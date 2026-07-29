Chart of the Day: เงินเฟ้อกดดัน AUDUSD! 'เหยี่ยว' RBA กำลังเปลี่ยนท่าที?

ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ปรับตัวอ่อนค่าลงในวันนี้เมื่อเทียบกับทุกสกุลเงินหลักในกลุ่ม G10 หลังออสเตรเลียเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อ CPI ที่ออกมาต่ำกว่าคาด โดย AUD/USD และ AUD/NZD ต่างปรับตัวลงประมาณ 0.3%
ทั้งตัวเลขเงินเฟ้อเดือนมิถุนายนและรายงานเงินเฟ้อไตรมาส 2 ต่างชะลอตัวลงมาอยู่ต่ำกว่าระดับ 4% ซึ่งถือเป็นสัญญาณเชิงบวกสำหรับ ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) หลังจากดำเนินนโยบายปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างเข้มงวดต่อเนื่องตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา
วิเคราะห์ทางเทคนิค: AUDUSD (D1)
คู่เงิน AUDUSD กำลังทดสอบแนวรับสำคัญ ท่ามกลางแรงขายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
การรักษาระดับ Fibonacci Retracement 50.0% และ 61.8% มีความสำคัญอย่างยิ่ง หากไม่สามารถยืนเหนือระดับดังกล่าวได้ ราคาอาจปรับตัวลงต่อไปยังบริเวณ 0.6900
หากราคาหลุดต่ำกว่าโซนแนวรับสำคัญ 0.68800–0.69000 จะเป็นสัญญาณว่าขาลงกลับมาครองตลาดอีกครั้ง และอาจได้รับแรงกดดันเพิ่มเติม หากเงินเฟ้อของออสเตรเลียยังคงชะลอตัวต่อเนื่อง
ขณะที่ดัชนี RSI ยังคงเคลื่อนไหวใกล้ระดับ 50 ซึ่งเป็นโซนกลางของโมเมนตัม ทำให้ยังมีพื้นที่สำหรับแรงขายเพิ่มเติม
ในมุมมองของฝั่งกระทิง (Bullish) ความหวังเดียวในขณะนี้คือ Fed ส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายการเงิน (Dovish) มากกว่าที่ตลาดคาด และ AUDUSD สามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ EMA 100 วัน (เส้นสีม่วงเข้ม) ได้อีกครั้ง
อย่างไรก็ตาม ความเป็นไปได้ของสถานการณ์ดังกล่าวยังค่อนข้างต่ำ เนื่องจากตลาดแรงงานสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่ง ทั้งอัตราว่างงานที่ทรงตัว จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานที่อยู่ในระดับต่ำเป็นประวัติการณ์ รวมถึงดัชนี PMI ที่ปรับตัวดีขึ้น และท่าทีของ Kevin Warsh ที่ยังคงยืนยันจุดยืนในการต่อสู้กับเงินเฟ้อที่ยังอยู่สูงกว่าเป้าหมายของ Fed
ที่มา: xStation5
อะไรเป็นปัจจัยกดดันให้ AUDUSD ปรับตัวลงในวันนี้?
เงินเฟ้อชะลอลงต่ำกว่า 4%
อัตราเงินเฟ้อ CPI ของออสเตรเลียในเดือนมิถุนายนชะลอลงมาอยู่ที่ 3.8% YoY จาก 4.0% ในเดือนพฤษภาคม และลดลง 0.1% MoM
สำหรับไตรมาส 2 เงินเฟ้ออยู่ที่ 0.6% QoQ (หรือ 4.0% YoY) ลดลงจาก 1.4% QoQ ในไตรมาสแรก
ปัจจัยที่สำคัญที่สุดสำหรับ RBA คือ Trimmed Mean CPI ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อพื้นฐานที่ธนาคารกลางให้ความสำคัญ โดยชะลอลงมาอยู่ที่ 3.6% YoY และ 0.8% QoQ ต่ำกว่าที่ RBA คาดการณ์ไว้ที่ 3.8%
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ลดลงช่วยกดเงินเฟ้อ
ปัจจัยหลักที่ทำให้เงินเฟ้อชะลอตัวคือ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ลดลงเกือบ 11% ในเดือนมิถุนายน ส่งผลให้แรงกดดันด้านราคาของหมวดการขนส่งและสินค้าปรับตัวลดลง
อย่างไรก็ตาม ภาคที่อยู่อาศัยยังคงเป็นแรงกดดันสำคัญต่อเงินเฟ้อ โดยราคาที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น 6.8% YoY ขณะที่ต้นทุนการก่อสร้างบ้านใหม่เพิ่มขึ้น 5.8% YoY จากต้นทุนวัสดุก่อสร้างและค่าแรงที่สูงขึ้น
นอกจากนี้ เงินเฟ้อในภาคบริการยังเร่งตัวขึ้นสู่ 4.0% YoY สะท้อนว่าแรงกดดันด้านราคาภายในประเทศยังคงอยู่
ตลาดยกเลิกการคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยของ RBA
หลังการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อ ตลาดสวอปได้ปรับลดความคาดหวังว่า RBA จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนสิงหาคมลงเหลือ 0% หรือแทบไม่มีโอกาสเกิดขึ้น
ไม่เพียงเท่านั้น การคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยในช่วงเวลาถัด ๆ ไปก็ลดลงเช่นกัน
ปัจจุบัน อัตราดอกเบี้ยนโยบายของออสเตรเลียอยู่ที่ 4.35% ซึ่งยังเป็นระดับสูงที่สุดในกลุ่มประเทศ G10
RBA ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งล่าสุดในเดือนพฤษภาคม ก่อนที่ผู้ว่าการธนาคารกลางจะส่งสัญญาณในช่วงหลายเดือนต่อมาว่า ระดับดอกเบี้ยปัจจุบันเหมาะสมสำหรับการ "หยุดประเมินสถานการณ์" และรอดูผลของนโยบายการเงินที่เข้มงวดต่อเศรษฐกิจในระยะต่อไป
ตลาดได้ปรับลดการคาดการณ์การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของออสเตรเลียอย่างมีนัยสำคัญ โดย ขณะนี้ไม่ได้คาดการณ์ว่า RBA จะปรับขึ้นดอกเบี้ยเต็มหนึ่งครั้งจนกว่าจะถึงเดือนมีนาคม 2027
เมื่อเทียบกับการประเมินของตลาดเมื่อสัปดาห์ก่อน ซึ่งยังให้น้ำหนักเกือบเต็มที่ว่า RBA จะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกุมภาพันธ์ (เส้นสีน้ำเงิน) จะเห็นได้ว่าปัจจุบันเส้นคาดการณ์ได้ปรับตัวกลับเข้าใกล้เส้นโค้งที่ค่อนข้างราบเมื่อหนึ่งเดือนก่อน ซึ่งในขณะนั้นสะท้อนมุมมองว่าธนาคารกลางจะ คงอัตราดอกเบี้ย ท่ามกลางความหวังว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางจะคลี่คลายลง
ที่มา: XTB Research
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