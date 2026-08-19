Economic Calendar: ทุกสายตาจับจ้องรายงานประชุม Fed 📖

ตลาดวันนี้ขับเคลื่อนด้วยอะไร?
- ภูมิรัฐศาสตร์และภาษี: ความตึงเครียดทางการค้าผ่อนคลายลงเล็กน้อย หลังประธานาธิบดี Donald Trump ระงับการเก็บภาษี 50% สำหรับสินค้าจากแคนาดาเป็นเวลา 3 วัน พร้อมระบุว่าทั้งสองฝ่ายบรรลุ “ข้อตกลง” กันแล้ว ขณะที่ราคาน้ำมันยังปรับตัวขึ้นจากความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางและความปลอดภัยในการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
- จับตารายงานการประชุม Fed: หลัง S&P 500 ปิดลบติดต่อกัน 3 วันจากแรงเทขายพันธบัตรทั่วโลก นักลงทุนหันมาโฟกัสที่รายงานการประชุม FOMC เดือนกรกฎาคม ซึ่งจะเผยแพร่วันนี้
- เงินเฟ้ออังกฤษ: เวลา 08:00 น. อังกฤษเผย CPI เดือนกรกฎาคมที่ 2.9% YoY สอดคล้องกับคาดการณ์ ขณะที่ Core CPI อยู่ที่ 2.6% YoY สูงกว่าคาดการณ์เล็กน้อยที่ 2.5%
ภาพรวมตลาดเช้านี้ (09:00 น.)
- ดัชนีหุ้น: ตลาดยุโรปและสหรัฐฯ เปิดเช้าด้วยความระมัดระวังและความผันผวนต่ำ โดย DE40 +0.08%, UK100 +0.05% และ W20 -0.23% ขณะที่ Futures ของสหรัฐฯ US500 -0.02% และ US100 -0.09% ส่วนตลาดเอเชียปรับตัวลงเป็นวงกว้าง โดย JP225 -0.57% ท่ามกลางแรงกดดันต่อหุ้นเทคโนโลยีทั่วโลก
- สินค้าโภคภัณฑ์และค่าเงิน: ทองคำ (GOLD) ปรับขึ้น 0.30% จาก Bond Yield สหรัฐฯ ที่ลดลงเล็กน้อย ขณะที่น้ำมัน OIL.WTI +0.30% ด้านดอลลาร์ยังอ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก โดย EURUSD +0.22% และ GBPUSD +0.16%
ไฮไลต์เศรษฐกิจวันนี้
- 11:00 น. – ยูโรโซน: ดัชนี HICP เดือนกรกฎาคม YoY
- ก่อนตลาดสหรัฐฯ เปิด – จับตาผลประกอบการ Target หลังหุ้นปรับขึ้นกว่า 55% ตั้งแต่ต้นปี
- 16:30 น. – สหรัฐฯ: ตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบและน้ำมันเบนซิน
- 20:00 น. – สหรัฐฯ: รายงานการประชุม FOMC
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ข่าวเด่นวันนี้ 20 ส.ค.
🔻 ดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลง 0.8%
🔼 ทองคำพุ่ง 2.5% ท่ามกลางแรงซื้อคึกคัก แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ 5 มิ.ย. หลังบอนด์ยีลด์สหรัฐฯ ปรับตัวลง
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