ข่าวเด่น: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (Chicago PMI) ของสหรัฐออกมาสูงกว่าที่คาดการณ์

- ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อชิคาโก (Chicago PMI) ของสหรัฐสูงกว่าการคาดการณ์ของวอลล์สตรีท
สหรัฐฯ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อชิคาโก (Chicago PMI) เดือนล่าสุดอยู่ที่ 43.8 สูงกว่าคาดการณ์ที่ 42 และเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่ 40.6
ข่าวเด่นBREAKING: PMI ภาคบริการยุโรป เดือนตุลาคม ออกมาสูงกว่าคาดเล็กน้อย 🚀
ข่าวเด่น: การผลิตภาคอุตสาหกรรมของฝรั่งเศสออกมาดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ 🚀
ปฏิทินเศรษฐกิจ: ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคสำคัญจากยุโรปและสหรัฐฯ เป็นจุดสนใจของตลาดวันนี้ (05.11.2025)
ข่าวเด่น: คำสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์เล็กน้อย