Chart of the Day 🚩 น้ำมันร่วงจาก 80 ดอลลาร์ ท่ามกลางความตึงเครียดสหรัฐฯ-อิหร่าน ทิศทางต่อไปจะเป็นอย่างไร?

ราคาน้ำมันดิบ Brent (OIL) ปรับตัวขึ้นหลังจากความตึงเครียดล่าสุดในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้น แต่แม้จะมีการโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านและการตอบโต้ของเตหะรานต่อฐานทัพสหรัฐฯ ในภูมิภาค ตลาดน้ำมันยังคงตอบสนองค่อนข้างจำกัด
สัญญาน้ำมัน Brent ฟื้นตัวขึ้นมากกว่า 10% จากจุดต่ำสุดล่าสุด แต่แรงปรับขึ้นเริ่มชะลอตัวบริเวณ 80.7 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งสอดคล้องกับระดับ Fibonacci Retracement 23.6% ของการปรับตัวลงในเดือนพฤษภาคมปีนี้
ในเชิงเทคนิค ระดับดังกล่าวอาจเป็นจุดที่กดดันให้ราคาปรับตัวลงอีกครั้ง โดยมีโซน 73–75 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เป็นแนวรับสำคัญถัดไป
ในทางกลับกัน หากราคาสามารถ ทะลุแนวต้านดังกล่าวได้อย่างชัดเจน ก็จะเพิ่มโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นสู่ช่วง 84–87 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นบริเวณที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 200 วัน (EMA200) และระดับ Fibonacci Retracement 38.2% มาบรรจบกัน
OIL (กราฟ D1)
ที่มา: xStation 5
กราฟด้านล่างแสดงโครงสร้างราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ Brent (Term Structure) โดยเปรียบเทียบส่วนต่างราคาระหว่าง สัญญาเดือนใกล้สุด (C01) กับ สัญญาระยะยาว (C013)
ปัจจุบันส่วนต่างราคาอยู่ที่ประมาณ 4.5 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งสะท้อนว่า แม้ราคาน้ำมันจะปรับตัวลดลงอย่างมากจากจุดสูงสุดของปีนี้ แต่ตลาดยังคงประเมินว่าภาวะอุปทานในระยะสั้นยังตึงตัวอย่างมีนัยสำคัญ
เส้นสีแดงในกราฟแสดง ส่วนต่างราคาระหว่างสัญญาเดือนใกล้สุดกับสัญญาระยะยาว โดยปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 4.49 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
เมื่อส่วนต่างราคาเป็น บวก หมายความว่าสัญญาเดือนใกล้สุดซื้อขายในราคาที่สูงกว่าสัญญาระยะยาว หรืออยู่ในภาวะ Backwardation ซึ่งมักสะท้อนถึงภาวะอุปทานน้ำมันที่ตึงตัว หรือความต้องการใช้น้ำมันในระยะสั้นที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ
ยิ่งส่วนต่างราคากว้างมากเท่าใด ก็ยิ่งแสดงให้เห็นว่านักลงทุนยินดีจ่าย Premium สูงขึ้นเพื่อรับมอบน้ำมันในทันที ซึ่งอธิบายการพุ่งขึ้นของส่วนต่างราคาที่เกิดขึ้นหลัง รัสเซียบุกยูเครนในปี 2022 และอีกครั้งในช่วงที่ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่าง อิหร่าน และประเทศตะวันตกทวีความรุนแรงในปี 2026
ในทางกลับกัน หากส่วนต่างราคาลดลงจนเป็น ศูนย์ หรือ ติดลบ ตลาดจะเข้าสู่ภาวะ Contango ซึ่งหมายความว่าสัญญาระยะยาวมีราคาสูงกว่าสัญญาเดือนใกล้สุด
โครงสร้างลักษณะนี้มักบ่งชี้ว่าอุปทานอยู่ในระดับเพียงพอ ปริมาณน้ำมันคงคลังอยู่ในระดับสูง หรือมีการคาดการณ์ว่าความต้องการใช้น้ำมันจะอ่อนแอลง
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันตลาดยังไม่ได้อยู่ในภาวะดังกล่าว โดยโครงสร้างราคาในปัจจุบันยังสะท้อนถึงความกังวลเกี่ยวกับอุปทานในระยะสั้นอยู่ต่อไป
ที่มา: Bloomberg Finance L.P.
กราฟนี้เปรียบเทียบผลการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันดิบ Brent ในช่วงเหตุการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ครั้งสำคัญต่าง ๆ โดยวัดผลตอบแทนตั้งแต่ 50 วันก่อนเกิดเหตุการณ์ ไปจนถึง 200 วันหลังเกิดเหตุการณ์
แม้ว่าความขัดแย้งบางเหตุการณ์ เช่น สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Gulf War) และ การรุกรานยูเครนของรัสเซีย จะทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน แต่เหตุการณ์ส่วนใหญ่กลับส่งผลให้ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นเพียงชั่วคราว ก่อนจะค่อย ๆ ปรับตัวลดลงในเวลาต่อมา
สำหรับความขัดแย้งระหว่าง อิสราเอลและอิหร่าน ในปัจจุบัน ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นในระดับ ปานกลาง เมื่อเทียบกับเหตุการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ครั้งใหญ่ในอดีต
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของทุกเหตุการณ์ จะเห็นได้ว่า ผลกระทบระยะยาวต่อราคาน้ำมันมีค่อนข้างจำกัด ดังที่สะท้อนจากเส้นผลตอบแทนเฉลี่ยซึ่งเคลื่อนไหวในลักษณะค่อนข้างทรงตัว
ข้อมูลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า หากการหยุดชะงักของอุปทานน้ำมันไม่ได้ยืดเยื้อ ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์เพียงอย่างเดียวมักไม่เพียงพอที่จะผลักดันให้ราคาน้ำมันเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นในระยะยาว
Source: Bloomberg Finance L.P., XTB Research
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