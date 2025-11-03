สรุปข่าวเช้า

- ตลาดญี่ปุ่นปิดทำการเนื่องในวัน “Culture Day” คู่เงินหลักส่วนใหญ่เคลื่อนไหวในกรอบแคบ ขณะที่นักลงทุนจับตาการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ในวันพรุ่งนี้ และข้อมูล PMI รวมถึง ISM ที่จะประกาศในวันนี้
- OPEC ยังคงแผนการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมัน +137,000 บาร์เรลต่อวัน (ตามที่ตลาดคาดไว้) แต่ได้ประกาศ “ระงับการปรับเพิ่ม” ในไตรมาส 1 ปี 2026 เนื่องจากกังวลภาวะอุปทานล้นตลาดในช่วงฤดูหนาว — ปัจจัยนี้ช่วยหนุนราคาน้ำมันในช่วงต้นสัปดาห์
- ผู้ว่าการ Fed นาย Waller แสดงความเห็นสนับสนุนการ “ปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนธันวาคม” โดยให้เหตุผลว่า ตลาดแรงงานอ่อนแอลงและเงินเฟ้อชะลอตัว แม้สภาวะเศรษฐกิจสหรัฐจะยังไม่แน่นอนจากผลกระทบของการปิดหน่วยงานรัฐบาล
- เขายังกล่าวเพิ่มเติมว่า “พร้อมรับการเสนอชื่อเป็นประธาน Fed” หากได้รับเลือก
- ด้านอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ ปฏิเสธการส่งขีปนาวุธ Tomahawk ให้ยูเครน เผยมี “แผนลับ” เกี่ยวกับเวเนซุเอลา และระบุว่าสหรัฐฯ อาจ “ส่งกองกำลังทหาร” ไปไนจีเรีย
- นอกจากนี้ เขายังกล่าวว่าได้พบปะกับ Jensen Huang ซีอีโอของ Nvidia เป็นประจำ และจะไม่ส่งออกชิป Blackwell ไปยังต่างประเทศ
- ในออสเตรเลีย ดัชนีเงินเฟ้อจากสถาบัน Melbourne Institute เพิ่มขึ้นเป็น 3.1% เมื่อเทียบรายปี (ยังอยู่ในระดับสูง) การใช้จ่ายภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้นเพียง +0.2% ต่อเดือน (ค่อนข้างอ่อนแอ) ใบอนุญาตก่อสร้างพุ่งขึ้น +12% แต่โฆษณารับสมัครงานจาก ANZ ลดลง −2.2% ติดต่อกันเป็นเดือนที่สี่
- ตลาดคาดว่า RBA จะ “คงอัตราดอกเบี้ย” ในการประชุมวันอังคารนี้
- ดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนตุลาคมลดลงจาก 50.7 เหลือ 49.4 บ่งชี้ถึงการชะลอตัวของภาคการผลิตอีกครั้ง
- ขณะที่ PMI ภาคเอกชนลดลงจาก 51.2 เหลือ 50.6 ความต้องการภายในประเทศยังคงทรงตัว แต่การส่งออกอ่อนแอลงจากความไม่แน่นอนด้านภาษีการค้า
ข่าวเด่นBREAKING: PMI ภาคบริการยุโรป เดือนตุลาคม ออกมาสูงกว่าคาดเล็กน้อย 🚀
ข่าวเด่น: การผลิตภาคอุตสาหกรรมของฝรั่งเศสออกมาดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ 🚀
ปฏิทินเศรษฐกิจ: ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคสำคัญจากยุโรปและสหรัฐฯ เป็นจุดสนใจของตลาดวันนี้ (05.11.2025)
ข่าวเด่น: คำสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์เล็กน้อย