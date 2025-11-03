อ่านเพิ่มเติม
ข่าวเด่น: เงินเฟ้อสวิตเซอร์แลนด์ชะลอตัวต่อเนื่อง 📉

  • เงินเฟ้อสวิตเซอร์แลนด์ เดือนตุลาคม:

  • ดัชนีเงินเฟ้อปีต่อปี: 0.1% (คาดการณ์: 0.3%; ก่อนหน้า: 0.2%)

  • ดัชนีเงินเฟ้อเดือนต่อเดือน: −0.3% (คาดการณ์: −0.1%; ก่อนหน้า: −0.2%)

  • ดัชนีเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core inflation) ปีต่อปี: 0.5% (คาดการณ์: 0.7%; ก่อนหน้า: 0.7%)

 

เงินเฟ้อสวิตฯ ลดลง 0.3% ต่อเดือน โดยได้รับแรงหนุนจากค่าโรงแรมและวันหยุดที่ถูกลง ขณะที่ค่าใช้จ่ายเสื้อผ้าและที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
ข้อมูลนี้ไม่น่าจะส่งผลต่อแนวทางนโยบายของธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์ (SNB) เพราะธนาคารได้ยุติมาตรการผ่อนคลายแล้ว และคาดว่าเงินเฟ้อเฉลี่ยในไตรมาส 4 จะอยู่ที่ 0.4%

 

 

