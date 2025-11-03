อ่านเพิ่มเติม
09:01 · 3 พฤศจิกายน 2025

สมาชิก Fed Bostic และ Hammack แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการเงินสหรัฐ 🔍 Fed แตกแยก?

TNOTE
สินค้าโภคภัณฑ์
-
-

สรุปความคิดเห็นสมาชิก Fed: Bostic vs. Hammack เกี่ยวกับนโยบายการเงินสหรัฐ

Raphael Bostic – สัญญาณยังคง นโยบายจำกัด (restrictive)

  • ยอมรับว่าช่วงเวลานี้ คาดการณ์ยากที่สุด ทุกการประชุมต้องพิจารณาข้อมูลสด

  • Median ของ dot plot เป็นตัวเลขทางคณิตศาสตร์ ไม่ใช่กระบวนการตัดสินใจ

  • ชี้ว่า การลดดอกเบี้ยเดือนธันวาคมยังไม่ใช่เรื่องแน่นอน

  • ตลาดแรงงานบางส่วนเปลี่ยนแปลงตามวัฏจักร แต่ช้าไม่ได้หมายถึงอ่อนแอ

  • การเปลี่ยนแปลงแรงงานบางส่วนเกิดจาก โครงสร้าง เช่น เทคโนโลยี การย้ายถิ่น และนโยบายการค้า

  • ข้อมูลจากธนาคารสำรองมีความสำคัญเนื่องจาก ขาดรายงานรัฐบาล

  • เห็นว่าการลดดอกเบี้ยครั้งนี้ยังอยู่ใน territory ที่ restrictive

  • สนับสนุนการลดดอกเบี้ยในสัปดาห์นี้ แต่ต้องรอดูความก้าวหน้าก่อนถึงจะสบายใจที่จะปรับดอกเบี้ยไป neutral

Beth Hammack – มองว่าต้อง ยังคง restrictive

  • เห็นแรงกดดันในตลาด repo ล่าสุด

  • สมาชิก FOMC ปรับมุมมองตามข้อมูลที่เข้ามา ไม่ใช่ preset course

  • เงินเฟ้อยังเป็นปัญหามากกว่าตลาดแรงงาน ต้อง คงความ restrictive

  • การบริโภคยังแข็งแรง แต่เศรษฐกิจมีลักษณะ K-shaped

  • แรงงานบางส่วนเริ่มมีสัญญาณอ่อน เช่น การประกาศเลิกจ้าง

  • Core services ไม่ก้าวหน้า ขณะที่ tariffs และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มแรงกดดันเงินเฟ้อ

  • มองว่านโยบาย Fed แทบไม่ restrictive และยังต้องรักษาความเข้มงวดเพื่อชะลอเงินเฟ้อ

  • ประเมินปัจจุบันใกล้ neutral แต่ต้องการให้ดอกเบี้ยยังคงอยู่

สรุปภาพรวม:

  • ทั้งสองสมาชิกสะท้อนความเห็นต่างภายใน Fed

  • Bostic: มุ่งเน้นโครงสร้างและภาพรวมแรงงาน ยอมรับการลดดอกเบี้ยแต่ยัง restrictive

  • Hammack: เน้นแรงกดดันเงินเฟ้อและ core services มองว่านโยบายยังต้อง restrictive

  • สะท้อนว่า Fed ยังไม่เป็นเอกฉันท์ ตลาดยังจับตาการปรับทิศทางดอกเบี้ยต่อไป

 

Source: xStation5

 

5 พฤศจิกายน 2025, 16:31

ข่าวเด่นBREAKING: PMI ภาคบริการยุโรป เดือนตุลาคม ออกมาสูงกว่าคาดเล็กน้อย 🚀
5 พฤศจิกายน 2025, 16:28

ข่าวเด่น: การผลิตภาคอุตสาหกรรมของฝรั่งเศสออกมาดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ 🚀
5 พฤศจิกายน 2025, 16:26

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคสำคัญจากยุโรปและสหรัฐฯ เป็นจุดสนใจของตลาดวันนี้ (05.11.2025)
5 พฤศจิกายน 2025, 16:25

ข่าวเด่น: คำสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์เล็กน้อย

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก