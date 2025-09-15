China will further probe Nvidia . US100 retreated on the news

รายงานจากจีนระบุว่า หน่วยงานกำลังดำเนินการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดต่อ Nvidia โดยพบว่าผู้ผลิตชิปสัญชาติอเมริกามีความผิดเกี่ยวกับการผูกขาดตลาด สำนักงานกำกับดูแลตลาดแห่งรัฐ (SAMR) ได้เริ่มการสอบสวนยักษ์ใหญ่สหรัฐฯ ในข้อสงสัยว่าผูกขาดตลาดและเลือกปฏิบัติต่อบริษัทจีน โดยเฉพาะกรณีการเข้าซื้อ Mellanox Technologies ในปี 2020
การสอบสวนที่ดำเนินอยู่ได้สร้างความไม่แน่นอนต่อรายได้ของ Nvidia จากจีน บริษัทเพิ่งรายงานว่าจะไม่เปิดเผยข้อมูลยอดขายในจีนสำหรับไตรมาสที่จะถึง เนื่องจากความไม่แน่นอนอย่างมาก ต้นปีนี้ นักลงทุนเคยตอบสนองอย่างร้อนแรงต่อรายงานที่ว่า บริษัทเทคโนโลยีอย่าง Nvidia จะได้รับอนุญาตให้ส่งออกผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสูงไปจีน แลกกับการจ่ายภาษี 15% ของยอดขายให้กับงบประมาณรัฐบาลกลางของจีน
ยอดขายของ Nvidia ในจีนลดลงอย่างมากแล้ว จาก 26% เหลือประมาณ 17% ของรายได้รวม หลังจากมีข้อจำกัดการส่งออกจากสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ความท้าทายหลักตอนนี้มาจากจีนเอง รวมถึงการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดที่กำลังดำเนินอยู่ และการผลักดันการผลิตชิปภายในประเทศ เช่น โดย Alibaba หุ้นของ Nvidia ลดลง 2% ในการซื้อขายล่วงหน้า และ Nasdaq 100 ร่วงประมาณ 75 จุดหลังมีข่าว