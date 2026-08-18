🏯 Chart of the Day: ขาขึ้นญี่ปุ่นสะดุด? JP225 ร่วงกว่า 2%

หลังจากปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในช่วงครึ่งแรกของเดือนสิงหาคม ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นร่วงลงอย่างหนักกว่า 2% ในวันนี้ โดยสัญญาดัชนีล่าสุดเคลื่อนไหวที่ 67,400 จุด และปรับตัวลงต่อเนื่องสอดคล้องกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีหุ้นสหรัฐฯ
หากแรงขายยังคงดำเนินต่อไปจนจบตลาดเอเชีย การปรับตัวลงครั้งนี้อาจเป็น การพักฐานในวันเดียวที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ความเชื่อมั่นของนักลงทุนเริ่มสะดุด ขณะที่บรรยากาศ Risk-off แพร่กระจายไปทั่วตลาดเอเชียแปซิฟิก
ปัจจัยเบื้องหลังการพลิกกลับของ sentiment ในญี่ปุ่นครั้งนี้มาจากหลายด้าน ทั้ง ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับตัวสูงขึ้น และข้อมูลเศรษฐกิจที่น่าผิดหวังจากเมื่อวาน
JP225 อาจกำลังหลุดออกจากแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้นในปัจจุบัน
ที่มา: xStation5
เหตุผลที่ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปรับตัวลง
1. ราคาน้ำมันพุ่งขึ้น และความเสี่ยงความขัดแย้งในตะวันออกกลางทวีความรุนแรง
ภูมิรัฐศาสตร์กลายเป็นปัจจัยจุดชนวนแรงขาย โดยประธานาธิบดีสหรัฐฯ Donald Trump ปฏิเสธอย่างชัดเจนที่จะขยายข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวกับอิหร่าน ขณะที่ถ้อยแถลงที่แข็งกร้าว รวมถึงการข่มขู่โอมาน ทำให้ตลาดกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงของอุปทานสินค้าโภคภัณฑ์
ตลาดตอบสนองทันที โดยราคาน้ำมัน Brent พุ่งทะลุ 91 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ WTI ปรับขึ้นเหนือ 84 ดอลลาร์ สำหรับญี่ปุ่น ซึ่งพึ่งพาการนำเข้าพลังงานเกือบทั้งหมด ถือเป็นปัจจัยลบอย่างมาก ราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ต้นทุนของภาคธุรกิจเพิ่มขึ้นและกดดันอัตรากำไร ส่งผลให้นักลงทุนเทขายหุ้นในตลาดโตเกียว
2. อัตราผลตอบแทนพันธบัตรญี่ปุ่นพุ่งแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 1996
อีกหนึ่งแรงกดดันสำคัญมาจากตลาดพันธบัตร โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ 10 ปี (JGB) พุ่งขึ้นสู่ราว 2.95% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกันยายน 1996
เมื่ออัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลที่มีความเสี่ยงต่ำปรับตัวสูงขึ้น พันธบัตรก็กลายเป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากขึ้นเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นที่มีความเสี่ยง ส่งผลให้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีได้รับแรงกดดันเป็นพิเศษ เนื่องจากเงินทุนไหลออกจากสินทรัพย์เสี่ยงเข้าสู่ สินทรัพย์ปลอดภัย
3. เงินเยนอ่อนค่าซ้ำเติมแรงกดดัน จาก USDJPY ที่ปรับตัวขึ้น
ในตลาดเงิน เยนญี่ปุ่นกำลังอ่อนค่าลง โดย USDJPY ปรับตัวขึ้นใกล้ระดับ 159.7
โดยปกติ เงินเยนที่อ่อนค่ามักได้รับการตอบรับเชิงบวกจากตลาดหุ้นญี่ปุ่น เนื่องจากช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัทส่งออกรายใหญ่ แต่ในสถานการณ์ปัจจุบัน การอ่อนค่าของเยนกลับกลายเป็น ดาบสองคม
เมื่อราคาน้ำมัน Brent ทะลุ 91 ดอลลาร์ การอ่อนค่าของเยนยิ่งทำให้ต้นทุนการนำเข้าพลังงานพุ่งสูงขึ้น ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจภายในประเทศและภาระค่าใช้จ่ายของผู้บริโภค
4. GDP อ่อนแอ ขณะที่ตลาดรอข้อมูลเงินเฟ้อในวันศุกร์
ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเองก็ไม่ได้ช่วยสร้างความเชื่อมั่น เมื่อข้อมูล GDP ญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ออกมาอ่อนแอ โดยการเติบโตของ GDP ไตรมาส 2 เมื่อคิดเป็นรายปีอยู่ที่ 1.1% ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 2.1% และตัวเลขก่อนหน้าที่ 1.9%
ข้อมูลดังกล่าวลดแรงซื้อหุ้นและเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจญี่ปุ่น
นอกจากนี้ นักลงทุนยังอยู่ในโหมด Wait and See ก่อนการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อสำคัญของญี่ปุ่นในวันศุกร์ ซึ่งอาจมีบทบาทต่อทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่น โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึงแรงกดดันจาก เงินเฟ้อนำเข้า และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่พุ่งสูงขึ้น
แม้การขึ้นดอกเบี้ยโดยทั่วไปจะเป็นปัจจัยลบต่อตลาดหุ้น แต่การเพิ่มต้นทุนทางการเงินในเวลานี้อาจช่วยชะลอการอ่อนค่าของเงินเยนได้
5. แล้วตลาดจะเป็นอย่างไรต่อ?
การร่วงลงของ Nikkei 225 ในวันนี้ เป็นตัวอย่างชัดเจนของการ ลดความเสี่ยง (Flight to Risk-Off) ท่ามกลางปัจจัยลบที่สะสมเพิ่มขึ้น
หลังจากตลาดปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในช่วงครึ่งแรกของเดือนสิงหาคม ตลาดจึงมีความเปราะบางต่อการพักฐาน และปัจจัยจุดชนวนครั้งนี้คือ ภูมิรัฐศาสตร์และราคาน้ำมัน ซึ่งเผยให้เห็นจุดอ่อนของเศรษฐกิจญี่ปุ่น ทั้งการพึ่งพาการนำเข้าวัตถุดิบและแรงกดดันจากต้นทุนทางการเงินที่สูงที่สุดในรอบเกือบ 3 ทศวรรษจากอัตราผลตอบแทน JGB
ความผันผวนในตลาดหุ้นโตเกียวอาจยังอยู่ในระดับสูงต่อไปจนถึงวันศุกร์ ซึ่งเป็นวันที่ตลาดจะได้รับข้อมูลเงินเฟ้อสำคัญของญี่ปุ่น
สัญญา Nikkei 225 (JP225) เป็นดัชนีที่ปรับตัวแย่ที่สุดในกลุ่มตราสารอ้างอิงดัชนีในวันนี้ แม้ในเชิงเทคนิค ดัชนียังคงมีแนวโน้มเป็นบวกในระยะกลาง แต่ขณะเดียวกันก็อยู่ในภาวะ Overbought ค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในรอบ 2 และ 5 ปี ขณะที่ดัชนี RSI อยู่ในโซน Overbought ซึ่งสะท้อนว่าตลาดมีโอกาสเผชิญแรงพักฐานหลังจากปรับตัวขึ้นแรงก่อนหน้านี้
ที่มา: XTB
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