภายในสิ้นปี 2026
- ขณะที่ Michelle Bowman จาก Fed เคยสนับสนุนการลดดอกเบี้ยถึง 3 ครั้ง
สุดท้ายแล้ว แนวโน้มเงินเฟ้อในตอนนี้ยังขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตะวันออกกลางเป็นหลัก
➡️ และความผันผวนของ Sentiment จะยิ่งทำให้การตีความตลาดอย่าง GOLD หรือ TNOTE ยากขึ้นไปอีก
Intel กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นต่อเนื่อง 📈
BREAKING: ข้อมูล PCE ของสหรัฐฯ ออกมาตรงตามคาด EURUSD แทบไม่ตอบสนองต่อข่าวดังกล่าว!
ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตัวเลข PCE ที่ล่าช้า ยังสามารถขยับตลาดได้หรือไม่? (09.04.2026)