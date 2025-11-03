อ่านเพิ่มเติม
ข่าวเด่น: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (Chicago PMI) ของสหรัฐออกมาสูงกว่าที่คาดการณ์

ประเด็นหลัก
  • ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อชิคาโก (Chicago PMI) ของสหรัฐสูงกว่าการคาดการณ์ของวอลล์สตรีท

สหรัฐฯ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อชิคาโก (Chicago PMI) เดือนล่าสุดอยู่ที่ 43.8 สูงกว่าคาดการณ์ที่ 42 และเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่ 40.6

5 พฤศจิกายน 2025, 16:31

ข่าวเด่นBREAKING: PMI ภาคบริการยุโรป เดือนตุลาคม ออกมาสูงกว่าคาดเล็กน้อย 🚀
5 พฤศจิกายน 2025, 16:28

ข่าวเด่น: การผลิตภาคอุตสาหกรรมของฝรั่งเศสออกมาดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ 🚀
5 พฤศจิกายน 2025, 16:26

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคสำคัญจากยุโรปและสหรัฐฯ เป็นจุดสนใจของตลาดวันนี้ (05.11.2025)
5 พฤศจิกายน 2025, 16:25

ข่าวเด่น: คำสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์เล็กน้อย

