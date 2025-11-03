สมาชิก Fed Bostic และ Hammack แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการเงินสหรัฐ 🔍 Fed แตกแยก?

สรุปความคิดเห็นสมาชิก Fed: Bostic vs. Hammack เกี่ยวกับนโยบายการเงินสหรัฐ
Raphael Bostic – สัญญาณยังคง นโยบายจำกัด (restrictive)
-
ยอมรับว่าช่วงเวลานี้ คาดการณ์ยากที่สุด ทุกการประชุมต้องพิจารณาข้อมูลสด
-
Median ของ dot plot เป็นตัวเลขทางคณิตศาสตร์ ไม่ใช่กระบวนการตัดสินใจ
-
ชี้ว่า การลดดอกเบี้ยเดือนธันวาคมยังไม่ใช่เรื่องแน่นอน
-
ตลาดแรงงานบางส่วนเปลี่ยนแปลงตามวัฏจักร แต่ช้าไม่ได้หมายถึงอ่อนแอ
-
การเปลี่ยนแปลงแรงงานบางส่วนเกิดจาก โครงสร้าง เช่น เทคโนโลยี การย้ายถิ่น และนโยบายการค้า
-
ข้อมูลจากธนาคารสำรองมีความสำคัญเนื่องจาก ขาดรายงานรัฐบาล
-
เห็นว่าการลดดอกเบี้ยครั้งนี้ยังอยู่ใน territory ที่ restrictive
-
สนับสนุนการลดดอกเบี้ยในสัปดาห์นี้ แต่ต้องรอดูความก้าวหน้าก่อนถึงจะสบายใจที่จะปรับดอกเบี้ยไป neutral
Beth Hammack – มองว่าต้อง ยังคง restrictive
-
เห็นแรงกดดันในตลาด repo ล่าสุด
-
สมาชิก FOMC ปรับมุมมองตามข้อมูลที่เข้ามา ไม่ใช่ preset course
-
เงินเฟ้อยังเป็นปัญหามากกว่าตลาดแรงงาน ต้อง คงความ restrictive
-
การบริโภคยังแข็งแรง แต่เศรษฐกิจมีลักษณะ K-shaped
-
แรงงานบางส่วนเริ่มมีสัญญาณอ่อน เช่น การประกาศเลิกจ้าง
-
Core services ไม่ก้าวหน้า ขณะที่ tariffs และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มแรงกดดันเงินเฟ้อ
-
มองว่านโยบาย Fed แทบไม่ restrictive และยังต้องรักษาความเข้มงวดเพื่อชะลอเงินเฟ้อ
-
ประเมินปัจจุบันใกล้ neutral แต่ต้องการให้ดอกเบี้ยยังคงอยู่
สรุปภาพรวม:
-
ทั้งสองสมาชิกสะท้อนความเห็นต่างภายใน Fed
-
Bostic: มุ่งเน้นโครงสร้างและภาพรวมแรงงาน ยอมรับการลดดอกเบี้ยแต่ยัง restrictive
-
Hammack: เน้นแรงกดดันเงินเฟ้อและ core services มองว่านโยบายยังต้อง restrictive
-
สะท้อนว่า Fed ยังไม่เป็นเอกฉันท์ ตลาดยังจับตาการปรับทิศทางดอกเบี้ยต่อไป
