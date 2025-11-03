ข่าวเด่นวันนี้

-
Wall Street & Europe:
ยุโรปปิดลบเล็กน้อย ดัชนี DAX, FTSE 100, CAC40 ลด 0.4–0.65%
Wall Street ชะลอ sentiment ปิดสัปดาห์ US100 และ US500 futures ปรับตัวลดเล็กน้อย แต่ยังใกล้ระดับสูงสุด
Russell 2000 ปรับลดกว่า 1% สัปดาห์นี้ ถูกกดดันจาก อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้น และความคาดหวังลดดอกเบี้ย Fed ลดลง
ค่าเงิน & โลหะมีค่า:
ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่า
EUR/USD ต่ำสุดตั้งแต่ต้นสิงหาคม
ราคาทองลดลงเกือบ 1%
ข้อมูลเศรษฐกิจ:
Chicago PMI ตุลาคม: 43.8 > คาด 42.3
ข้อมูล Fed และการเจรจาการค้าสหรัฐ–จีนถูกตีราคาไปแล้ว ไม่มีแรงกระตุ้นตลาดเพิ่มเติม
หุ้นเด่น:
Apple: ลบเกือบทั้งหมดจากกำไรล่าสุด
Amazon: +10% หลังรายงานผลประกอบการและ guidance บวก
AbbVie: -5% แม้กำไรและรายได้เหนือคาด แต่การเติบโตด้าน Oncology ต่ำ
MicroStrategy: +4% หลังรายงานกำไร Q3 ทำสถิติสูงสุดจาก Bitcoin
Meta Platforms: ขาดทุนต่อเนื่อง กังวลค่าใช้จ่าย AI สูง → Deutsche Bank ปรับลดคาดการณ์
พลังงาน &สินค้าโภคภัณฑ์:
น้ำมัน Brent +1% หลัง Trump ยืนยันไม่ทำปฏิบัติการทางทหารในเวเนซุเอลา
ข้าวสาลี +1.5%
คริปโต:
Bitcoin ปรับลงต่ำกว่า $110,000 ก่อน settlement options
ระดับ $113,000 เป็นแนวต้านสำคัญ หากผ่านอาจกระตุ้นแรงซื้อจาก market makers
สรุป:
ตลาดหุ้นและสินทรัพย์เสี่ยง mixed sentiment แม้บางหุ้นเด่นยังคงทำผลงานได้ดี ดอลลาร์แข็งค่าและทองคำอ่อนแรง สัญญาณจากการค้าสหรัฐ–จีนและ Fed ยังถูกตีราคาแล้ว ทำให้แรงซื้อชะลอตัวในตลาดโดยรวม
ข่าวเด่นBREAKING: PMI ภาคบริการยุโรป เดือนตุลาคม ออกมาสูงกว่าคาดเล็กน้อย 🚀
ข่าวเด่น: การผลิตภาคอุตสาหกรรมของฝรั่งเศสออกมาดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ 🚀
ปฏิทินเศรษฐกิจ: ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคสำคัญจากยุโรปและสหรัฐฯ เป็นจุดสนใจของตลาดวันนี้ (05.11.2025)
ข่าวเด่น: คำสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์เล็กน้อย