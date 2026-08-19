Morning Wrap: ดอลลาร์อ่อนค่าก่อนรายงานประชุม Fed เช้านี้ต้องจับตาอะไรบ้าง? ❓

- ตลาดหุ้น: Futures ดัชนีสหรัฐฯ และยุโรปเคลื่อนไหวใกล้ระดับทรงตัว ขณะที่ตลาดเอเชีย โดยเฉพาะ Nikkei และ Kospi ร่วงแรง หลัง Wall Street ปิดลบเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน
- ตลาดพันธบัตร: แรงเทขายพันธบัตรทั่วโลกยังเป็นปัจจัยกดดันหลัก ดัน Bond Yield ระยะยาวของสหรัฐฯ และยุโรปแตะระดับสูงสุดในรอบหลายปี
- Fed: นักลงทุนจับตารายงานการประชุม FOMC เดือน ก.ค. ที่จะเผยแพร่วันนี้เวลา 20:00 น. เพื่อประเมินทิศทางดอกเบี้ยครั้งต่อไป
- น้ำมัน: ราคาน้ำมันปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 โดย Brent ทะลุ $91/บาร์เรล จากความกังวลว่าการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซอาจหยุดชะงัก หลังข้อตกลงหยุดยิงสหรัฐฯ–อิหร่านสิ้นสุดลง
- ดอลลาร์: USD อ่อนค่าลงใกล้ระดับต่ำสุดในรอบหลายเดือน โดย USDIDX ลดลง 0.08% ขณะที่เงินเยนแข็งแกร่งขึ้น และดอลลาร์ออสเตรเลียเผชิญแรงกดดันขาลงมากขึ้น
Source: xStation
Among the various sectors of the economy, technology and telecoms companies are currently performing the worst, having lost over 2 per cent on the US stock market this week, whilst the VanEck Semiconductor ETF index fell by 4.1 per cent on Tuesday amid rising interest rates.
Source: XTB
- หุ้นกลุ่มพลังงานสหรัฐฯ: ทำผลงานโดดเด่นที่สุด โดยเฉพาะบริษัทกลั่นน้ำมันที่ทำจุดสูงสุดใหม่ จากค่าการกลั่นที่พุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง
- Target: ราคาหุ้นพุ่งกว่า 55% ตั้งแต่ต้นปี นักลงทุนจับตางบการเงินที่จะประกาศก่อนตลาดเปิดวันนี้ เพื่อประเมินความคืบหน้าของแผนฟื้นฟูธุรกิจภายใต้ CEO Michael Fiddelke
- Unitree Robotics: ผู้ผลิตหุ่นยนต์จีนเข้าซื้อขายในตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้เป็นครั้งแรก โดยราคาหุ้นพุ่งเกือบ 630% ในช่วงหนึ่ง สะท้อนความสนใจอย่างมากของนักลงทุนรายย่อยต่อเทคโนโลยีใหม่
- Samsung Electronics: ประกาศลงทุน $158 ล้านในสายการผลิตระบบทำความเย็นแห่งใหม่ในกวางจู แต่หุ้นร่วงกว่า 7% ตามแรงเทขายหุ้นเทคโนโลยีทั่วเอเชีย
- หุ้นเซมิคอนดักเตอร์: Teradyne, Marvell และ Micron ร่วงหนัก 7–9% เมื่อวันอังคาร ท่ามกลางแรงกดดันจาก Bond Yield ที่อยู่ในระดับสูง
- หุ้นค้าปลีก: วันนี้จับตาผลประกอบการรายไตรมาสของบริษัทค้าปลีกและสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่ เช่น Lowe’s และ Estée Lauder
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ข่าวเด่นวันนี้ 20 ส.ค.
🔻 ดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลง 0.8%
🔼 ทองคำพุ่ง 2.5% ท่ามกลางแรงซื้อคึกคัก แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ 5 มิ.ย. หลังบอนด์ยีลด์สหรัฐฯ ปรับตัวลง
Market Wrap: หุ้นยุโรปพยายามหยุดการปรับตัวลง 🚩 Heidelberger ร่วง 5% หลังประกาศผลประกอบการ