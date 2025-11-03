ข่าวเด่นวันนี้

อ่านเพิ่มเติม
  • Wall Street & Europe:

    • ยุโรปปิดลบเล็กน้อย ดัชนี DAX, FTSE 100, CAC40 ลด 0.4–0.65%

    • Wall Street ชะลอ sentiment ปิดสัปดาห์ US100 และ US500 futures ปรับตัวลดเล็กน้อย แต่ยังใกล้ระดับสูงสุด

    • Russell 2000 ปรับลดกว่า 1% สัปดาห์นี้ ถูกกดดันจาก อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้น และความคาดหวังลดดอกเบี้ย Fed ลดลง

  • ค่าเงิน & โลหะมีค่า:

    • ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่า

    • EUR/USD ต่ำสุดตั้งแต่ต้นสิงหาคม

    • ราคาทองลดลงเกือบ 1%

  • ข้อมูลเศรษฐกิจ:

    • Chicago PMI ตุลาคม: 43.8 > คาด 42.3

    • ข้อมูล Fed และการเจรจาการค้าสหรัฐ–จีนถูกตีราคาไปแล้ว ไม่มีแรงกระตุ้นตลาดเพิ่มเติม

  • หุ้นเด่น:

    • Apple: ลบเกือบทั้งหมดจากกำไรล่าสุด

    • Amazon: +10% หลังรายงานผลประกอบการและ guidance บวก

    • AbbVie: -5% แม้กำไรและรายได้เหนือคาด แต่การเติบโตด้าน Oncology ต่ำ

    • MicroStrategy: +4% หลังรายงานกำไร Q3 ทำสถิติสูงสุดจาก Bitcoin

    • Meta Platforms: ขาดทุนต่อเนื่อง กังวลค่าใช้จ่าย AI สูง → Deutsche Bank ปรับลดคาดการณ์

  • พลังงาน &สินค้าโภคภัณฑ์:

    • น้ำมัน Brent +1% หลัง Trump ยืนยันไม่ทำปฏิบัติการทางทหารในเวเนซุเอลา

    • ข้าวสาลี +1.5%

  • คริปโต:

    • Bitcoin ปรับลงต่ำกว่า $110,000 ก่อน settlement options

    • ระดับ $113,000 เป็นแนวต้านสำคัญ หากผ่านอาจกระตุ้นแรงซื้อจาก market makers

สรุป:
ตลาดหุ้นและสินทรัพย์เสี่ยง mixed sentiment แม้บางหุ้นเด่นยังคงทำผลงานได้ดี ดอลลาร์แข็งค่าและทองคำอ่อนแรง สัญญาณจากการค้าสหรัฐ–จีนและ Fed ยังถูกตีราคาแล้ว ทำให้แรงซื้อชะลอตัวในตลาดโดยรวม

5 พฤศจิกายน 2025, 16:31

ข่าวเด่นBREAKING: PMI ภาคบริการยุโรป เดือนตุลาคม ออกมาสูงกว่าคาดเล็กน้อย 🚀
5 พฤศจิกายน 2025, 16:28

ข่าวเด่น: การผลิตภาคอุตสาหกรรมของฝรั่งเศสออกมาดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ 🚀
5 พฤศจิกายน 2025, 16:26

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคสำคัญจากยุโรปและสหรัฐฯ เป็นจุดสนใจของตลาดวันนี้ (05.11.2025)
5 พฤศจิกายน 2025, 16:25

ข่าวเด่น: คำสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์เล็กน้อย

