ข่าวเด่น: เงินเฟ้อสวิตเซอร์แลนด์ชะลอตัวต่อเนื่อง 📉

เงินเฟ้อสวิตเซอร์แลนด์ เดือนตุลาคม:
ดัชนีเงินเฟ้อปีต่อปี: 0.1% (คาดการณ์: 0.3%; ก่อนหน้า: 0.2%)
ดัชนีเงินเฟ้อเดือนต่อเดือน: −0.3% (คาดการณ์: −0.1%; ก่อนหน้า: −0.2%)
ดัชนีเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core inflation) ปีต่อปี: 0.5% (คาดการณ์: 0.7%; ก่อนหน้า: 0.7%)
เงินเฟ้อสวิตฯ ลดลง 0.3% ต่อเดือน โดยได้รับแรงหนุนจากค่าโรงแรมและวันหยุดที่ถูกลง ขณะที่ค่าใช้จ่ายเสื้อผ้าและที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
ข้อมูลนี้ไม่น่าจะส่งผลต่อแนวทางนโยบายของธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์ (SNB) เพราะธนาคารได้ยุติมาตรการผ่อนคลายแล้ว และคาดว่าเงินเฟ้อเฉลี่ยในไตรมาส 4 จะอยู่ที่ 0.4%
